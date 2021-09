Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con la ministra Estela Díaz.

-La institucionalidad de género está en un lugar central de la gestión del gobierno de Axel Kicillof. En este marco, usted tiene un dialogo fluido con los municipios. ¿Cuáles son los principales temas a tratar en los distritos en este camino por la igualdad de género?

Es prioritario el trabajo en cada territorio porque allí viven las bonaerenses, las y los pero especialmente para las mujeres y las diversidades es para quienes orientamos la mayoría de nuestras políticas y allí es donde hay que llegar con cada iniciativa. Entonces, así como se unificó la jerarquización a nivel de ministerio de las políticas de género, nosotras trabajamos mucho para ayudar en el fortalecimiento de las áreas de género a nivel local. Y además para que las políticas, los programas que se impulsan desde la provincia de Buenos Aires también tengan su ejecución en la articulación con cada municipio.

En ese sentido, hay dos o tres líneas que son clave para nosotras. Las políticas contra las violencias por razones de género, lo que tiene que ver con el funcionamiento de las mesas locales intersectoriales, que ese es el lugar donde se asientan todos los sectores, institucionales y sociales, que tienen que ver con el tema. Estamos en este momento casi con el 90 por ciento de los municipios con mesas locales construidas, construimos un nuevo protocolo y organización para el funcionamiento y estamos haciendo un acompañamiento, que vamos a aumentar incluso sobre mediados de este año y para el proyecto de trabajo del año próximo, para construir metodologías de trabajo, objetivos concretos, acciones de las mesas en cada territorio, que haya un lugar central para mirar cómo se está atendiendo la violencia de género, qué herramientas se tienen y cuáles son las que hay que seguir construyendo todavía.

En ese camino, en el plano de recursos, con el fondo de emergencia pasa lo mismo, lo tienen alrededor de 120 municipios, cuando llegamos eran apenas 80, y estamos además actualizándolo con aumento de recursos para que también sea más accesible la rendición. Y el otro programa que viene creciendo en toda la provincia es “Comunidades sin violencia” que es transferencia de recursos en tres líneas de trabajo a los municipios, donde hacemos apoyo económico y asistencia técnica en la implementación del proyecto, que tiene que ver con fortalecer equipos locales. En algún caso estamos duplicando, hasta triplicando los equipos que el municipio tenía, sobre todo en los que son más chicos, también aportando al avance en líneas como las de equipos que atiendan a varones, grupos de ayuda mutua para mujeres que sufren violencia, bueno, mejorando los dispositivos de atención.

La segunda línea es la que trabaja con el tema de casas abiertas, de medio camino o refuncionalización de hogares. Y la tercera es la de las salidas de las violencias. También por primera vez se trabajan líneas que plantean, además de mirarlo integralmente el tema de la violencia por razones de género, pensar en todo el proceso y la salida a la violencia y la sostenibilidad y el acceso al trabajo y a la formación profesional en ese camino, para nosotros es un impulso que se está dando con este proyecto. Y trabajamos con los centros de formación profesional del Ministerio de Trabajo y de Educación de la Provincia, así que fortaleciendo todas estas líneas de atención; y todo lo que tiene que ver también con la emergencia, casos críticos de alto riesgo, construimos un programa de enlace territorial que descentraliza para trabajar por departamentos judiciales en aquellas situaciones que requieren un especial abordaje.

-¿Cómo encuentra la organización de mujeres en los pequeños pueblos o en las localidades del interior de la Provincia?

Nosotras nos hemos encontrado con que en todas las localidades, incluso en las más pequeñas de nuestra provincia, hay colectivos de mujeres organizadas, que son de distintas índoles: algunas más de jóvenes y otras que hacen más trabajo territorial, social y comunitario. Pero hay un reconocimiento que lo hacen también los propios dirigentes varones, que hay una novedad que ha llegado hasta la localidades pequeñas, que es el feminismo. Y además nosotras decimos que es un feminismo de un carácter muy popular porque es el que convive en la realidad de cada localidad, de cada cultura, de cada diversidad que tenemos en nuestra provincia, donde hay mucha diversidad, hay pueblos originarios. En todos esos ámbitos encontramos mujeres que se organizan y debates que toman la agenda feminista como parte de los planteos para mejorar su calidad de vida, para transformar su realidad cotidiana, social.

