Your browser doesn’t support HTML5 audio

20230413 Alejandra Lordén

–En las últimas horas, desde su cuenta en la red social Twitter, ha sido muy dura con el gobernador Axel Kicillof: ha dicho que tiene más aptitudes para trabajar en una bicicletería que para gobernar la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué motivo?

Básicamente, porque claramente lo que está haciendo el gobierno provincial (lo mismo el nacional) es ponerles parches y parches y parches, y no soluciones, a los problemas de fondo. Esto no sólo pasa con la seguridad: pasa con la educación, pasa con el IOMA en la provincia de Buenos Aires. Son todos arreglos momentáneos que no alcanzan; son, como digo yo, fulbito para la tribuna. Y la verdad es que no están viendo el ahogamiento y la desesperación de bonaerenses, en este caso, que ya no dan más con la situación económica, financiera, con una proyección para este año del 120% de inflación, salvo que hagamos magia, con una educación que nos pone en los peores cánones de calidad. Estamos hablando de que seis de cada diez alumnos pobres no llegan al nivel más básico de lectura y no entienden lo que leen, y esto obviamente surge de pruebas internacionales. Hemos visto los anuncios del IOMA, y hemos hablando con la Agremiación Médica Platense también en este sentido, diciendo que la actualización de los bonos a los médicos no llega ni a un tercio de lo que necesitan para poder sobrevivir, para que no tengan que tener ese pluriempleo. Ni hablar de los trabajadores de salud en general. Y bueno, las medidas del “dólar agro”, esto más a nivel nacional, pero también impacta en una provincia donde la sequía más importante de los últimos años se va a llevar más de 20.000 millones de dólares. Entonces, todas las medidas no muestran un rumbo, un camino de crecimiento, sino solamente parches para llegar a las elecciones. Yo creo que esto claramente no les va a dar resultado a la hora de que la gente tenga que emitir su opinión, tanto en las PASO como en las generales.

MIRÁ TAMBIÉN Ahumada celebró la sanción de la ley de empleo joven

–Usted ha cuestionado estos cambios que en las últimas horas ha dado a conocer el gobierno bonaerense en cuanto a las escuelas secundarias y señaló que ponen en peligro los objetivos pedagógicos pero también esquivan los desafíos más grandes del sistema educativo.

Lo que pasa es que el texto propuesto es bastante confuso. Es ambiguo, es arbitrario. El régimen académico debe ser uno solo, no un compendio de resoluciones y disposiciones contradictorias. Y además, esto no está marcando la calidad de educación que necesitamos para relacionarla, por ejemplo, con el empleo. Con el empleo que no hay: la provincia de Buenos Aires tiene un porcentaje de desempleo, no estamos hablando siquiera de formal y de informal, superior a la media nacional.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Vuelvo a decir: en las pruebas Aprender 2019, para alumnos de quinto año, el 38% de los alumnos tienen un nivel básico o por debajo del básico en la práctica del lenguaje, con peor desarrollo en matemáticas, donde el 71% de los evaluados queda en esa condición. Son datos demasiado contundentes para propuestas tan insuficientes.

–La llevo al ámbito de la salud. Ayer hubo una buena noticia, porque el Senado bonaerense dio media sanción a un proyecto de su autoría que crea la Red de Prevención, Atención y Rehabilitación del Accidente Cerebrovascular (ACV). Me imagino que está satisfecha con esta decisión.

Sí, por supuesto que sí. Ayer lo festejábamos con los cardiólogos de La Plata, con la gente que está en la unidad de stroke del San Martín de La Plata y, por supuesto, con muchos colegas de la provincia.

Luego, la ley en la Argentina tiene que dejar de ser una sugerencia y tiene que ser una ley reglamentada y que se cumpla, ¿no?, que se acate. Si nosotros logramos eso, teniendo en cuenta que el ACV se caracteriza por la presencia de un déficit neurológico súbito, una disminución del flujo sanguíneo que puede ser por infarto o por ruptura de los vasos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), quince millones de personas sufren un ACV por año en todo el mundo, y de éstos mueren cinco millones y otros cinco quedan con una secuela permanente. Es la segunda causa de muerte, luego de las enfermedades cardíacas, y la primera causa de discapacidad. Entonces, es importante que haya una red integral, como dice la ley, para la prevención, la atención en la fase aguda y la rehabilitación del ataque cerebrovascular. Tiene por objeto esta ley garantizar el acceso a la población tanto a la prevención como al diagnóstico y al tratamiento del accidente a través de una red que está creada por la siguiente ley. Ahora, esta ley hay que trabajarla, hay que coordinarla con los efectores de salud y hay que reglamentarla con los actores principales, que son justamente los que trabajan en el área, ¿no?

–Ahora, entonces, resta que la Provincia la reglamente y ponga a funcionar esta red de la manera más rápida posible.

Exactamente. Hay que crear un registro único de establecimientos sanitarios públicos y privados, para que, si el paciente es tomado en una ambulancia en la calle, sepamos rápidamente a qué hospital lo tenemos que llevar, a qué unidad, quién lo va a estar esperando. Porque son esos segundos que te marcan la diferencia entre la vida y la muerte, o entre la vida con recuperación total y la vida con una discapacidad permanente. Por eso es tan importante. La enfermedad cardiovascular es la primera causa de enfermedad y muerte entre los adultos mayores.