–En principio, me gustaría conocer su reflexión sobre el tema del momento: la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección, de bajar su candidatura. ¿Qué opina al respecto?

Bueno, era crónica, no quiero decir de una muerte anunciada, pero crónica de un anuncio anunciado, valga la redundancia. Porque este renunciamiento, este anuncio de no reelección, es producto de su propia actuación, ¿no? Un presidente que, en definitiva, nunca cumplió el rol para el cual la gente lo había elegido, que era dirigir, conducir el país; que constituyó un gobierno absolutamente fragmentado, donde el poder estaba del lado de la vicepresidenta.

Es un gobierno que nació con un vicio de origen, que es que la vicepresidenta elige al presidente. Y si vos ese vicio en algún momento no lo corregís (y quien lo tiene que corregir es quien es el presidente), eso, tarde o temprano, termina afectando tu gestión. Y Alberto Fernández pudo haberlo hecho al principio de su gestión, sobre todo cuando inició la pandemia y él estaba en buenos niveles de aceptación de la gente. No lo hizo; por supuesto, después cometió montones de errores, como por ejemplo el vacunatorio VIP, la cuarentena eterna y un montón de otras cosas, y a partir de un gobierno que nunca funcionó, justamente por eso, y que él nunca pudo corregirlo.

Hoy está terminando su mandato, un mandato que es absolutamente pésimo desde el punto de vista de resultados, con una economía devastada, con una inflación tremenda, sin respuestas, con un gobierno que no da respuestas y donde él, de alguna manera, no conduce al gobierno y todos los días vemos funcionarios que salen, vemos operaciones internas, acaba de renunciar su jefe de asesores por una supuesta operación contra el ministro, el poder compartido, los ministros que responden cada uno a una terminal distinta y por lo tanto no tienen una conducción general. Bueno, un gobierno que ha sido realmente nefasto desde el punto de vista de su funcionamiento y, por supuesto, también desde el punto de vista de los resultados.

–En este análisis que usted hace, entonces, considera que el de Alberto Fernández es un gobierno débil.

Sí, por supuesto. No es la principal característica la debilidad, sino la ineptitud, ¿no? Pero la ineptitud tiene que ver con un gobierno que está mal constituido desde su origen, y que nadie hizo nada para hacerlo. Pero por supuesto que después el kirchnerismo no aportó nada en ese marco para poder fortalecerlo. Y ahí voy al término que vos usás, que está bien: que es débil. Pero yo creo que, más allá de eso, lo que ha mostrado este gobierno es un poco la falsedad del relato kirchnerista. Nosotros siempre sostuvimos, no de ahora sino de antes, que ellos enmarcaban en una falsa épica de un discurso que después no se daba en la realidad. Y hoy quedó más claro. A pesar de que ellos insisten, ¿no?

La escuchaba el otro día a Cerruti hablando de la economía y hablando de Macri, cuando están gobernando hace tres años y medio. Lo mismo con el tema del FMI, que es uno de los planteos que generalmente hacen ellos para responsabilizar de la situación económica hoy de la Argentina. Y en definitiva los que decidieron mantener y trabajar el acuerdo con el FMI fueron ellos mismos, y lo vemos a Massa viajando todos los meses a los Estados Unidos. Nosotros no escondemos que hicimos un acuerdo con el FMI. Lo que es increíble es que un gobierno que hace un acuerdo con el FMI diga: “¡No, el problema es el acuerdo con el FMI!”. Es algo realmente desde el punto de vista de un relato, de una construcción que no se condice con la realidad.

Yo miraba el video del anuncio de Alberto, donde hablaba de que él no tomó ninguna decisión en contra del pueblo. Mirá, la primera decisión que tomó en contra del pueblo es que nunca tomó una sola medida para bajar la inflación. Y no hay peor medida para la gente que la inflación. Hoy la gente se muere de hambre; no le alcanza la plata. Por más que vos tengas un ingreso, que hay mucha gente que tiene un ingreso, ya sea porque tiene un trabajo, porque tiene un plan social, lo que sea, hay un ingreso pero ese ingreso no alcanza. Te lo dicen todos.

