20221128 Lorena Petrovich

–Prácticamente llegado el mes de diciembre, ¿qué balance puede hacer de la actividad legislativa en la Cámara alta en este 2022?

Un trabajo siempre muy coordinado en ambos espacios políticos. La Cámara tiene dos sectores, el Frente de Todos y el frente Juntos. En el caso de la comisión que me toca, que es la de Transporte y Asuntos Marítimos, realmente hemos llevado adelante un buen trabajo, con una iniciativa que no es de mi autoría pero que me tocó trabajar desde la comisión, que tiene que ver con el alcohol cero, que se le ha dado media sanción desde el Senado, que para mí es muy importante. Y en el marco de los proyectos que he trabajado para la provincia, que tienen que ver con la Ley de Víctimas, con la conducción responsable, con Mi Primera Licencia, realmente me da mucha satisfacción seguir en ese marco. Y seguimos trabajando. Todavía nos queda el cierre de este año. Esta semana vamos a estar cerrando las sesiones ordinarias y estaremos trabajando en las extraordinarias para llevar adelante el Presupuesto y la Ley Fiscal Impositiva.

–¿Se pudo trabajar, en términos generales, con consenso y con diálogo entre los diferentes bloques de la Cámara?

Bueno, siempre tratamos de hacerlo desde ese lugar. En mi comisión en particular llevamos adelante un muy buen diálogo y tratamos de lograr consensos. En lo general, ha costado un poco más, con distintas disidencias que hay dentro del propio espacio del FdT, y eso a veces nos ha traído algún tipo de complicación, pero siempre buscando el mayor consenso para darle respuesta a la gente, que es la que está esperando que nuestro trabajo legislativo avance.

–Pensando en las elecciones del próximo año, ¿cómo se posiciona JxC en la provincia de Buenos Aires? Recientemente Joaquín de la Torre ha presentado su candidatura; Patricia Bullrich lo acompañó. ¿Qué balance puede hacer de la situación actual del espacio?

Yo estoy convencida de que JxC va a ser el próximo gobierno a partir del año que viene. Hoy la gente está buscando la alternativa de construir con nuestros valores y de reconstruir la ciudad, la provincia y la Argentina que necesitamos, con orden, con estructura, con una mujer como Patricia Bullrich que está realmente posicionada, no sólo en las encuestas sino en la calle. Mi encuesta, mi termómetro es recorrer con ella la provincia; tengo la posibilidad y la suerte de acompañarla mucho en las recorridas y lo que veo es esa cercanía con la gente. La gente pide que por favor esa ella quien tome las riendas del país, que pueda llevar adelante sus modificaciones, sus proyectos en lo tributario, en lo cambiario, en las leyes laborales y sobre todo en lo que tiene que ver con la seguridad. Una persona que, como todos sabemos, ha sido ministra pero además, ha trabajado y trabaja mucho por la seguridad de la Argentina, y se ha capacitado enormemente para llevar adelante esa cartera.

Así que con ansias, como todos los años en que se aproximan las elecciones, porque vienen cambios de aire y estoy convencida de que vamos a poder reconstruir la Argentina en este momento tan difícil, llegando a fin de año, cuando tan mal la está pasando la sociedad toda.

–Yo mencionaba el caso de Joaquín de la Torre, pero hay un menú de candidatos por parte de JxC más que interesante en la Provincia. ¿Cómo analiza esto?

Eso es muy positivo para mí. Habla de que el espacio ha crecido; de que aquellos actores que estaban en segundas, terceras líneas, y que tenían otras aspiraciones, hoy quieren jugar, quieren ser líderes de equipo, quieren gobernar la Provincia, quieren ser candidatos en la Ciudad. Para mí es altamente positivo. Además, todos los actores que tiene Juntos, cada uno desde su espacio, tienen la unificación de los valores y del criterio que tiene Juntos. Unos nos pueden gustar más que otros, tenemos más empatías con unos o con otros, porque claramente somos un espacio en coalición, pero por sobre todas las cosas porque también somos personas. Pero en todos los actores que nosotros tenemos como representantes yo veo un accionar positivo y un crecimiento de la coalición, que se sostuvo a pesar de no ser gobierno y de estar, hoy, acompañando desde la oposición al gobierno del FdT.

Y para nosotros, en particular, como muy positivo dentro del espacio del PRO, porque muchos de nuestros actores han crecido y hoy tienen ganas de poder liderar. Es muy bueno eso