Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230815 David Hirtz

–¿Qué balance puede hacer de la elección que realizó la UCR, principalmente en la provincia de Buenos Aires? ¿Hizo una buena elección?

Creo que estamos hoy frente a un escenario, desde lo electoral y esencialmente desde lo político, que no todos imaginaban el día viernes o sábado. Esencialmente me parece que ha habido modificaciones con respecto a la idea que existía respecto a la PASO, al posible resultado. Ha vuelto a haber errores bastante groseros por parte de quienes encuestaban y diagnosticaban las posibilidades: daban una interna entre Larreta y Bullrich muy apretada, una ventaja de Santilli en la provincia de Buenos Aires que no era comprobable desde el punto de vista que si ganaba la boleta de Bullrich había que ver cómo se resolvía esta cuestión en el cuarto oscuro.

Pero esencialmente me parece que lo que hoy es el tema es la elección que hace Milei, en todos los niveles: municipales, provincial, seccional, nacional, que creo que nadie vio venir, ni las encuestadoras, ni los analistas políticos, que le daban en las últimas semanas un promedio a Milei a nivel nacional entre un 18 y un 20%, y que me parece que nos ha llevado de nuevo a este terreno que del que se hablaba hace un mes o mes y medio, cuando se hablaba de que prácticamente la elección estaba en tres tercios. Está ahí, aproximadamente dándose en esos números: creo que está pisando el 30%, el 28 y pico Cambiemos, y 27 y pico el gobierno. Y bueno, esto coloca un escenario bastante complejo de poder mensurar para el mes de octubre, pero esencialmente al que lo coloca en una situación más complicada creo que es al gobierno, a partir de que, en una situación que ya venía complicada desde el punto de vista social, económico y político, tiene por delante hasta diciembre un escenario de debilidad que el peronismo nunca había tenido en gestión de gobierno.

El radicalismo creo que ha hecho la elección que más o menos se esperaba. Por lo menos hablo de mi sección electoral, que es donde estuvimos chequeando un poco todos los resultados locales.

MIRÁ TAMBIÉN Fisher se propone volver a la intendencia de Laprida

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Los intendentes en general, salvo el intendente de Puan, que perdió su elección interna, han hecho buenas elecciones. En mi caso, en Adolfo Alsina ganó la PASO por una buena diferencia, y acumulando el espacio tiene un margen muy importante que le hace muy posible enfrentar con éxito la elección de octubre. Bullrich ha ganado la sexta sección electoral, con lo cual nuestra lista de senadores provinciales tiene para el mes de octubre un piso interesante, que si lo puede defender tiene como mínimo que reponer los tres senadores que hoy tenemos. Y bueno, después hay escenarios, como dije recién, de incertidumbre. Bahía Blanca, que para nosotros es importante porque es la mitad del padrón electoral, donde ha habido un triunfo de la candidata del PRO, Nidia Moirano, bastante ajustado sobre Andrés De Leo, el candidato de la Coalición Cívica, y una elección pareja entre los candidatos del justicialismo, Milei y nuestro propio espacio, que deja un escenario abierto para octubre en la principal ciudad de la región.

–¿Cómo es el camino de acá a octubre, David? En el caso de usted, respondiendo a la lista que encabeza Patricia Bullrich, ¿con qué se encontrará en la sexta sección? ¿Cuáles serán las actividades? ¿Cómo es la agenda acá a las elecciones generales?

Bueno, la agenda hay que construirla. Como decía recién, estamos ante un panorama con cierta incertidumbre. Para nosotros, es un escenario un poco favorable, mirado desde el punto de vista de que Bullrich ganó nuestra sección, ganó en la mayoría de los distritos de la sexta, ganó la provincia, y Grindetti y Miguel Fernández son nuestros candidatos a gobernador y vice, así que tenemos un escenario donde trabajar y para quienes trabajar con cercanía.

En mi caso, he terminado de hacer una recorrida y chequeo con nuestros candidatos en los 22 distritos de la sexta sección electoral. Yo estoy viajando a La Plata para retomar el contacto primero con mis pares radicales y luego con la gente del espacio Cambiemos y ver si logramos que el Senado retome su actividad antes de que volvamos a meternos de cabeza en la campaña de octubre. Creo que hemos tenido un año parlamentario que ha sido de poca actividad y me parece importante que en este próximo mes, mes y pico, antes de que se incentive toda la cuestión política, tengamos reuniones de comisión y sesión, así que vamos a transitar en eso esta semana.