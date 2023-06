Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230614 Romina del Plá

–Romina, usted ha cuestionado la exposición del jefe de gabinete, Agustín Rossi, en la Cámara baja, por llevar al recinto solamente los números positivos.

Sí, claro. Nos contó una historia que no tiene nada que ver con lo que está viviendo la mayoría de la población. Porque incluso cualquier economista puede sacar la cuenta y decir que los datos de crecimiento de la economía, por ejemplo, del año 2022, han sido positivos, y sin embargo, no han parado de aumentar la pobreza y la licuación de salarios y jubilaciones, ¿no? Lo cual quiere decir que el crecimiento económico se lo han llevado un puñado de empresas, que son aquellas que están recibiendo grandes beneficios por parte del gobierno del Frente de Todos (FdT) y de los gobiernos provinciales. Entonces, justamente, al no hablar de cuál es la situación inflacionaria, de cuál es la situación de los salarios y de las jubilaciones, bueno, está ocultando lo importante de la realidad para la mayoría de la población.

Así que hemos hecho este señalamiento muy fuerte, justamente contrastando el aumento de emergencia de salarios y jubilaciones que hace falta con la licuación de salarios que significa una inflación proyectada que está en el orden del 149%, y que por supuesto ha quedado a años luz del 3% famoso prometido por Massa para el mes de abril.

Entonces, esto es una política, y yo la sinteticé en una idea: gobiernan como el macrismo con discurso peronista. Porque el ajuste lo están llevando adelante de manera brutal.

–¿El FdT está generando las condiciones para un nuevo 2001?

Y... nosotros creemos que se va perfilando. Yo le mencioné tres cosas al jefe de gabinete: el 2001, la hiperinflación de los ’80 y el Rodrigazo. Son tres situaciones que no son exactamente iguales, pero que si uno ve, se van conjugando elementos, ¿no?

Su respuesta fue: “No, no puede haber un 2001 porque hay un proceso de contención social”. Bueno, pero el 2001 no es sólo la movilización frente a la desesperación de la falta de alimentos y de ingresos. El 2001 es también la desocupación masiva, la precarización laboral. La contención social, además, es un rubro sobre el cual este gobierno está ajustando, como es Tolosa Paz, que está recortando planes, asistencia a los comedores y demás.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Entonces, el cuadro de una economía completamente diezmada en relación a lo que importa para la mayoría de la población es muy claro. Y lo está expresando algo que yo le mencioné, y que él elude respondiendo siempre con la paritaria nacional. Acá hay alrededor de diez provincias en conflicto. Algunas, con paros que vienen desde principios de año, como Santa Cruz; ahora retomó Chubut, Jujuy ya está en la segunda semana, Salta tuvo una lucha de dos meses, y podemos seguir mencionando. En la provincia de Buenos Aires, de hecho, mañana y pasado vamos al paro convocado por la Multicolor, paros que están siendo absolutamente masivos. Misiones...

Estos conflictos que se están desarrollando en las distintas provincias, de algún modo, son el reflejo del fracaso de la política de la paritaria nacional, que ancla los salarios por debajo de la línea de pobreza. Y esos salarios no se aguantan en la realidad, no se pueden sostener, porque la gente no puede vivir. Entonces se recrea el conflicto una y otra vez y se hacen los distraídos.

No es sólo en las provincias radicales o donde gobierna Juntos por el Cambio (JxC), como Jujuy o como Mendoza, donde aumentan la criminalización de la protesta y estas luchas, sino en muchas provincias que gobierna el peronismo, como Santa Cruz, como Chubut, o aliados como Misiones. Fue no sé si gracioso u ofensivo que, frente a la denuncia del aumento de la criminalización de la protesta en una cantidad importante de provincias, donde en lugar de resolver los problemas lo que quieren hacer es prohibir que la gente pueda protestar por esos problemas, conteste solidarizándose. Pero bueno, no se dio, parece, por enterado de que donde están procesando trabajadoras, trabajadores, ambientalistas, por protestar, la mayoría son provincias gobernadas por el peronismo.

Vuelvo a reiterar, no es sólo Jujuy o Mendoza, o Córdoba, pongámosle que es un peronismo que no responde al gobierno nacional. Acá tenemos procesados. Ayer mismo hubo una audiencia con los 16 procesados en Chubut por defender el agua; hay 4 docentes procesados en Santa Cruz; la situación es muy grave, por supuesto, en Salta, donde han detenido 19 docentes que los tuvieron que liberar, pero que pretenden seguir con los procesamientos. Y a esto le sumamos, por supuesto, la situación de Mendoza y de Jujuy. Entonces es realmente una situación muy grave.