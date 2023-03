Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230329 Lorena Petrovich

–Me gustaría conocer cómo impacta en el PRO bonaerense la decisión de Mauricio Macri de dar un paso al costado en la carrera por la presidencia.

Como lo veníamos expresando, y lo hizo también nuestra referente, Patricia Bullrich, para nosotros es un momento clave en la decisión. Creemos que realmente el líder del espacio del PRO ha tomado esta determinación por el conjunto, por encima de sus ambiciones personales, dejando su propio ego, y eso hay que valorarlo. Muy pocos pueden tomar la decisión que él tomó, muy pocos lo hacen de esta manera, y nosotros tenemos que estar a la altura ahora, como dirigentes, para poder capitalizar esa decisión y que JxC sea la mejor opción para la gente en la próxima elección.

–¿Considera que la decisión de Macri fortalece la precandidatura de Patricia Bullrich?

La verdad que no puedo analizar eso. Insisto, puedo hablar acerca de lo que veo y de la decisión que él tomó, de la gran persona humana que ha tomado esta decisión por encima de la decisión personal. Porque él lo dijo: le ha costado mucho. Y creo de verdad que el esfuerzo ahora depende de nosotros, como espacio. Y creo que Patricia es una dirigente con mucho coraje y que va a dar la pelea que tenga que dar para ser la próxima presidente.

–¿Cómo avanza la campaña de Patricia por la provincia de Buenos Aires?

Mirá, hoy tenemos, en conmemoración del Mes de la Mujer, un gran cierre en La Matanza, un distrito hostil, donde nosotros vamos a demostrar el equipo que viene trabajando con Patricia, la gente que la va a acompañar va a ser mucha, la fortaleza que tiene esta mujer y la que le transmite a cada una de ellas. El mensaje va a ser claro, va a ser consistente: el de seguir dando la pelea y la batalla. Vos sabés que las mujeres tenemos una doble pelea, que es la interna con nosotros mismos el primero, ser parte de un espacio político, dejando muchas veces prioridades como son la familia, los hijos, el tener hijos en el medio de una carrera política, y esas decisiones valen mucho. Hay que dejar esos tiempos también para dedicarse a la política. Ella demuestra que eso se puede hacer y tener la fortaleza. El discurso va a ser en torno a la fortaleza que tienen que tener las mujeres que la acompañen, la decisión que hay que tomar, y que claramente va a necesitar de muchas de nosotras para los próximos equipos técnicos, para las próximas listas legislativas y sobre todo, para ponerle el corazón y el pecho para lo que viene, que va a ser una pelea durísima, durísima. No nos olvidemos que el kirchnerismo va a dejar de gobernar en la Argentina y eso no va a ser fácil.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted ha señalado de que está convencida de que hay otra forma de gobernar el país, una forma mejor. ¿Esta forma está encarnada por Patricia Bullrich?

Sí, claramente. Estoy convencida de que éste es el camino, el camino correcto, por lo que ella nos traslada al verla en su accionar. La hemos visto en la cartera de Trabajo, la hemos visto como ministra de Seguridad, en un gobierno que no ha sido fácil, al que no sólo le plantaron catorce toneladas de piedra en la Legislatura, sino que nos ha hecho cuanto paro y cuanta decisión política han tenido, y nosotros le hemos dado a eso una pelea contundente. Y sobre todo por lo que demostró en Rosario, que después se empezó a trasladar en la provincia también y que hoy lo necesitamos urgente, que es la lucha contra el narcotráfico. En la Argentina, para algunos, un país de paso, equivocadamente, para nosotros se necesita una salida rápida a ese tema. Rápida. Y ella encarna lo que nosotros necesitamos para la Argentina de hoy.

–Usted también ha alertado que el narcotráfico no solamente está en Rosario, sino también en el conurbano bonaerense.

Mucho. Vos sabés que nos preocupa terriblemente, porque es impresionante cómo ha avanzado, cómo están utilizando a nuestros pibes, ocho, nueve, diez años, los sacan de la escolaridad, los sacan de las familias y los empiezan a usar como soldaditos. Ya no es un problema de Rosario: es un problema de toda la Argentina. Y en el conurbano, en la tercera sección, de la que yo soy parte, lo que es Lomas, Lanús, Quilmes, ha avanzado el narcotráfico terriblemente, primero a través de nuestros pibes, hoy siendo no sólo lugares donde se vende sino dónde están las cocinas y los famosos búnkers. Muchos de nuestros vecinos en la recorrida nos cuentan dónde venden la falopa, saben dónde se está vendiendo la droga, saben que se están instalando cerca de las escuelas y que están llegando a todas las clases sociales. Hay que darle batalla. No podemos dejar en manos de los narcos el país que tanto, tanto tenemos que defender, que es la Argentina.