20230810 Teresa García

–¿Qué balance puede hacer de la campaña del oficialismo rumbo a las PASO? ¿Considera que UxP logró alcanzar el orden político tan anhelado?

Sí, absolutamente. Primero, es una campaña corta. Las campañas han acortado mucho su tiempo. A pesar de que desde principios de año los dirigentes políticos opinan sobre el tema electoral, la campaña, en sí misma, es una campaña corta. Luego de la determinación de la integración de la fórmula, de Sergio Massa y Agustín Rossi, se logró un orden en todo el peronismo de la provincia. Algunos de nosotros pensábamos que una PASO iba a complicar mucho; de hecho, los gobernadores pidieron a Alberto Fernández, cuando había elegido un candidato para una PASO, que no fuera así, porque para estar competitivo en octubre el peronismo necesitaba un solo candidato con fortaleza. Y esto sucedió, tanto en Nación como en Provincia, donde Axel (Kicillof) y Verónica Magario son la fórmula única de la provincia. Así que sí, yo creo que se alcanzó el orden político. Esto es una PASO, es, como le digo yo, un ensayo, pero en el que hay que alentar a que la gente vote, hay que alentar a que vaya a votar, porque la baja participación pone en riesgo los resultados de la elección. No de la elección definitiva, obviamente, que será en octubre, pero lo que marca es una tendencia del humor social. Así que yo creo que hay que hacer lo que estamos haciendo, que es, en toda la provincia, ir casa por casa, hablando con la gente, instándola a que vaya a votar, independientemente de su preferencia electoral, pero hay que ejercer ese derecho.

–¿Y y cómo nota el humor social, la recepción de los vecinos de los distintos puntos de la provincia a las propuestas de UxP?

Mire, yo la verdad que noto que ha habido un cambio, y creo que es a partir de haber integrado fórmula única y ordenar todo el peronismo, y no estar en este griterío que uno ve en la oposición, ¿no? No voy a hablar de la oposición, pero califico la conducta de las fuerzas opositoras, y la verdad que la gente está cansada de todo esto. Está cansada de que los dirigentes políticos se peleen entre ellos y no le hablen a la sociedad, no le hablen al pueblo.

Lo que yo no noto es esto que en algunos medios dicen: que lo que hay es un gran enojo. Yo no noto eso, de verdad. Quizás lo que haya es apatía con algunos temas, pero no enojo. Y además, recordar, ¿no?, porque las cosas no bajan de un plato volador. Mire, nosotros recibimos una provincia devastada. Y yo doy fe de eso, porque lo acompañé a Axel en el Ministerio de Gobierno en esa oportunidad, y a los pocos meses tuvimos la pandemia. La verdad que el sistema de salud estaba quebrado, el sistema educativo estaba quebrado, y ni que hablar de la obra pública y el mejoramiento de condiciones productivas.

Así que tuvimos que capear la tormenta de la pandemia durante dos años; pero quiero decir algo, porque como pasó hace cuatro casi, la memoria es frágil. Y la verdad que en todos los países del mundo, en todos, uno vio escenas dramáticas con el tema de la atención de la salud. Camiones frigoríficos en las puertas de los hospitales, un horror. Y todo el mundo apostó o pensó que el conurbano iba a ser una bomba de tiempo que iba a estallar. Y, sin embargo, la acción de gobierno, la acción del gobernador y la acción del ministro de Salud (en aquel momento Gollán y luego Kreplak) hicieron que en la provincia de Buenos Aires hubo lamentablemente agente fallecida, pero ninguno por desatención del Estado. Entonces, a mí me parece que eso hay que valorizarlo, porque lo primero que tiene que cuidar quien gobierna es la vida de los habitantes de donde gobierna.

Y luego, me parece que toda la acción de gobierno del gobernador y de su gabinete, porque tiene un gabinete impecable, ha sido de mucha actividad, de mucha profundidad en el territorio. Y eso a la larga refleja en la conciencia ciudadana, que es lo que estamos viendo: una adhesión a la gestión del gobierno provincial.

–De acuerdo a este análisis que usted viene realizando, ¿nota que el peronismo ha madurado tras los cuatro años de Mauricio Macri en el poder?

Absolutamente. Mire, vamos a decir las cosas como son. Muchos dirigentes o muchos compañeros no veían con agrado la designación de Massa y Rossi como fórmula presidencial. Sin embargo, luego de discusiones, de charlas, de explicaciones, entienden que lo que hay que hacer es evitar que vuelva a ganar el liberalismo en este país. Si eso volviera a suceder, ya no quedan dudas, porque además lo dicen todos los días, el ajuste va a ser más profundo y más veloz. Nosotros de lo que queremos hablar es de una justicia distributiva del ingreso. Y esto es lo que viene diciendo Sergio Massa estos últimos días: si no se pone de pie el aparato productivo, si no se genera trabajo genuino, es muy difícil salir de la crisis. Y eso no es con ajuste. Eso no es con ajuste veloz y con palo, porque la otra cosa que prometen es que, ante el reclamo, palos. Aquí se sale con consenso, con acuerdos de los sectores productivos, el del capital y el del trabajo. Es imposible si no.

Me parece que la maduración que ha tenido el peronismo luego de los cuatro años de Macri es justamente en este sentido: a veces, peleas personales o discusiones personales o preferencias personales ponen en riesgo un camino en el que se vea afectada la gente. Porque finalmente nunca son los dirigentes lo que padecen el gobierno liberal. Los que padecen el gobierno liberal son el pueblo, la sociedad, los trabajadores.