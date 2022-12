Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221213 Débora Galán

–Se acerca fin de año y la Legislatura bonaerense sigue teniendo proyectos pendientes que son fundamentales. Pienso en algunos relacionados con la salud, el ambiente, el bienestar social... El jueves habrá sesión doble, tanto en el Senado como en Diputados; posiblemente se debata el Presupuesto 2023. A grandes rasgos, ¿qué balance puede hacer de esta ley de leyes que ha enviado el Ejecutivo?

Sí, es la intención poder darles tratamiento al Presupuesto y a la Ley Impositiva. A lo largo de los últimos meses, en los que hemos recibido a nuestros ministros, hemos podido notar un crecimiento en las distintas áreas que componen el gabinete provincial. Sobre todo el crecimiento económico, que pareciera que lo absorbe el problema de la inflación que tenemos en general como país, pero en relación al año anterior y a la prepandemia, por suerte, viendo los números que el ministro nos ha informado, hay en general un crecimiento. Y eso también refleja el Presupuesto 2023 que nos proponen, reorganizando prioridades. Si uno lee el proyecto de ley, encabeza como eje Industria, Empleo e Inclusión Social. El ordenador de la sociedad creo que para todos es trabajar, estudiar y, bueno, el crecimiento económico no se hace sino con la promoción de la industria, del empleo, de las pymes. En el proyecto de Ley Impositiva hay un fortalecimiento para las pymes y para poder hacer un pasaje de la informalidad a la formalidad a través de los monotributistas. Volviendo al Presupuesto, el eje de la industria es un eje importantísimo. Hay un crecimiento en general en la provincia y en el empleo también se ve reflejado. Obviamente no son los números que uno espera, pero si hay un crecimiento en general, son números positivos.

Después, la inversión en infraestructura. Estamos hablando de un 32% de mayor inversión, que toca varios puntos: salud, educación, ambiente. Hablando de ambiente, es un presupuesto en un anclaje con perspectiva ambiental, una transversalización de la perspectiva de género, no sólo con los ministerios que hoy tenemos que la representan, sino que transversalizar significa atravesar a los demás ministerios con estas temáticas.

Después tenemos la salud, que está a la vista, eso no se puede discutir, que se ha hecho una inversión a lo largo de estos dos años y pico de pandemia en todo lo que tiene que ver con estructura sanitaria. Pero este Presupuesto lo que propone es garantizar el acceso a la salud pública, de calidad, inclusiva. Después tenemos ejes de educación, de seguridad, donde también. Se puede ver cómo el gobernador todos los meses inaugura establecimientos educativos, ya sea primaria, secundaria, de nivel inicial. Hay una jerarquización de los edificios también, porque a veces no se pueden construir edificios de cero pero sí ponerlos en valor. Eso fue un gran problema en la prepandemia. Hemos visto noticias en toda la provincia de edificios en los que se caían los techos. Yo soy de Moreno; tengo que mencionar la pérdida de nuestros compañeros Sandra y Rubén en una explosión por una pérdida de gas. Hay un fortalecimiento en todo lo que es infraestructura pero también para garantizar educativa inclusiva, de calidad, la permanencia, la terminalidad, que fue una tarea muy difícil en pandemia. Volver a la presencialidad fue todo un desafío y un contener, un acompañar esas trayectorias educativas de nuestros estudiantes fue un desafío muy grande que llevaron adelante nuestros docentes. Y también hablando del sector de la docencia, fortalecer y poner en valor también a ellos y a ellas con más formación, más contención.

Son todos temas que fueron reorganizándose en las prioridades. Todos son prioritarios, obviamente, pero hay ejes que son ordenadores, como decía al principio, de nuestra sociedad, y este Presupuesto tiene esa propuesta, de fortalecerlos en la inversión.

–Yo mencionaba que aún quedan proyectos fundamentales pendientes, porque la última sesión en Diputados, por ejemplo, lamentablemente terminó caída por falta de quórum. ¿Qué pasará con el tema de la reforma jubilatoria del Banco Provincia?‍

Es un tema que del hay que ocuparse, al que hay que darle tratamiento. Lamentablemente no pudimos lograr el quórum, pero tenemos que darles respuesta a esos compañeros y compañeras que merece que se le dé tratamiento a esa ley. La verdad es que esperamos que así sea, pero sabemos que hasta que llegue el día de la sesión no podemos dar respuestas afirmativas.

–¿Hace un balance positivo de la actividad legislativa de este 2022?

Sí, fue un 2022, digamos, distinto. A pesar de que es una Legislatura provincial, los contextos políticos nacionales y mundiales nos tocan de cerca, entonces marcan también la agenda y marcan también el dinamismo o el estancamiento, ¿no? Bueno, fue un 2022 donde pudimos trabajar en la mayoría de las comisiones, es verdad que no en todas las comisiones, pero por suerte pudimos trabajar con el sistema mixto, pudimos optar entre presencialidad y virtualidad, y eso también marca una gimnasia legislativa, en las comisiones como en las sesiones ordinarias.

Para destacar, y no es porque el presidente sea mi compañero (Nota del Editor: se trata de Nicolás Russo): una de las comisiones en las que más se pudo trabajar, y me dio mucho placer, es la comisión de Deporte. A veces no se habla mucho del deporte, pero forma parte también de lo que yo llamo ordenadores en las sociedades. El deporte está atravesado por muchos ejes, de la salud, de lo social, de trabajar un proyecto de vida, de la inclusión. Entonces, poder trabajar desde una comisión distintas aristas me parece interesante para una Legislatura provincial. Y destacar también el esfuerzo que llevan adelante las distintas disciplinas que representan a nuestros municipios, a la Provincia y en muchas oportunidades, como nos toca resaltar y destacar, nos representan bonaerenses en el mundo. Así que es una de las comisiones en que más gusto me dio trabajar este año