-Usted siempre señala que no hay igualdad de género si no hay justicia social. ¿Estamos más cerca de alcanzar esta igualdad de género con las políticas que se desarrollan desde su ministerio?

Nosotras pensamos que ese objetivo es un objetivo del conjunto de gobierno. Nuestro ministerio tiene como una función específica que es contribuir en la mirada, en el enfoque, llevar políticas específicas, pero la perspectiva de la justicia social, ese puesto en el trabajo, en la producción, en un Estado presente contribuyendo en la redistribución de recursos, de riquezas, de accesos, de respuesta a las necesidades de la población con perspectiva de género es algo que se impulsa desde todos los ministerios. Y eso está en camino.

Nosotras tuvimos que abordarlo en un contexto de pandemia que hizo poner el foco y el centro en las políticas de prevención de la vida, de la salud, porque era la amenaza en la pandemia, así y todo hay un proyecto provincial en marcha con una enorme inversión en infraestructura, en vivienda, en producción y en el reconocimiento del trabajo de las mujeres como por ejemplo el tema de cuidado, esta distribución que tomó el Anses de favorecer la jubilación de las mujeres que no alcanzan los años pero que cuidaron, que son mamás. Reconocerles años para que puedan jubilarse, ese es un conjunto de iniciativas de un proyecto político que tiene esta mirada en general.

Y nosotras desde el ministerio tenemos otras áreas que trabajan en políticas de promoción y de igualdad que también ponen el eje en el trabajo de las mujeres. Estamos impulsando la campaña “Oficios sin prejuicios” junto al Ministerio de Trabajo y de producción que lleva a hacer visible cómo las mujeres se insertan en los trabajos no tradicionales, que muchas veces son mejor pagos, más formalizados. Esta campaña se está llevando a todos los distritos de la provincia. También “Construir igualdad”, que es una propuesta en interrelación con los otros ministerios para que con acuerdos con cámaras empresarias y con sindicatos se incluya la perspectiva de género en el trabajo, en la inclusión de mujeres donde no están, en políticas de reducción de brechas y en políticas que reconozcan también el cuidado.

Así que hay iniciativas de distinta agenda que toman esta idea de que todos los temas son temas para las mujeres, para la diversidad y para la igualdad.

-¿Le sorprendió la reacción de la oposición frente a los dichos de la candidata del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz?

A mí me parece que quisieron sacar de contexto en qué contexto se produjo el intercambio, que fue en un programa de humor político, y en esta cuestión que trae Victoria, que a mí me parece que le hace bien a la política, que es también traer temas de nuestra vida cotidiana. Y me parece que esta oposición juega en ese punto algunos posicionamientos de bastante pachapería cuando en realidad lo que nosotras necesitamos, y ni hablar cuando atacaron que se compren insumos para la Educación Sexual Integral que es tan, tan importante, solo por entender que la sexualidad es una parte constitutiva de nuestra vida que hace tanto a lo humano como a las necesidades de alimentación, de vestimenta, de vivienda y también pensar la sexualidad en un sentido amplio, no solo en la sexta genitalidad.

Y la Educación Sexual Integral es y ha sido históricamente combatida por la oposición, porque la verdad que ha tenido algunos diputados o diputadas que me han acompañado en los proyectos de ley pero como proyecto de gobierno vaciaron el programa, no impulsan estas políticas, y en general mayoritariamente tienen posiciones muy conservadoras. Y la verdad que son programas que hacen además a políticas de prevención de las discriminaciones y de las violencias y del abuso infantil. Entonces me parece que, por el contario, tenemos que abordar estos temas en los contextos que corresponde, impulsar plenamente como se viene haciendo desde Educación de nación y provincia la Educación Sexual Integral. Creo que ahora ya empezando con mayor presencialidad va a ser más fácil poder abordar esto, porque ese es el compromiso: cuanta más información, más conocimiento tenemos, más podemos cuidarnos y más podemos disfrutar de nuestra vida que de eso se trata.

