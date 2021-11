Entrevista GLP: “El PJ, el PRO y el radicalismo son parte del problema”, afirmó Rubén “Pollo” Sobrero Rubén “Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste y candidato a senador del Frente de Izquierda por la Primera Sección, habló con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre sus expectativas de acceder a una banca en la Cámara alta. “Nosotros no tenemos nada que ver con los problemas del país porque no gobernamos nunca, no tenemos nada que ver con la vieja política”, dijo.