Ayer estuvo presente en Plaza de Mayo en un nuevo aniversario del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Cómo evalúa esta jornada histórica?

Creo que es importante mantener viva la memoria. Este tipo de movilizaciones reflejan que hay una parte de la sociedad que pregona por la democracia, porque todos tengamos voces, porque seamos escuchados, para que no vuelva a pasar lo que pasó en aquel momento donde hubo un Estado militar con algunos otros actores que le dieron ese apoyo para que pudiera desaparecer un sinnúmero de personas.

Eso no tiene que volver a suceder y lamentablemente pareciera que aun en la actualidad hay situaciones que se encaminan hacia una dirección similar. Creo que por eso la marcha de ayer tuvo un volumen importante. Me parece que hay que evitar que distintos actores que tengan que ver con lo militar, con la justicia, con parte de la política o de los empresarios, intenten hacer desaparecer a un movimiento sindical, a un periodista o a aquel que piensa diferente.

La democracia necesita nutrirse de todos. Todas las voces tienen que ser escuchadas y después como siempre hay que ser respetuosos de lo que el pueblo vota. Para eso vivimos en democracia y tenemos que tener la capacidad suficiente de defender lo que tanto nos cuesta, que es defender la democracia.

¿Le preocupa que haya actores políticos, como por ejemplo Victoria Villarruel, en el Congreso de la Nación?

A mí no me preocupa. Me preocupan algunas situaciones que se dieron en el último tiempo, algunas cosas que tomaron bastante trascendencia. Me preocupan algunas expresiones en contra de aquellos que pueden pensar de alguna manera u otra, y me parece que tenemos que madurar democráticamente para que justamente la democracia pueda conducir de manera más efectiva a este país.

Creo que cuando hay tantos actores, que a veces bajo una forma muy subterránea intentan que esto no suceda así, es justamente lo que quita fuerza a la democracia para que la democracia pueda llegar mucho mejor.

La movilización de ayer tuvo que ver con expresiones que defienden tipos de posturas que tienen que ver con la posibilidad de que se respete el pueblo, que sea una patria de todos y para todos, y fundamentalmente con que no existan nunca más 30.000 desaparecidos.

La movilización de ayer se dio en medio de la interna del Frente de Todos. La Cámpora logró movilizar una importante columna. ¿Cómo evalúa esta concurrencia en medio de estas disputas que se dan en el interior del oficialismo?

Yo creo que las diferencias que puede tener el oficialismo no disiden de las diferencias que tiene la oposición. La oposición tiene halcones y palomas, tiene también enormes diferencias y eso no trasciende.

Tal vez por el estilo que tenemos, por la forma en que nos vemos, por algunas expresiones que tenemos o a lo mejor porque alguien no quiere que nosotros sigamos gobernando, generan mayor difusión algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro parecer o con nuestras diferencias. O tal vez porque no comunicamos lo suficientemente bien para que esas diferencias no generen tanta noticia.

"Lo de ayer nos parecía un momento oportuno para que los jóvenes participaran de defender lo que queremos defender por sobre todas las cosas que es la democracia"

Me parece que la movilización de ayer no tuvo que ver con otra cosa de lo que siempre se vino haciendo, pero nos parecía un momento oportuno para que muchos militantes, los jóvenes sobre todo, participaran para defender lo que queremos defender por sobre todas las cosas que es la democracia.

¿Hay halcones y palomas también en el oficialismo?

Nuestro espacio político es un movimiento muy amplio. Tenemos sindicatos, tenemos movimientos sociales, tenemos a tres partidos políticos (el Partido Justicialista, que en la provincia de Buenos Aires está muy unificado con el kirchnerismo, pero en otros lugares no tanto, y por supuesto tenemos el Frente Renovador).

Cuando un espectro es tan amplio con voces tan fuertes es probable que no siempre se piense de la misma manera, pero creo que tenemos que tener la capacidad suficiente de lograr hacer lo que tenemos que hacer, para entender que recibimos un país con enormes dificultades.

"Cuando un espectro es tan amplio con voces tan fuertes es probable que no siempre se piense de la misma manera"

Y cuando uno lo compara con lo que está pasando en Estados Unidos o en Europa, basta ver cuáles eran los indicadores del 2019 de empleo o de inflación, las dificultades que ellos están teniendo. ¿Por qué nosotros deberíamos haber resuelto los problemas de la Argentina que tenía el 50% de desempleo y un altísimo nivel de inflación, también de alrededor del 50%, cuando además entramos en pandemia? También esta guerra lejana en cuanto a lo territorial, nos impacta por el aumento de los commodities.

No hay tampoco una razón para que haciendo magia podamos resolver los problemas de la economía. La verdad es que la economía en el mundo se volvió mucho más compleja en estos últimos dos años y medio, y por lo tanto la Argentina está sumergida en un mundo global, donde las cuestiones nos afectan inexorablemente.

Estamos haciendo enormes esfuerzos para resolver las dificultades y vamos a seguir trabajando para que eso suceda.