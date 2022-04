Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hernán Pérez Araujo.

Hernán Pérez Araujo

En las últimas horas, Juntos por el Cambio advirtió que denunciará penalmente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, si no formalizan las designaciones de Roxana Reyes y Luis Juez como representantes de las segundas minorías. ¿Qué consideración le merece esta nueva advertencia que lanzó la oposición?

Me parece que es una acción más de parte de Juntos por el Cambio para judicializar la política. A esto nos vienen acostumbrando desde diciembre de 2019 a la fecha. Cada vez que alguna decisión del Congreso no les gustó, nos avisaron que iban a ir a la Justicia, después no fueron.

Vienen acusando de inconstitucionalidad todo aquello que no les gusta. Esta vez parece que van a acudir a la Justicia penal.

"El trabajo para que el pueblo nos ha elegido es legislar, no andar pasilleando en los Tribunales con denuncias de este tipo"

Yo creo que es momento de legislar, momento de que se busquen consensos en el Congreso, momento de poder salir de esta encrucijada en la que la Corte nos metió poniéndonos a trabajar.

El trabajo para que el pueblo nos ha elegido es legislar, no andar pasilleando en los Tribunales con denuncias de este tipo que además no tienen ningún tipo de fundamento.

Como hombre de leyes, ¿considera que esto es un asalto a las instituciones como vienen señalando diferentes sectores del oficialismo la designación de Horacio Rosatti en la conducción de la Magistratura?

Yo creo que si no lo es se le parece bastante. Además esto de autoproclamarse primero como presidente de la Corte por parte del Dr. Rosatti y ahora como presidente del Consejo de la Magistratura...

Es un hombre que viene de la política. No podemos soslayar esto. Rosatti sabe de qué se trata la cuestión política que está en juego. Aquí lo que está claro es la premura con la que se hizo todo esto.

"Se ha puesto en legislador el Poder Judicial y creo que han asaltado el Consejo de la Magistratura"

Luego de 1500 días, la Corta cita una medida de constitucionalidad en la ley vigente que lleva 16 años. Y además se inmiscuye en otro poder del Estado al conminarnos a dictar una ley en el plazo de cuatro meses cuando esto es imposible en caso de que no estén los consensos necesarios.

Se ha puesto en legislador el Poder Judicial y creo que han asaltado el Consejo de la Magistratura.

En este sentido, Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema, aseguró que toda esta situación ameritaría una remoción de los supremos a partir de un juicio político. ¿Usted piensa que se puede llegar a estar instancias?

No, creo que es imposible. Seguramente lo amerita, pero es imposible llegar a una instancia de juicio político cuando la oposición política, por lo menos la gran mayoría, está no solo fomentando este accionar por parte de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sino que está auspiciando y celebrando que esto suceda cuando además a fin de año todos los integrantes del Consejo de la Magistratura con esta ley o con una nueva deben renovar sus mandatos.

¿Se puede consensuar una nueva ley? Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos, hizo un llamado público al Tribunal para que extendiera el plazo por 90 días más. ¿Lo ve posible?

Creo que sería lo atinado por parte del tribunal. Creo que esto ya no sucederá al haberse instaurado en la presidencia el Dr. Rosatti y al ya seguramente tomarle juramento a alguno de los miembros en estos días y con el accionar de Juntos por el Cambio respecto de esta posible denuncia.

Me parece que esto no impide que nos pongamos a trabajar en busca de consensos para modificar la ley y para dejar que esta situación prácticamente de hecho que ha puesto en vigencia la Corte al resucitar una ley derogada en el 2006 no se mantenga