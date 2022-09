Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anahí Bilbao.

Anahí Bilbao

-Me imagino que más que satisfecha porque un programa que usted ha impulsado como el programa “Emprenden y se prenden” fue declarado en primera instancia de interés legislativo y ahora de interés provincial. Un programa que empezó en 2015 en Laprida.

Exactamente. Yo era concejal de Laprida y candidata a intendente en ese momento, y recorriendo casa por casa empecé a ver que había gente que sabía hacer muchísimas cosas pero que no las podía desarrollar.

Entonces empecé una idea incipiente sobre el programa "Emprenden y se prenden", y fuimos llegando a bastante buen puerto, pero cuando soy electa diputada de la provincia de Buenos Aires empiezo a tener una mirada más general. Recorriendo la sección electoral que me corresponde, que es la sexta, empiezo a ver esa misma característica que se repite.

"Hicimos crecer el programa que había iniciado en Laprida en 2015 y hoy llega a distritos de diferentes secciones electorales"

Lo que hice fue adaptar, hacer crecer el programa que había iniciado en Laprida en 2015 y comenzamos a trabajar en la sección electoral. Se fue ramificando rápidamente y hoy llega a otros distritos que no solo pertenecen a la sexta sino que pertenecen a otras secciones electorales.

Es un trabajo de hormiga, es minucioso. Tiene una parte general: se inscriben en marzo, empiezan en el mes de abril, es bimodal, con una parte presencial y otra virtual, y tienen que hacer ocho talleres que son elementales para descubrir si tienen las cualidades que se necesitarían y el conocimiento mínimo e indispensable para ser un emprendedor.

A partir de allí, al año siguiente ya comenzamos a trabajar individualmente con cada necesidad en particular. Algunos necesitan crear su marca, otros necesitan exportar, otros necesitan mejorar su producto sus números. Entonces trabajamos en pequeños grupos con necesidades similares.

-¿Con cuántos emprendedores en desarrollo cuenta este programa?

Son 170 los que ya han terminado toda la cohorte, y ahora se van a agregar 40 más porque este año fue muchísima la cantidad de gente que se sumó. Serían 210 metidos en el sistema, con quienes trabajamos en forma permanente.

Conocemos su emprendimiento, los hemos visitado, los hemos orientado. No es que hicieron el curso y ahí terminó la historia. Eso continúa en forma permanente. Mi compromiso es hasta que yo deje de ser diputada.

-Cuando usted finalice su trabajo en la banca, me imagino que la idea es que este programa continúe.

Sería lo ideal. Yo he intentado aunque sea que el premio al emprendedor de la provincia de Buenos Aires sea algo genérico de la Cámara de Diputados. Todavía no lo he logrado.

Y pasar la posta sería lo ideal. De todos modos, si logramos que queden 250 personas con un trabajo redituable yo ya me doy por satisfecha porque habremos inaugurado como si fuera una fábrica importante.

En ese sentido, estoy feliz y muy agradecida por el reconocimiento de los pares y del Gobierno de la Provincia