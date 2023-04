Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230417 María Reigada

–Días atrás se desarrolló el plenario del Movimiento Mayo, de La Matanza, donde pudieron debatir la situación política actual y sumar herramientas para reforzar la militancia. Me imagino que ha sido una jornada enriquecedora.

Sí. Nos juntamos periódicamente, pero son momentos en que necesitamos intercambiar no solamente la información, sino también la evaluación de esas informaciones que vamos recibiendo. Fue después de esa marcha tan importante que hicimos este jueves a Tribunales, que también condensa lo que se viene debatiendo, por lo menos, en un sector muy importante del FdT, que es que no nos condicione la Corte Suprema, que no nos condicione el partido judicial o la mafia judicial, y que fortalezcamos el proceso democrático destrabando ese tema de la proscripción, que si bien sabemos que todavía legalmente Cristina tiene todas las condiciones para presentarse, aparece como una traba para poder definir las candidaturas en este 2023.

Pero además, bueno, mucha discusión. Qué es lo que les está pasando a los jóvenes. Qué es lo que está pasando en las barriadas donde todavía no se ve el crecimiento económico de nuestro país, porque no hemos logrado eso que el peronismo vino a establecer, que es el reparto de la riqueza. Qué es lo que pasa ante un crecimiento de las fuentes de trabajo pero con sueldos empobrecidos. Bueno, esta realidad que estamos viviendo, con un porcentaje de pobreza que es mayor al que tuvimos cuando recibimos el gobierno. Por supuesto, analizando todas las situaciones internacionales, lo que produjo la pandemia, lo que produjo la guerra, lo que produce la sequía. Valorando también todos los esfuerzos que se hicieron desde el Estado nacional, sobre todo durante la época de pandemia. Pero entendiendo que ahora tenemos que dar una batalla contra los poderes económicos, una batalla real para terminar con este proceso inflacionario que repercute especialmente en los rubros de alimentos. Lo que nos permite salir, no solamente de la línea de la pobreza, sino de la línea de indigencia.

Bueno, trabajar. Un modelo peronista gobernando tiene que poder destrabar estas cuestiones, frenar la inflación, pero también dar una ayuda económica a esos sectores que hoy están más castigados.

Debatimos muchísimo. Hubo propuestas: fortalecer los instrumentos que tenemos en ese distrito, la biblioteca popular, la escuela sociocomunitaria, donde tenemos algunos docentes conviviendo con compañeros de los barrios, que es lo que hacemos también desde la CTA con los centros de formación profesional, con estos sectores de jóvenes que van a la búsqueda de tener un oficio para poder conseguir un trabajo, con los FinEs en nuestras escuelas, cómo vamos dando este debate también con las comunidades, para entender lo que nos pasa y evitar que sigan creciendo estos nuevos fenómenos que tenemos a nivel internacional y que en nuestro país se llaman Milei.

–¿A qué atribuye esta popularidad del líder libertario?

Es una expresión de la bronca por no poder resolver los problemas que tenemos que resolver. Lo que pasa es que tenemos la responsabilidad de desenmascarar que solamente con decir que tengo bronca o que quiero la libertad no se expone el modelo económico. Y sabemos que el modelo económico de Milei, no se sabe cuál es, pero ni siquiera está catalogada del rubro liberal. Excede eso. Plantea que el poder decida que la economía esté regida por el mercado, sin ningún tipo de regulación desde el Estado. Y eso no existe. No existe en ningún lugar del mundo. Lo tenemos que entender. No pude pasar. No avanza. No puede tener una realidad en ninguna medida. Cuando dice que no quiere el Banco Central, no está explicando cómo hacemos para tener una moneda sin el Banco Central, ¿no? Y además ¿a qué llama él “casta política”, si es diputado nacional? Bueno, estas cosas. Me parece que se agarra del descontento que podemos estar viviendo, pero vociferando frases engañosas que tenemos que desenmascarar.

–Mucha violencia también en su discurso, ¿no?

Es un discurso cargado de odio. Y esto también le reclamamos este 13 de abril, que recordamos la marcha multitudinaria que evitó que a Cristina Fernández de Kirchner la detuviesen, porque era lo que tenía preparado Bonadío para ese momento, pero también estamos exigiendo, no solamente que se revise, que se atiendan las apelaciones que está presentando Cristina, para resolver esta movida persecutoria que está muy lejana del debido proceso, y que se investigue quiénes estuvieron, no solamente los autores materiales, sino los autores intelectuales, que seguramente son los que financiaron el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos que indagar ahí: ¿cómo es esto de siete millones de pesos destinados a una carpintería que no puede producir para ese valor? ¿Qué se estuvo financiando y por qué después del magnicidio se terminó con esas señales de odio, de violencia, que aparecían en las marchas de Juntos por el Cambio?

–¿Hay esperanzas desde el FdT, desde los movimientos sindicales, de que Cristina sea candidata?

Más que esperanzas, hay acciones para que eso se produzca. La esperanza está reforzada por las acciones que venimos desarrollando desde el 17 de Octubre del año pasado. Todo lo que ahora se está generando con los plenarios de las militancias en distintos lugares. Ya hicimos en Avellaneda, se hizo en el Chaco, se está promoviendo para este sábado en Capital y se va a seguir haciendo esto. Pero además tenemos que esforzarnos en seguir haciendo muestras en la calle, como fue la del jueves pasado, y seguir caminando todos los rincones de nuestra provincia, también planteando la reelección de Axel Kicillof y Verónica Magario.