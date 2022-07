Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Anahí Bilbao.

Anahí Bilbao

En los últimos días se reflotó el tema del debate por el teletrabajo en la provincia de Buenos Aires, principalmente en lo que es la administración pública bonaerense. En la Provincia no hay una normativa que regule el teletrabajo, ¿considera que es necesario encarar el avance de una ley provincial?

Absolutamente. Hubiera sido muchísimo mejor en época de pandemia, donde cada uno se adaptó e hizo lo que pudo. Pero tenemos la suerte de que los diputados de nuestro bloque se pusieron a trabajar en ese momento por tener una ley que aclarara algunas cuestiones protegiendo a unos y a otros, tanto al trabajador como al empleador, que en este caso es el estado.

Y la verdad, terminada la pandemia, igual sigue siendo importante tener esta ley. Una de las consecuencias que nos deja la pandemia es precisamente el teletrabajo. Muchos terminaron optando por seguir en esa condición, pero estamos todavía a tiempo de hacer una ley que pueda protegerlos.

En este momento, el proyecto de ley está en discusión y fue elevado a consulta desde la comisión pertinente hacia el Ejecutivo.

Como usted señala, hay muchos sectores de la administración pública bonaerense que mantienen esta modalidad de teletrabajo, a pesar de que la pandemia ha menguado. Aquí también hay un derecho que se debe contemplar que es el derecho a la desconexión. Y justamente el proyecto de ley de Juntos contempla este derecho fundamental.

Exactamente. Y ahora más que nunca tenemos la experiencia de haber estado durante horas y horas conectados tratando de resolver temas y prolongando las horas de trabajo porque todo el tiempo era “usable” con este objetivo. Así que es más que beneficioso el tema para ser tratado ahora.

Usted señaló que al estar prohibido el trabajo remoto en la provincia de Buenos Aires, los funcionarios pueden ser pasibles de sanciones administrativas. ¿Esto es así, diputada?

La verdad es que sí. No lo prevé la ley. Entonces, supongamos cualquier suceso: alguien mientras trabaja en el horario de trabajo tiene un accidente en su casa, le pasa algo con la electricidad... ¿Quién es el responsable? Termina siendo el empleador. El empleador es el estado. Ahora, esa persona ¿estaba presente o estaba ausente?

Al no estar permitido, realmente podemos tener una consecuencia nefasta para los empleadores. O también para el propio empleado. No tiene quién lo defienda porque no puede atestiguar que él estaba trabajando y en funciones en el momento del accidente, a título de ejemplo. En este sentido, nosotros tenemos que poner cartas en el asunto y es lo que han hecho nuestros diputados muy bien.

¿Nota también que hay voluntad de avanzar y de ponerse de acuerdo por parte del oficialismo?

Nosotros esperamos que sí. Porque si en este momento han enviado a consulta, por supuesto que ha habido mucha insistencia de nuestra parte, al menos vamos a tener la visión clara del Ejecutivo.

Lo que está pasando ahora es que muchos están trabajando en sus hogares. Nos hemos tomado todo este tiempo para reflexionar, para leer, para hacer cambios en el proyecto. O sea que está todo abierto. Si no es este el momento, ¿cuándo va a ser?

Además, el mundo fue hacia el teletrabajo. En muchos países antes de la pandemia, de los cinco días hábiles, dos o tres ya se trabajaban desde sus propios hogares. Podemos aprovechar toda esta cuestión tan grave que transitó entre nosotros para sacar algo positivo que es incorporar el teletrabajo, trabajo reglado para todos, con condiciones previstas, con reglas claras, prever los insumos que voy a utilizar: quién los pone, quién paga la corriente, quién paga internet. Siempre poner blanco sobre negro hace bien