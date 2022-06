Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Lorena Petrovich.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lorena Petrovich

Volvió a ocupar la presidencia de la Comisión de Transporte, Puertos e Intereses Marítimos. ¿Cuáles son los principales ejes en la agenda de trabajo de este espacio?

Es una importante comisión que tengo la posibilidad un nuevo año de poder presidir. Hasta el año pasado hemos hecho un trabajo muy importante que tenía que ver con la ley de víctimas y hemos trabajado fuertemente el tema de la educación vial, poder trabajar en modificaciones del código. Hemos trabajado además políticamente muy bien porque hemos logrado sacar todo por unanimidad en nuestra comisión con debates internos que llevaron a ese resultado.

Nuevamente con la ansiedad de poder generar estos nuevos acuerdos y trabajar fuertemente en lo que va a ser este año. Mañana mismo comenzamos a trabajar con Alcohol Cero, que es una de las propuestas que tenemos, que desde nuestro bloque la senadora (Claudia) Rucci presentó hace dos años y que volvió a presentar cuando se cayó, teniendo ya aprobación de nuestra comisión.

Creo que es algo fundamental en lo que tenemos que ponernos a trabajar. Tenemos un proyecto del Ejecutivo, del ministro (Jorge) D’Onofrio en el mismo ámbito. Nos juntaremos el día de mañana para empezar a tener acuerdos y miradas en un trabajo en conjunto que vamos a llevar adelante la Comisión de Prevención de las Adicciones, la Comisión de Legislación General y la Comisión de Transporte.

Esto tiene que ver con la importancia que le damos a la temática. Vamos a traer distintos referentes y especialistas que nos brinden información para sacar las mejores conclusiones y que logre tener la media sanción en principio en el Senado, y que se haga ley en la provincia.

El proyecto original al que hacía mención, de Claudia Rucci, fue ingresado en el 2020. ¿Entiende que ahora las condiciones son más favorables para que este proyecto avance?

Yo entiendo que hay un diálogo y una propuesta desde el Ejecutivo, del ministro de Transporte, en el mismo aspecto. La vicepresidenta de nuestra comisión, que es la senadora (Sofía) Vannelli, trabaja directamente con el ministro D´0nofrio, que se puso a disposición, con miradas que seguramente en algún momento se cruzarán, tendremos algunas diferencias puntuales, pero que en el concepto general estamos de acuerdo en forma unánime: que Alcohol Cero tenga vía verde en la provincia de Buenos Aires.

En más de una oportunidad usted señaló que la seguridad es una “obsesión”, tanto la seguridad pública como la seguridad vial. ¿En qué situación está hoy la seguridad vial en la provincia de Buenos Aires?

Sigo sintiendo absolutamente lo mismo, sigo sintiendo que tiene que ser la prioridad de todos nosotros como legisladores y como seres humanos de este país donde lamentablemente la seguridad sigue siendo uno de los faltantes más requeridos por toda la población.

La seguridad hoy en la provincia es una situación realmente muy caótica. La falta de patrulleros en la calle, de patrullaje de la policía, la falta además de conducción general entre la provincia y la nación hizo ver diferencias abismales.

"Nadie está hablando de los presos que fueron liberados con la excusa del Covid y que no volvieron. No tenemos cifras exactas porque el Ministerio no las ha dado, pero son muchos"

En la provincia de Buenos Aires se liberaron presos con la excusa del Covid, presos que deberían volver a la cárcel y nadie está hablando de los que no volvieron, que son muchos. No tenemos cifras exactas lamentablemente porque el Ministerio no las ha dado, pero son muchos los que no se volvieron a presentar. Muchos de ellos cuando fueron liberados debían serlo con causas menores, estamos hablando de personas vinculadas al robo, al hurto; han liberado violadores como en el caso de Quilmes.

Realmente la mirada sobre la seguridad en la provincia de Buenos Aires es preocupante, angustiante, pero nos redobla el esfuerzo de saber que con personas como Patricia Bullrich dentro de nuestro espacio tenemos que tener la vara muy alta y ponernos a disposición para trabajar fuertemente hasta que termine el mandato este gobierno y a partir del 2023, cuando ganemos nosotros, poder dar un cambio de raíz.

En las últimas horas acompañó a Patricia Bullrich en su recorrida por la ciudad de Quilmes, donde se reunieron con empresarios. ¿Cuál es la síntesis de ese encuentro que mantuvieron y cuáles son las preocupaciones que le llevaron los empresarios a la mesa de reunión?

Tengo la posibilidad de caminar con Patricia en la provincia hace un tiempo. Acompaño su valor, su compromiso y su coraje. La gente tiene un encanto cuando la ve frente a las decisiones que toma y cómo manifiesta, en caso de tener que tomar decisiones a nivel nacional, cómo las va a trasladar.

El encuentro tuvo que ver con una reunión muy pequeña, cerrada, con empresarios que ponen todo de sí, dueños de escuelas, de buloneras, que tienen muchas complicaciones. Nos plantearon tema irregularidades, tema impuestos, la empleabilidad.

Fue una charla rica para ambas partes. Patricia se ha llevado mucha información de la gente de Quilmes, que le viene muy bien para sus recorridas, y nosotros nos quedamos con la sensación de que hay alguien que escucha del otro lado, que toma nota, y que seguramente que cuando le toque gobernar la Nación lo pueda trasladar en hechos.

El Pro está listo para gobernar dentro de una coalición que necesita ganarle al kirchnerismo y que va a volver a ser gobierno en el 2023.