¿Qué consideración le merece la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía?

Creo que no va a haber demasiados cambios respecto de la política económica nacional actual. Los cambios para los argentinos, para que los argentinos vean mejoras económicas en su calidad de vida, en la posibilidad de conseguir un trabajo, en la rentabilidad de las PyMEs, en la baja de la inflación, en la estabilización de nuestra moneda, todas esas cuestiones no se van a ver reflejadas en el corto plazo y dudo que se vean reflejadas durante el periodo del gobierno kirchnerista.

Lo que tenemos es un cambio de mando. Ahora hay una dependencia absoluta y directa a Cristina Fernández, que es lo que ella buscaba en todo este proceso. Los argentinos no vamos a ver ningún cambio positivo.

¿Considera que ganó la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, con la designación de Batakis?

Yo no sé si ella ganó o si alguien gana en esto. Lo que creo es que los argentinos perdemos. Estamos perdiendo cada vez más. Estamos perdiendo poder adquisitivo, estamos perdiendo la esperanza de que las cosas mejores en el mediano plazo. Nadie está ganando acá.

Si considera que este es un triunfo de ella, es un mundo muy finito en el que vive, porque la verdad es que los argentinos no la estamos pasando bien.

¿Nota que se profundiza la debilidad presidencial?

El Presidente siempre fue débil. Es una persona débil. Es una persona sin convicciones, sin rumbo, que supo desde el primer momento que ese lugar no era de él. Nunca intentó hacerse del poder, nunca tuvo un proyecto para la Argentina, nunca tuvo autoridad sobre los argentinos, salvo en una pequeña fracción durante la pandemia, pero después la perdió rápidamente porque no es una persona que tenga condiciones de ocupar ese lugar.

Y hoy lo estamos pagando entre todos. Está claro que su rol es secundario aún siendo Presidente de la Nación, es la decisión que ha adoptado, aunque a veces simule que es otra cosa. No es otra cosa que eso.

Con respecto a las medidas que debería tomar con urgencia Batakis. ¿Cuáles considera que deberían ser las primeras?

Lo que pasa es que no van a tomar ninguna medida que sea sana para los argentinos.

Se habla del Salario Básico Universal, que es algo que también pidió la Vicepresidenta.

¿Y eso que resolvería? Hoy el salario mínimo está en 47.000 pesos. Cuando está hablando de un Salario Básico Universal, ¿de qué cifra está hablando? La canasta básica para una familia tipo, un matrimonio con dos hijos, es de 100.000 pesos. ¿A qué se están refiriendo cuando se refieren a eso? ¿Se están refiriendo a una mejora en la calidad de vida de los argentinos? No.

No se necesita del estado haciendo de cuenta que les resuelve los problemas a los argentinos. Necesitamos, entre otras cuestiones, más libertad económica. Necesitamos un estado fuerte pero no para que los políticos estén fuertes, sino para que los argentinos tengamos el respaldo de un estado que realmente vele por nuestros intereses.

"El estado no puede ser una caja para los políticos de turno, para quien gana una elección y se siente con impunidad de nombrar a quien quiere en cada área"

El estado no puede ser una caja para los políticos de turno, para quien gana una elección y se siente con impunidad de nombrar a quien quiere en cada área, y crear la cantidad de oficinas, subsecretarías, ministerios que se le da la gana. Para eso no se elige a las personas.

Hoy con el esquema que tenemos, con un nivel impositivo altísimo, sin mejoras en la calidad de los servicios y sin libertad económica en definitiva, lo que estamos haciendo es lo contrario de lo que muchas veces en los discursos uno se ha acostumbrado a escucharle al kirchnerismo. Estamos haciendo daño a la comunidad de los argentinos y esto hay que cambiarlo de cuajo.

¿Qué mensaje considera que quiso dar el ex ministro Martín Guzmán al hacer pública su renuncia durante el discurso de Cristina Fernández en Ensenada?

No los conozco mucho yo. Qué se yo que les pasa por la cabeza. No sé si está pensando en una cuestión revanchista entre ellos, si está pensando en darle un mensaje a la Vicepresidenta. La verdad que no los conozco. Tampoco deseo conocerlos mucho.

Lo que está claro es que hay un acto de discurso interno. No les está hablando a los argentinos cuando renuncia. No hace ese gesto para ver cómo resuelve alguno de los problemas que tenemos los argentinos y de los cuáles él es responsable directo. Lo que hacen es siempre un gesto hacia su interna y Argentina tiene problemas muchísimo más graves que los de la interna del kirchnerismo. Ellos no se dan cuenta que están gobernando el país, que lo que hacen nos afecta a todos los argentinos y tienen que ser más responsables.

Guzmán no ha sido responsable durante su gestión y no lo fue en su renuncia tampoco.