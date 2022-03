Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Graciela Calderón.

Graciela Calderón

Ayer recibieron a Axel Kicillof en la Legislatura con una movilización contra el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo puede impactar en las arcas provinciales este acuerdo?

Nosotros lo que venimos planteando es que ayer, por ejemplo, el Gobernador mencionó varias veces en su discurso que era una deuda impagable, que es una trampa y que no iba a ser a través de un ajuste. Pero, el presupuesto que ellos votaron en acuerdo con Juntos por el Cambio dice exactamente lo contrario porque hay recortes en distintas partidas, que demuestran lo contrario: que si hay algo que caracterizó al Presupuesto 2022 es ajuste.

A nosotros nos parece que sí, que va a impactar de manera totalmente injusta hacia el conjunto de la población y de la clase trabajadora.

Diputada, más allá de este principio de acuerdo con el organismo internacional, ¿cuáles fueron algunos de los tramos que más le llamaron la atención del discurso de Axel Kicillof?

Habló de un reconocimiento de más de 2 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires que no tienen vivienda. En todo su discurso, no hubo una sola mención de cómo se van a resolver las cuestiones de vivienda, de infraestructura de las escuelas. Solamente habló de los arreglos que ya se hicieron y no de las nuevas escuelas.

Habló de paritarias que nosotros estamos viendo que ya han empezado a cerrar en un 40% cuando todos sabemos por los pronósticos que va a ser mucho más alta la inflación en este año.

¿Qué consideración le merece el Plan de Reconstrucción 6x6? Su compañero de banca, Guillermo Kane, señaló que es una estafa.

Es una estafa porque todo lo que se arruinó del Ioma, por ejemplo, con estos policonsultorios cuando en realidad el Ioma siempre enfrenta el vaciamiento que se hace de los distintos gobiernos… Al final, nada de lo que anunció, esos famosos seis años, es cierto.