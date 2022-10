Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221025 Nahuel Sotelo

–¿Cómo avanza el armado de Javier Milei en la tercera sección electoral, mirando ya a las elecciones de 2023?

La verdad es que hoy por hoy estamos bastante entusiasmados. Estamos trabajando fuertemente en los armados territoriales, que es algo que siempre le ha faltado al liberalismo, a la derecha popular, como me gusta decirle a mí. Lanzamos una agrupación que se llama La Julio Argentino, que está destinada a salir de las redes sociales y meterse en los barrios, en los sectores populares, que paradójicamente, y al contrario de lo que la mayoría de la gente piensa, es donde hay mejor recepción de la figura de Javier.

–¿Cuáles son las mayores demandas o preocupaciones que le expresan los vecinos de la tercera sección cuando va a los barrios y presenta las propuestas de La Libertad Avanza?

Hay dos cosas que nunca dejan de aparecer en los reclamos de la gente, que son la falta de trabajo y la inseguridad. La falta de trabajo, obviamente, la anexo a todo el tema de la inflación. Generalmente, lo que te dicen es “no hay trabajo” y “vivimos con miedo”. Y la verdad es que si uno se pone a analizar todo lo que han hecho, tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, frente a estos dos temas, ambos han fracasado.

Nosotros venimos con algo claro, defendiendo el sentido común, que es que en temas de inseguridad tiene que primar la vida del inocente, la vida del trabajador que sale a laburar. Tenemos que velar por la vida y la seguridad de ese individuo. Nosotros decimos claramente algo que a veces suena polémico, pero, como digo, es de sentido común: defendemos a los policías que matan a un delincuente en defensa de un inocente. En nuestra oficina brindamos asesoramiento legal gratuito para personas que se han defendido de algún hecho de inseguridad y hoy son perseguidos por el mismo Estado, ya sean civiles o policías. En ese aspecto somos claros: siempre vamos a defender la vida del inocente, del trabajador, por sobre la del delincuente.

Por el otro lado, la falta de trabajo. Los dos grandes frentes han fracasado porque han avanzado sobre el sector privado asfixiándolo con impuestos. Nosotros decimos lo contrario. Lógicamente, ahora la gente de JxC toma este discurso, pero cuando hay que actuar vemos que no actúa. Y lo vemos en la Cámara de la Provincia, donde son prácticamente socios: se pelean para los medios pero para adentro arreglan absolutamente todo. Nosotros venimos a decir: acá hay que bajar la presión impositiva, hay que liberar al sector privado, hay que generar las condiciones para que se cree trabajo genuino. El trabajo del Estado, los subsidios, los planes sociales, no lo son: el Estado no crea trabajo genuino. Tenemos que fomentar y empezar a defender al sector privado.

–¿Qué consideración le merecen los intendentes que en los últimos días han dejado sus puestos a nivel nacional, como Juan Zabaleta o Jorge Ferraresi, pensando en retener sus intendencias?

Es más de la vieja política. Es utilizar a la política, que debería ser un acto noble, para ver cómo retienen el poder. No vuelven por la necesidad de los vecinos; no vuelven para solucionar problemas. Todo lo contrario: vuelven para ver de qué manera pueden retener el poder por el poder en sí mismo. La verdad que es lamentable ver cómo utilizan al Estado como un tablero de ajedrez, porque entre medio de todas sus aspiraciones políticas está la gente. Y la gente cada vez está peor. La gente la está pasando mal, está pasando hambre. No hay trabajo, hay inseguridad. Creo que es triste el papel que están haciendo la política y los partidos tradicionales en este aspecto