Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Walter Carusso

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Walter Carusso.

-Participó en San Martín de una de las tantas recorridas que está realizando por la provincia de Buenos Aires el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. También estuvo el intendente de San Isidro Gustavo Posse. ¿Qué balance hace del encuentro?

La primera actividad que realizamos fue con empresarios y comerciantes de la zona, donde el gobernador les explicó lo que se está haciendo en Jujuy y la propuesta que tiene para una Argentina distinta; luego se reunió con la juventud de Espacio Abierto Juntos; y después hizo una conferencia en el Colegio de Abogados para disertar sobre la lucha contra el narcotráfico en el estado de derecho con un acto desbordado. La visita terminó con un multitudinario acto en el local partidario. Lo recibimos junto con Gustavo Posse y Mauricio D’Alessandro. Fue una jornada muy reconfortante para todo el espacio.

-¿Qué expectativas les dejó esta jornada pensando en las elecciones del próximo año? ¿Cómo se posiciona la UCR?

El radicalismo sigue tomando volumen dentro de Juntos por el Cambio. Hoy es una fuerza que se prepara para liderar la coalición. Por eso la visita de Morales. También tenemos otro candidato a presidente como es Facundo Manes. Y Gustavo (Posse) sigue acompañando toda esta movida, posicionándose en la provincia de Buenos Aires.

MIRÁ TAMBIÉN Allan dijo que el rol de Macri será de “articulador” y no de candidato

-Uno de los ejes de debate en los que hizo foco Morales fue la posible eliminación de las PASO. Juan Manzur rechazó esta posibilidad durante su presentación en el Congreso. ¿Qué piensa al respecto?

Nosotros no estamos de acuerdo con la eliminación de las PASO. No se pueden hacer modificaciones electorales en año de elecciones. Si realmente se quiere que haya un sistema electoral superior estamos de acuerdo en discutirlo, pero no para el 2023, porque sino acomodamos la ley electoral según la situación política que vivimos en el momento. No se pueden tocar las leyes electorales permanentemente.