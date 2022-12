Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221216 Andrés De Leo

–Tras una maratónica sesión, la Legislatura aprobó el Presupuesto de Axel Kicillof. Sin embargo, desde la Coalición Cívica se opusieron a los aumentos de impuestos planteados en esta ley de leyes.

Sí, nuestra objeción es que en un contexto de crisis económica, donde la inflación golpeó el bolsillo de los argentinos y de los bonaerenses, y donde, por las mismas estadísticas del INDEC, ha habido un crecimiento importantísimo de la indigencia, nosotros entendemos que debió haberse avanzado en una eliminación o exención durante la crisis de todos los impuestos vinculados a la cadena productiva y de comercialización, que termina en la canasta alimentaria. Y esto me parece que era una gran contribución para abaratar precios de insumos y de artículos de primera necesidad, y debió formar parte de una estrategia como la que quieren llevar adelante tanto el gobierno nacional como el provincial para tratar de reducir el impacto de la inflación sobre los artículos de primera necesidad, fundamentalmente los alimentarios.

Y después, respecto de los impuestos patrimoniales, algo parecido. Creemos que lamentablemente lo que golpea a las clases medias y las clases más pobres debió haberse contemplado con una reducción o no aumento de impuestos, por más que sabemos que a veces muchos de esos aumentos están por debajo de la inflación. Pero lamentablemente a la gente no le alcanza. Entonces nosotros entendíamos que se debió haber hecho un esfuerzo en ese sentido.

–También ha manifestado su rechazo a la creación de cargos en la planta de personal de la Provincia.

Sí, porque después, independientemente de que hubo una modificación en el despacho final, nosotros entendemos que hoy la necesidad de más cargos no está atada a una necesidad concreta que se tenga en la gestión. Por el contrario, lo que hemos visto en estos dos últimos años es una creación exponencial de cargos ministeriales, de secretarías, y que esto ni siquiera se ve reflejado en políticas públicas. Una de ellas es ambiente. Estamos viendo que se creó el ministerio, que se han creado secretarías, que se ha creado toda una estructura desde hace mucho más de un año, y sin embargo no hemos visto esto reflejado en políticas públicas, en leyes vinculadas al mejoramiento del ambiente, a la lucha contra el cambio climático, a la medición de la huella de carbono. No sólo no han aparecido los programas y proyectos del gobierno, sino que no hemos tenido ni siquiera el tratamiento de proyectos que hemos presentado nosotros para avanzar en políticas ambientales.

Crear cargos sin que esté acompañado de justificaciones desde políticas públicas que les mejoren la vida a los bonaerenses nosotros no lo acompañamos.

–Por último, senador, y en términos generales ¿qué análisis puede hacer de este Presupuesto aprobado?

Que es un Presupuesto claramente diseñado para un gobierno que quiere crear más burocracia y utilizar el Estado como una herramienta electoral, pero que no se va a ver reflejado en gestión. Es un Presupuesto más parecido a lo que el kirchnerismo ha sido históricamente que a lo que había anunciado Kicillof al inicio de su gobierno. Un Presupuesto que crece en la Asesoría General, que crece en la Jefatura de Gabinete en forma exponencial, más del 400%, crece en todas estas áreas que no impactan en la gente sino que impactan directamente en la propia planta política del gobernador. Pero por el otro lado vemos que áreas como Producción no sólo no crecen sino que se reducen en términos reales, o el ya mencionado Ambiente.

Me parece que vamos a ir hacia un Presupuesto que lo que va a consolidar, lamentablemente, es el gasto público, resignando capacidad de gestión