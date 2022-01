Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Andrés de Leo.

Andrés de Leo

¿Cuáles serán los temas a abordar este año desde su banca en la cámara alta bonaerense?

Voy a seguir insistiendo con dos ejes que me parece que son muy importantes para la provincia de Buenos Aires, uno de ellos es la agenda medioambiental, el cambio climático, que no ha sido abordado durante muchos años, mucho menos en el gobierno de Axel Kicillof, y máxime que se desaprovechó una oportunidad histórica con la cumbre del año pasado, que género avances en la concientización de los gobiernos mundiales en políticas de mitigación del cambio climático, y que lamentablemente la provincia, más allá de un título inicial, no ha generado una política activa. Tengo unos proyectos presentados en ese sentido.

Otro, es tratar de avanzar en el desarrollo de la producción de biocombustible de la provincia de Buenos Aires, habida cuenta que el gobernador Kicillof cuando asumió, inclusive con buen criterio mencionó que había que determinar que esta fuera una provincia petrolera, pero más allá de eso tampoco han habido políticas activas, y creo que la provincia puede ser uno de los puntales del desarrollo de los biocombustibles en la Argentina, y con esto generar mucha producción y fuentes de trabajo.

En esos dos ejes voy a seguir insistiendo, más allá de la agenda cotidiana que seguramente va a ir demandando la realidad.

¿Consideraba necesaria la creación de un ministerio de Ambiente en la provincia?

Me parece que es una buena señal la creación del ministerio de Ambiente, pero cuando uno desgrana el presupuesto que presentó el gobernador Kicillof, y que fue votado hace un par de meses, se encuentra con que es una cáscara vacía, por ahora no hay una sola mención al tema medioambiental, ni al cambio climático, no se ve en ningún lado cuando uno revisa el desarrollo de la ejecución presupuestaria ninguna política y ningún programa específico, con lo cual da la sensación de que se ha creado una superestructura, pero que en el fondo no va acompañada con políticas activas, y lo que está necesitando en materia de políticas medioambientales no son cargos públicos y políticos, sino leyes y políticas activas en la materia.

¿Lo mismo piensa del ministerio de Transporte y el de Hábitat, que también fueron recientemente creados?

Da la sensación de que han primado las necesidades políticas y pagar las cuestiones internas de los distintos sectores que conforman el Frente de Todos, que mejorar el desarrollo de la gestión.

Yo lo he visto y lo he advertido en el ministerio de Seguridad, el ministro Sergio Berni ha reiterado en más de una oportunidad que la lucha contra la inseguridad en la provincia de Buenos Aires no se combate con más creación de agentes de seguridad, y lo que hemos visto en el presupuesto es que se están creando 10.000 cargos para ese ministerio, es decir que, inclusive hay hasta incongruencias entre lo que el ministro dice que debe hacerse y lo que efectivamente se hace.

Me da la sensación de que en el medio de un proceso de renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que la Argentina no caiga en default, dar señal de creación de gasto público sin que esto genere una mejora en las políticas activas del Estado, es un error.

¿Qué consideraciones merece la movilización convocada para el 1° de febrero contra la Corte Suprema de Justicia?

Me parece que es otro mecanismo más de presión política del kirchnerismo, que busca amenazar a los jueces independientes y colonizar la Justicia. Esto forma parte del pacto que celebró Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández, que se traslada inclusive a varios de los gobiernos de las provincias, entre ellos la de Buenos Aires.

Evidentemente se busca presionar por todos los lugares para generar una justicia absolutamente dependiente y sometida, y es muy serio y muy grave que un gobierno este alentando este tipo de marchas.

Estos son resabios de lo que se quiso hablar en su momento con la democratización de la justicia, y hay que recordar lo qué opinaba el presidente Alberto Fernández, en aquel momento dirigente del llano, sobre el intento de democratización de la justicia en los últimos años de Cristina Fernández de Kirchner, que estaba diciendo exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora.

Él ha cambiado esa posición y fue el precio que pagó para ser presidente, es decir, busca la impunidad de Cristina y muchos de quienes ejercieron cargos durante su gobierno, y generar un sometimiento de la justicia. La verdad es que es muy lamentable que el gobierno este alentando este tipo de acciones