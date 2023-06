Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Sergio Siciliano.

-Juntos por el Cambio se plantó contra el proyecto del Frente de Todos para actualizar las indemnizaciones laborales. ¿Por qué rechazaron esta iniciativa?

Es un proyecto que se está tratando en un momento complicado, genera mayor incertidumbre a los empleadores y, esa incertidumbre, puede atentar contra la generación de puestos de trabajo.

De lo que se habla es de actualizar los plazos de cobro de las indemnizaciones con lo cual, en un contexto donde la economía está patas para arriba y no genera empleo privado, atenta contra esto. No es una sensación, no lo digo yo, se han manifestado diferentes cámaras.

Nosotros no nos oponíamos a tratar el proyecto, queríamos esperar a escuchar a las distintas entidades y ver de qué forma poder llevar certidumbre.

-¿Por qué afirman que esta iniciativa podría favorecer la industria del juicio?

Porque si los montos no son los que el trabajador considera, se van a judicializar cada vez más las situaciones de despidos y los únicos que ganan son los abogados laboralistas.

-En lo personal, usted ha calificado a este proyecto como “un parche” porque va a evitar que se tomen trabajadores en las empresas. Un diagnóstico duro.

Esto surge del diálogo con Pymes y empresarios. En este contexto económico, donde tenemos niveles de inflación de casi 10 por ciento mensual, este tipo de proyecto genera incertidumbre y el capital es cobarde, no invierte y, si no invierte, no genera puestos de trabajo