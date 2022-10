Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221017 Walter Torchio

–Senador, usted es titular del PJ de la ciudad de Carlos Casares y referente peronista de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué balance puede hacer de este aniversario del 17 de Octubre? ¿Cómo encuentra en esta fecha tan especial al movimiento justicialista?

Justamente, nos encuentra movilizados: nos encuentra activos intentando resolver los problemas de los y las argentinas, de los y las bonaerenses. Creo que tenemos una enorme responsabilidad por delante. Estamos intentando con enorme esfuerzo resolver los problemas que tiene la Argentina y que están en línea con lo que pasa en el mundo, obviamente, con la complicación de que en 2019 el mundo no tenía inflación. El mundo claramente ha multiplicado la inflación a nuestro ritmo, ¿no?, por encima del 50 o del 100% según los casos. Creo que nosotros tenemos mucha más responsabilidad todavía, porque complica a la clase trabajadora.

En ese desafío creo que Sergio (Massa) está haciendo un gran trabajo y que el gobernador (Axel Kicillof) está haciendo un gran trabajo en la provincia de Buenos Aires con todo su equipo. Creemos y tenemos la expectativa de poder, progresivamente, lentamente pero de manera sostenida, ir disminuyendo la inflación, que es un problema que indudablemente está afectando a todos.

–¿Le preocupa que no se haya conmemorado este 17 de Octubre en unidad dentro del movimiento peronista? Hay diferentes movilizaciones y actos a lo largo y ancho del país: de la CGT, de movimientos sociales, de La Cámpora...

No me preocupa. Sí me preocuparía que no hubiese actividades. Que las actividades no sean el 100% de manera unificada no es un tema que me preocupe en este momento. Me parece que la preocupación que tenemos que tener debe estar centrada en otro tipo de problemáticas, que tienen que ver con cómo seguimos acompañando al aparato productivo, que está activo pero que, indudablemente, necesitamos que parte de todo ese movimiento termine visualizándose de manera positiva en el bolsillo de la gente.

Y es válido que cada espacio intente tener su expresión, porque también tiene cierta lógica cuando hay algunas cosas que no terminan de resolverse, y se requiere y está bueno que haya cierta diversidad dentro de un movimiento tan amplio como es el nuestro.

–El presidente Alberto Fernández no estará presente en ninguno de estos actos. ¿Qué lectura puede hacer de esta decisión del jefe de Estado?

Desconozco cuál es la razón por la cual Alberto no está formando parte de alguna de ellas. Tal vez tiene que ver, justamente, con que hay varias. El Presidente tiene otras prioridades hoy por hoy y tiene que resolver cuestiones. Es un día importante para el peronismo, indudablemente, pero creo que él todavía tiene algunas horas para definir si decide tomar parte de alguna. Si no lo hace, tendrá su justificación.

Walter Torchio.

–¿Se puede decir que el peronismo está unido, pensando en las elecciones de 2023?

El peronismo está unido con relación a mantener el poder de cara al '23. Creo que hay una clara propuesta de trabajar de manera mancomunada para conservar no solamente el gobierno nacional, sino también el provincial.

Naturalmente, esto va a depender muchísimo de la evolución de la economía. Es muy difícil, y la Argentina lo ha demostrado, ser reelecto si la economía no funciona. Al gobierno anterior le pasó eso: no logró resolver los problemas de la economía y le fue mal. Nosotros, cada vez que fuimos reelectos, fue porque la economía funcionaba de manera adecuada, y eso tiene que ver con que parte del electorado no se identifica con un espacio de la política sino que es independiente y por lo tanto, su situación económica es la que define el sentimiento electoral. Quienes están identificados con un espacio de la política difícilmente voten a otro, pero en una sociedad como la nuestra, donde al menos el 50% del electorado no está identificado con ninguna facción política, la que termina inclinando la balanza es la economía.

Nosotros no tenemos dudas de que vamos a terminar todos dentro de un mismo espacio, como lo hicimos en 2019. Independientemente de las tensiones o diferencias dentro del Frente de Todos, que es un espacio muy amplio (con movimientos sociales, espacios sindicales, el peronismo tradicional y ortodoxo, La Cámpora, el Frente Renovador, movimientos sindicales y movimientos empresarios), esto necesita algún tipo de convergencia que yo creo que por marzo, abril se va a ir definiendo más claramente