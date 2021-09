Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Hernán Pérez Araujo.

Hernán Pérez Araujo

¿Qué análisis hace del nombramiento del juez Horacio Rosatti en la Corte Suprema?

Bueno, es un nombramiento que en principio viendo cómo viene funcionando la Corte en los últimos años a mí en lo particular no me sorprende. Un nombramiento que venía avizorándose últimamente ante esta nueva mayoría que parece aparecer en la Corte compuesta entre los tres jueces que votaron la presidencia de Rosatti y la vicepresidencia de Rosenkrantz, junto con el Dr. Maqueda.

Creo que es peligroso. Es peligroso que podamos empezar a avizorar que se viene una mayoría automática en la Corte, sea integrada por quien fuera. Me parece que cuando llegamos a estos puntos tenemos que estar muy atentos a que estas cuestiones no se repitan en la historia del máximo tribunal de la Nación, como sucedió en la década del ‘90 y la primera etapa de la década del 2000.

Estamos yendo a algo similar, ¿lo nota?

Pareciera que sí. Es todo muy reciente. Y esta metodología esperemos que no haya venido para quedarse, que haya acuerdos automáticos de tres jueces.

Lo que está claro me parece para el futuro es que el poder del presidente de la Corte está bastante licuado.

Creo que es equiparable a votarse a sí mismo como mejor compañero en el colegio, lo que es por lo menos censurable.

Esto de cinco miembros que hayan recibido el apoyo de apenas dos para ser presidente y esto del auto voto que por ahí había quedado un tanto excluido en los últimos 15 años de la Corte, creo que es equiparable a votarse a sí mismo como mejor compañero en el colegio, lo que es por lo menos censurable.

Más allá que bueno, en mi rol de procurador de mi provincia en la etapa anterior siempre manifesté que la Corte hacía lo que quería y a veces es para bien, a veces es para mal.

Está claro que esto no es revisable y que es una decisión que han tomado y que las quejas del Dr. Lorenzetti serán de la aplicación del artículo 280, la famosa plancha de la Corte ante los recursos de los justiciables, seguramente.

Pero es creo que grave institucionalmente que estas peleas intestinas entre los cortesanos empiecen a afectar a la ciudadanía y al resto de los poderes.

¿Podría llegar a tener más miembros la Corte Suprema?

Es una discusión que puede darse. Yo creo que puede tener más miembros. Me parece que la Corte ha funcionado muy bien con cinco miembros. Y ha funcionado muy mal antes de reducirse su número a cinco, había funcionado muy mal con la mayoría automática en décadas anteriores.

Creo que la Corte de hace 15 años, con la doctora Carmen Argibay, con Elena Highton, con Lorenzetti mismo, con Zaffaroni, era una Corte bastante proba y que no podía ser acusada de falta de independencia.

La Corte puede funcionar bien con cinco miembros si hay probidad y hay independencia.

Creo que esas son dos carencias que hoy tienen los miembros de la Corte, cuando dos de ellos, hoy precisamente el presidente y el vice, aceptaron ser nombrados por decreto por el ex presidente Macri.

Entonces ahí ya creo que hay un vicio de legitimación desde el inicio de su función más allá de que esto después haya sido salvado por el Congreso de la Nación.

Pero creo que la Corte puede funcionar bien con cinco miembros si hay probidad y hay independencia. Me parece que no es el caso y no sé si la solución es aumentar el número.

Creo que habría que mejorar los procesos de selección por ahí.

¿Considera necesario una reforma judicial?

Sí, yo creo que una reforma judicial es necesaria. Una reforma que independice verdaderamente la justicia de los poderes políticos, que democratice la justicia.

Creo que debemos revisar el carácter de vitalicio de los miembros del Poder Judicial, los poderes políticos, el poder ejecutivo y los poderes legislativos, tanto del estado federal como de las provincias, tenemos que rendirle cuentas a la ciudadanía y ser sometidos a su elección cada cuatro años y de los miembros de la Magistratura no lo hacen.

Creo que debemos revisar el carácter de vitalicio de los miembros del Poder Judicial, los poderes políticos, el poder ejecutivo y los poderes legislativos.

Creo que se puede revisar eso. Creo que se puede revisar el número de miembros de la cabeza del poder judicial que es la Corte y de distintos tribunales.

Creo que también hay que hacer una reforma judicial con perspectiva de género, una justicia mucho más accesible a la ciudadanía.

Mal que nos pese tenemos que admitir que la justicia hoy en día es uno de los poderes que más desacreditados están ante la sociedad y que más lejos está de la sociedad, aun cuando sus decisiones influyen directamente en la sociedad.

Y sus decisiones muchas veces tienen que ver con la vida, con la fortuna y con los destinos de los justiciables, y creo que es una de las necesidades. Acercar la justicia a la sociedad.

