¿Qué consideración le merece la marcha convocada para el 1° de febrero contra la corte Suprema de Justicia?

Me parece una cuestión desde el punto de vista institucional, muy grave, desde el punto de vista político, creo que hay que pronunciarse cada uno de acuerdo a sus convicciones, con mucha claridad en este tema.

Nuestra Constitución, nuestras leyes, el derecho en el mundo entero, implican que hay una división de poderes donde el legislativo no tiene por qué inmiscuirse en las cuestiones del ejecutivo y el judicial, y así sucesivamente.

El hecho de que el Poder Ejecutivo Nacional esté acompañando una movida que, en el fondo, la está más promoviendo que acompañando, como para desplazar a la Corte de Justicia. Me parece una cuestión muy delicada, muy grave, desde el punto de vista institucional y político.

¿Considera que el hecho de que el ministro de Justicia, Juan Martín Mena, haya promovido y acompañado esta movilización, es lo más grave?

Sí, además ha habido expresiones de todo el Poder Ejecutivo, en líneas generales, acompañando esta idea, promoviendo y apoyando.

Ayer hemos tenido otro suceso vinculado a esta misma línea de pensamiento del gobierno, que es presionar a la Justicia para la toma de decisiones, con la visita del ministro del Interior (Wado de Pedro) a Milagro Sala en su lugar de detención. Me parecen sucesos muy preocupantes que marcan un intento de avance sobre la independencia del Poder Judicial, que debería preocuparnos a todos.

Recientemente, desde su bloque acompañaron el pedido judicial para el allanamiento el despacho de su colega Juan Pablo Allan, ¿por qué motivo tomaron esa decisión?

Nos parecía que no había por qué negarlo, porque desde un primer momento el propio senador Allan se puso a disposición de la Justicia y autorizó que allanaran su despacho, pero por una cuestión de tipo jurídica, corresponde que lo haga la cámara, porque en realidad es al cuerpo al cual accede la presencia de la justicia.

Nos parecía correcto a todo el bloque de Cambiemos hacerlo, por supuesto el oficialismo la promovía y acompañamos esta decisión, independientemente de darle al senador Allan después, la posibilidad de que, en la justicia y no entre sus pares, explique las cuestiones que se abordaron en esa reunión en la cual él estuvo.

¿Y qué consideración le merece, en este contexto, la denominada “Gestapo sindical”?

Si esto existió tal cual como ha trascendido de acuerdo a lo que hemos visto, la verdad es que tampoco merece mi acompañamiento, de ninguna manera, lo que nos llama la atención es la gravedad de los hechos que se investigaron en aquella época, en la provincia.

Yo era intendente y sufríamos mucho las consecuencias de las presiones de la UOCRA en la obra pública, con su consecuente incremento. Me parece que no hacía falta ningún tipo de persecución para encontrar responsabilidades penales importantes, en una parte considerable de la dirigencia sindical.

Aclaro que he tenido y tengo trato con muchos dirigentes sindicales de correctísimo desempeño en la conducción de sus gremios, pero aquello de (Juan Pablo) Medina en La Plata y la UOCRA en Bahía Blanca y en otros lugares del interior de la provincia, es muy complejo, y me parece que no hacía falta que nadie tenga un sistema persecutorio, porque solo allanando la justicia para que intervenga, había claridad en que había situaciones muy irregulares.

¿Cómo evalúa el pedido de juicio político, que hicieron desde el bloque de diputados del Frente de Todos, contra el procurador Julio Conte Grand?

Está en la misma línea de lo que hablamos al principio, es decir, en el nivel nacional ocurre con la Corte, en el nivel de la provincia el Poder Ejecutivo y parte de su acompañante legislativo, intenta ir contra un procurador que ha sido designado con todas las garantías correspondientes y con el acuerdo de lo que en aquel momento era la oposición, el justicialismo.

De modo que no me parece procedente el tema, ni creo que el oficialismo vaya a tener números en ninguna de las dos cámaras para poder iniciar este proceso