20230621 María Reigada

–Senadora, se suma usted a la marcha de este día contra la represión en Jujuy, que tendrá lugar en el Obelisco. ¿Qué lectura puede hacer de estas caóticas jornadas en el norte del país, en la provincia que comanda Gerardo Morales?

Es aberrante la represión de la manera que se realizó, pero además tenemos que dar lectura de por qué se desató esta pueblada en Jujuy. Una reforma constitucional no se hace de un día para el otro. Para una reforma constitucional se eligen específicamente, en una elección diferente a la elección que se realiza para el Ejecutivo y el Legislativo, porque el Ejecutivo y el Legislativo son para los siguientes cuatro años; en cambio, una reforma constitucional es para muchas décadas.

La manera en que se está realizando esta reforma es contraria a los postulados que tiene nuestra Constitución Nacional. Se aprueba por mayoría simple, o sea que se está desmereciendo la envergadura de lo que significa una Constitución provincial. Una reforma de estas características tiene que tener mucho tiempo análisis, de debate. Lo que altera sobre los derechos de los pueblos originarios tiene que estar consultado de acuerdo al Tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que es un tratado que excede lo meramente laboral, que plantea que tiene que ser en diálogo, participación y con información hacia los pueblos originarios.

En realidad lo que está en juego es la disputa por el litio y se están cercenando los derechos. Para poder avanzar, Gerardo Morales tiene que cercenar el derecho a la protesta. Ya lo expresó el 16 de enero de 2016 encarcelando a Milagro Sala, que le iba a molestar, para poder llevar adelante las políticas que estaba necesitando, desde su postura, llevar adelante en Jujuy. Y hoy lo vemos a las claras: ya no es solamente hacia la Túpac Amaru, sino hacia todo el pueblo.

La represión, el ataque, la fuerza violenta que se utilizó incluso para abrir el camino en las rutas, fue contrario a los postulados de los tratados internacionales de cómo se utiliza la fuerza pública. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se expresó ayer, ya no era el espacio kirchnerista que estaba cuestionando, ni la oposición política, sino la CIDH, que tampoco fue escuchada cuando cuestionó la forma de la represión y la persecución hacia Milagro Sala y el resto de los referentes de la Túpac.

Acá, además, lo que tenemos que analizar es que la mayoría de las fuerzas políticas, incluso el Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, han realizado seguidismo a los postulados de Gerardo Morales, que es lo que nos preocupa.

–¿Le llamó la atención esta decisión del PJ jujeño de acompañar la reforma constitucional?

Ya nos venían advirtiendo de que el PJ jujeño no estaba enarbolando las banderas peronistas. Hace un año se desaforó a una diputada provincial por cuestionar las políticas de Gerardo Morales. Entonces, bueno, ya se viene planteando ahí una divisoria de aguas entre el PJ que conduce Rivarola y otros militantes del partido peronista.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–¿Y qué siente cuando desde Juntos por el Cambio (JxC) acusan al gobierno nacional de financiar a grupos violentos para que se generara esta situación caótica en Jujuy en los últimos días?

Utilizó fotos que eran de otro lugar y de otro momento para involucrar a militantes del kirchnerismo en lo que se supone que se estaba generando, como si el pueblo jujeño no estuviese entendiendo lo que pasa y no se hubiese expresado con absoluta legitimidad. Creo que esto también lo tenemos que remarcar con fuerza. Inventan las noticias para acusar a un sector de la política que defiende los derechos humanos y los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de los pueblos originarios.

Salieron todos juntos, ¿no? Acá no hay halcones y palomas: son lo mismo, y las políticas que piensan aplicar solamente se pueden aplicar con represión, porque cada vez que se ajusta, cada vez que se legisla contra derechos, la única manera que tiene un gobierno de avanzar es reprimiendo la protesta social.

Este año vivimos con alegría el juicio hacia quienes asesinaron a Carlos Fuentealba. Y lo que nos parecía importante era que justamente estábamos demostrando que el derecho a la protesta no se puede alterar. A contracara, estamos viviendo lo que estamos viviendo ahora en Jujuy. Hoy la marcha va a ser una marcha muy grande. Ya vimos que Rodríguez Larreta está preparando un escenario que puede ser también represivo. Creo que la masividad de la protesta va a garantizar que no pase nada, pero no podemos dejar de decir lo que tenemos que decir en estos momentos.

Hay un pibe que ha perdido el ojo. No se puede disparar, aun siendo balas de goma, a la cara a nadie. Eso lo repudiamos cuando sucedía en Chile, ahora lo estamos viendo en la provincia de Jujuy. El ataque a las mujeres que estaban con niños, la utilización de vehículos sin patente que pertenecen a empresas que están acomodadas con el gobierno de Morales.

La verdad que nos vuelven a hablar de lo que fue Blaquier en la Noche del Apagón, poniendo sus vehículos para el traslado de quienes desaparecieron. Cuando se logra impunidad, se continúa con los mismos actos. Así que creo que eso también nos tiene que enseñar que los juicios contra los delitos de lesa humanidad los tenemos que continuar. Tenemos que decir nunca más y cuando decimos nunca más, cuando nos expresamos el 24 de marzo, es también nunca más a estas cosas que estamos viendo hoy en Jujuy.