-Desde el Ministerio denunciaron escenas de violencia simbólica en uno de capítulos de Dragon Ball. ¿La sorprendió que en las redes algunas activistas feministas acusaran al gobierno de censura?

La verdad que me sorprendió porque eso fue un intento de utilización de los medios hegemónicos masivos que quisieron, como hacen siempre pero más en tiempos de campaña, plantear al gobierno de la provincia como censurador y a nuestro ministerio. La verdad que yo entiendo que puede haber sectores del feminismo que no estén de acuerdo con que planteemos observaciones sobre esas escenas, lo que me parece llamativo es que planteen la posición de la censura porque nada más alejado de eso ha sido nuestra posición. Ahora nosotras lo que dijimos es que ahí hay violencia sexual, y nosotras recibimos a un papá que estaba mirando un canal infantil y vio esas escenas y no podía creerlo porque es una escena de violencia sexual explícita, la verdad una escena tremenda para adultos también. Nosotras hicimos una observación, como hemos hecho en la Defensoría Pública con otras cuestiones, hubo una mesa de diálogo con la productora y la misma productora decía “es tremendo que se nos haya pasado esto”, porque ellos tienen revisión de lenguaje, de contenido, no tienen el mismo tipo de serie para Japón que para América Latina. Este ministerio lo ha hecho frente a tratamientos irresponsables en torno a la violencia por temas de género o femicidio, lo hemos hecho con contenidos que vulneran derechos.

A la juventud la movilizó bastante el debate y lo que nos devolvían como comentarios, mamás, papás, incluso lo que leíamos en la redes, eran debates muy interesantes porque además los y las propios jóvenes decían “eso es muy desagradable”, “eso no queremos verlo”, “eso nos agrede”. Sentían la agresión que esa escena suponía.

-¿Cómo ve planteado al Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires rumbo a las elecciones?

Creo que el Frente de Todos es la única fuerza política que tiene propuestas que están dando respuestas en este presente, que dieron los años y meses más difíciles de nuestra historia como es una pandemia, tenemos que remontarnos a cien años atrás para pensar períodos de esta dificultad tan enorme como una pandemia, y el Frente respondió con políticas de Estado que cuidaron a la población y tiene propuestas para el proyecto de país que queremos, para esta vida que queremos que es una vida con inclusión, con derechos, con propuestas. Creo que es la única fuerza política que esto lo dice con total franqueza hacia la sociedad, y lo dice con respuestas de gestión, con el cumplimiento de compromisos que se hicieron en campaña y que algunos están en proceso de que puedan profundizarse más por esto mismo, porque estamos en un proceso absolutamente anómalo. Todavía estamos transitando la pandemia.

Yo veo bien al Frente. Nosotras caminamos la provincia entera. Todos los ministerios, todos los organismos de la provincia, y hay un reconocimiento, que por ahí una cosa es la disputa pública-política en los medios o electoral, pero a nosotras nos dicen siempre, digo a nuestro ministerio porque además como es un ministerio nuevo y tiene tanta presencia en territorio nos agradecen las propias gestiones de gobiernos municipales que gobierna la oposición nuestra, pero también lo dicen en el resto. No hemos tenido acceso al gobernador, te dicen intendentes, ni cuando era gestión de su mismo signo de Juntos por el Cambio. Como está el gobernador, los ministros de todas las carteras… Así que yo soy optimista porque además tenemos un debate legislativo y tenemos candidatos y candidatas que demuestran el compromiso con poner en debate, en el legislativo nacional y de la provincia de Buenos Aires, las leyes que necesitamos para mejorar la calidad de vida de las mayorías.