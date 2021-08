Grupo La Provincia entrevistó al senador provincial por el Frente de Todos, José Luis Pallares. En el contacto, el legislador habló sobre cómo está su espacio de cara a las elecciones primarias y cruzó duramente a la oposición por su “oportunismo”.

Pallares

-¿Cómo encuentra en estos comicios al Frente de Todos?

Con una muy férrea unidad que queda demostrada en el día a día pese a las críticas de la oposición y de algún sector de la prensa que llaman a esto una juntada para mostrar una unidad que no existe. Yo quiero decirles que están muy equivocados, el Frente de Todos está sumamente robustecidos, a veces hay cuestiones que en la política suelen ser difíciles de afrontar, pero cuando se afrontan es como que dan más fuerza y más vigor.

Pese a los avatares de la pandemia, de las críticas permanentes de la oposición, a un montón de situaciones incómodas que nos tocó pasar a partir del tercer mes del comienzo de esta gestión, llegamos a esta primera instancia electoral con una muy férrea unidad aún con los matices que se pueden tener en cualquier fuerza política.

-¿Cómo califica el rol de la oposición en relación a la foto que trascendió en los últimos días sobre los festejos en Olivos y el pedido de juicio político?

Han profundizado el oportunismo que viene llevando desde el comienzo, desde el segundo o tercer mes de la pandemia. En primera instancia parecía que se habían acomodado a las circunstancias, que iban a acompañar este proceso tan difícil para el mundo. Pero bueno, a partir de ahí comenzó esta oposición como muchas veces se vio y por supuesto ahora lo han profundizado. Para ellos este tema de las fotos es un hallazgo. Yo creo que la gente está esperando otro tipo de discusión política, otra altura y otra propuesta de parte de la oposición.

Creo que todos aquellos que aún no comulgan con la política oficial, con el peronismo, con nuestro gobernador o presidente esperan una oposición que tenga una propuesta clara y no solo una crítica que a veces es con fundamente y otras sin fundamento. Se exagera en todas y cada una de las cuestiones que se ponen en agenda. Me parece que sobredimensionar temas que hoy a la sociedad o a gran parte de la sociedad le importa poco y meter la parte sentimental como los contagiados o los muertos por la pandemia y utilizar cobardemente semejantes cosas no es lo que los argentinos merecen.

-¿Considera que es un golpe bajo lo que fue la marcha de las piedras?

No, no me parece mal. Me pareció una actitud exagerada por algunos que se inmiscuyeron, que aprovechan esa instancia pero bueno, los familiares que han perdido un padre, un hijo, un amigo de la vida y necesitan hacer su duelo a partir de acciones no me parece mal y tienen que ser acompañados. De hecho, el Gobierno ha tenido un gesto enorme con esas piedras que se han juntado. En el medio se infiltran como hicieron en todas aquellas marchas donde algunos argentinos, muy poquitos, insistían con reclamar alguna cosa y convertían a esas marchas en hechos políticos anticuarentena y antivacunas. Todo salía del mismo seno.

Una parte de la oposición se encontró despojada del poder, inutilizada desde el punto de vista político o si querés, para ser más gráfico, se encontró desocupada. Ese sector desocupado de la política, que todo el mundo conoce no hace falta que lo nombre, se dedicó a crear todo un clima que insisto no es de ahora. Esto va a ser sin éxito, veo a la sociedad y sobre todo a los bonaerenses y a quienes viven en el Conurbano, lugar donde me muevo día a día, que muy poco les interesa los argumentos que esgrime la oposición porque no son propuestas.

Sí ven claramente cómo cada municipio y la Provincia se ocupa de intentar que esta pandemia que ha hecho desastres a nivel mundial y en la Argentina sea lo más leve posible, que ningún bonaerense se ha quedado sin cama, sin un respirador, que el plan de vacunación avanza fuertemente.

Nos parece que la situación económica se va acomodar, que los comercios comienzan a trabajar casi a los niveles del 2019, que la industria está creciendo muchísimo. Por supuesto que no es el escenario ideal, pero es incipiente y creo que es lo que toman en cuenta los bonaerenses