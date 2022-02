Escuchá la entrevista completa de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Nicolás Russo.

Nicolás Russo.

-Diputado, el bloque de diputados y senadores oficialistas han tenido en las últimas horas un encuentro con el gobernador Axel Kicillof. ¿Qué temas se han tratado?

Las reuniones fueron por separado para que no haya tanto número de personas, pero tuvieron el mismo tenor. Los temas son claros, tratar la agenda legislativa para este año. Vos sabés que el gobernador ha lanzado este plan de seis por seis. Los años de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal gobernando fueron muy duros para la provincia, al igual que los dos años de pandemia.

Los seis años que vienen para la provincia de Buenos Aires hablan de desarrollo, de mejoras económicas, lo que ya se invirtió en salud y lo que se va a seguir invirtiendo. Hablamos de todo.

-¿Considera que la recuperación económica es el principal desafío del Gobierno provincial?

Si, totalmente. Nosotros estamos identificados con la producción y el trabajo. Si bien los índices en el 2021 fueron muy positivos y superiores a los del 2019, el objetivo del Gobierno de Axel Kicillof es poner la provincia de pie y que sea pujante como debe ser.

Ya con el éxito de la campaña de vacunación, vos fíjate que tuvimos cuatro veces más de contagios que el año pasado y tres veces menos de internados. Eso habla del éxito de la vacuna y tira por tierra todo lo que hablaban mal, que era veneno y todas las cosas que han dicho. Podemos hablar de un desarrollo total de esta provincia.

-¿Cómo se imagina la actividad parlamentaria de este año con la nueva composición de la Cámara?

Nosotros somos un espacio que hablamos de consenso, de diálogo. De hecho, en la Cámara se han tratado proyectos importantes con la composición nueva y se ha llegado a acuerdos. Todos debemos velar por una provincia mejor. Las cosas que son positivas no entiendo por qué no apoyarlas seas de la oposición o del oficialismo.

Esperemos encontrar cordura del otro lado, hay temas que son ríspidos, pero dialogando se puede sacar adelante.

-Ahora está el debate por la conformación de las comisiones, ¿cuáles le interesaría integrar?

Yo estoy a disposición de mi espacio, ahora se están negociando. Cuando se definan yo estaré en el lugar que me indiquen. Por supuesto que ya lo he hablado con quien está a cargo de eso y le he dicho por las que yo creo que estoy capacitado para integrar. Pero igual estoy preparado para estar en cualquiera