20221205 María Reigada

–En las últimas horas se filtraron chats y audios de jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y miembros del Grupo Clarín para ocultar una reunión en la estancia de Joe Lewis en el sur. ¿Le sorprendió esta situación, o es una clara radiografía del estado actual de la Justicia argentina?

Sorprende que salga. Habría que analizar eso también. Pareciera ser que desde ese grupo mismo que viajó, o quienes invitaron, están apretando a estos jueces. Que quede tan en evidencia lo que suelen realizar y cómo se realizan todas las causas de lawfare, que si la Justicia ahora no investiga, nos quedamos también dudando de cuál es la Justicia, dónde hay un hueco para poder investigar estas cuestiones.

Yo veo este viaje a Lago Escondido y, la verdad, lo que pienso es: cambiaron la quinta Los Abrojos por un lugar un poco más lejano. Veo esto y analizo de qué forma fueron juzgadas otras personas por, supuestamente, haber recibido dádivas. A ver, hasta el caso Lula. Preso sin que se probara nunca de lo que lo acusaban. Bueno, acá van a tener que explicar todo esto. Creo que es muy complejo. Entender que el partido judicial es una asociación mafiosa de esta calaña te pone, por lo menos, la piel de gallina. Esperemos que esto sea realmente tomado desde alguna fiscalía para poder trabajarlo. Ya están saliendo a defenderse, por supuesto, con cuestiones que no tienen nada que ver con esto que salió a la luz ayer.

Insisto en que esto nos muestra de qué manera se arman las causas para perseguir a la oposición política. Están intentando inventar pruebas, hay aprietes hacia distintas personas. La forma, además, en un diálogo tan coloquial, de estas cuestiones, nos pone la piel de gallina y esperemos que tengamos a quien realmente pueda investigar sobre esto.

Pero hay que hacer una lectura no parcializada. Hay que tener toda la historia. Nosotros seguimos teniendo en la provincia de Buenos Aires a Conte Grand como procurador. No fue capaz de presentar una renuncia. Se sigue solventando porque en la Cámara de Senadores no tenemos la mayoría especial. Esto es correlato de varias cuestiones que ya hemos visto en nuestro país. La mesa con el ministro de Trabajo, la “GestaPRO”, también nos indicaba de qué manera trabaja la Justicia. Y acá lo que vemos, además, es esa connivencia entre el poder mediático y determinados sectores del partido judicial.

–¿Coincide entonces con Oscar Parrilli, que señaló recientemente que parte del Poder Judicial opera como una mafia?

Y, sí. El Poder Judicial y el poder mediático, ¿no? Sectores del poder mediático. Esto me parece que es justamente lo que hay que investigar a fondo.

Ojo, estaban todos ligados, ¿eh? Si leemos el pedigree de cada uno de los que participaron, tienen ligazones con distintas causas y tienen ligazones todos con el Grupo Clarín.

–En este contexto, se conocerá la sentencia para Cristina Fernández de Kirchner en la denominada “causa Vialidad”. ¿Qué expectativas tiene al respecto?

Yo creo que esto lo tenemos que relacionar con causas que se abrieron planteando que había connivencia, que se habían recibido dádivas. Bueno, acá queda a las claras que el Poder Judicial recibe dádivas. Viajar hasta ese paraíso que tiene nuestra Patagonia, de la forma que viajaron, para pasar un día distendido pero muy caro, nos habla también de que existen dádivas para que los jueces se sientan cómodos con determinados personajes