Yo camino nuestra ciudad, La Plata, todos los días, hablo con mucha gente. Anteayer hablaba con un comerciante de un pequeño almacén de un barrio, una zona de muchos estudiantes universitarios, y me decía: “Mirá, antes los estudiantes venían acá y les alcanzaba hasta el 20 o hasta el 22. Después empezaron a tener hasta el 15. Hoy al día diez ya no tienen más plata.” Porque la plata se va, es así. Uno va al supermercado y el billete de 1000 pesos no te alcanza para nada. Llenar un changuito es casi pornográfico hoy. Entonces, la verdad que la situación es tremenda y por eso vuelvo al tema del relato: ¿Alberto, diciendo que no tomó ninguna medida contra el pueblo? Sí, la primera medida que tomó contra el pueblo fue no hacer nada para bajar la inflación. Y es más: subirla, hacer todo para que suba.

–En este contexto económico tan difícil, se va a candidatear para la intendencia de la ciudad de La Plata. ¿Qué fue lo que lo motivó a tomar esta decisión?

Bueno, soy platense, amo mi ciudad, me crié acá, estudié acá. Siempre fui, como casi todos los platenses, orgullosamente platense. Y he trabajado mucho en política. He tenido diferentes roles en lo público: fui diputado nacional, ahora soy diputado provincial, fui funcionario en la ciudad de Buenos Aires cuando Mauricio Macri fue jefe de gobierno. Y me he ido preparando, y en un momento dije: “Bueno, es el momento de aportar algo a mi ciudad”. Una ciudad que realmente necesita mejoras, que necesita estar mejor, y me parece que mi experiencia era un buen aporte para hacer.

Daniel Lipovetzky.

Y eso lo tomé no ahora. La decisión la tomé ya hace tres años, cuando empezó la pandemia. Dije: “Voy a empezar a trabajar para ser intendente”. Y para eso hay que prepararse. Y ésta es la clave. Porque es cierto que ésta es una ciudad muy difícil, es una ciudad muy grande, es una de las tres ciudades más grandes de la Argentina sacando a la ciudad de Buenos Aires, que es un distrito único y utónomo. Hoy es una ciudad muy diversa, a diferencia de otras épocas. Y por lo tanto, para ser intendente hay que prepararse, y hay que conocer la ciudad, y hay que recorrerla.

Yo, a partir de 2020, empecé un proceso de recorrer barrio por barrio, cuadra por cuadra, y hoy, después de tres años, me siento muy orgulloso de decir que la he recorrido prácticamente toda, más allá de que, por supuesto, es tan grande que seguramente hay algunas manzanas que me faltan, pero sí te puedo decir que he recorrido todas las localidades, todos los barrios. Me he preparado para saber qué es lo que la ciudad necesita y por lo tanto creo que es importante poder ofrecérselo a los platenses.

Trabajo para ser el candidato dentro de JxC. Yo creo en una PASO en la que nuestro espacio le va a proponer a la ciudadanía en lo local, seguramente, la continuidad de la gestión actual, y yo pretendo representar la renovación: las ideas nuevas, los cambios que la ciudad necesita, que sin duda los necesita. Y seguramente después serán los platenses los que en esa PASO decidan si quieren continuar con la gestión actual o realmente, dentro de JxC, un cambio que implique mejoras en la vida de los platenses.

–¿Y cuáles son algunos de estos cambios que hoy necesita La Plata?

Mi prioridad uno va a ser trabajar para mejorar la seguridad, para que los platenses vivan más tranquilos. Hoy te diría que es el principal problema de nuestra ciudad. Cuando yo toco el timbre casa por casa, y le toco el timbre a cualquier platense, en cualquier barrio, sea de la periferia, del casco, barrio de clase media, de clase más popular, cuando vos le preguntás a la gente cómo está el barrio, lo primero que te dicen es inseguridad, miedo. La gente vive encerrada literalmente: llega a su casa, se encierra y no sale más. Los comerciantes te dicen que a partir de las siete de la tarde, cuando cae la noche, ya no salen. Vos ves rejas por todos lados, alambres enrollados como si fuera una cárcel. Así viven hoy los platenses. No por nada acaba de aparecer la última estadística que dice que La Plata es la ciudad donde más creció el delito en la Argentina, lo cual es un dato muy fuerte, ¿no?

Entonces, sin lugar a dudas la prioridad de mi gestión va a ser la seguridad. Por supuesto que uno entiende que la seguridad no es solamente responsabilidad del municipio, sino, sin lugar a dudas, también de la Provincia, donde tenemos al inservible de Kicillof y de Berni sobre todo, que es el ministro de la inseguridad. Y el término inservible lo aplico más a Berni que a Kicillof, para ser más respetuoso. Creo que la gestión de Berni realmente es inservible, no sirve para nada excepto para salir en las cámaras.

Respecto del tema de la seguridad, creo que es la clave y que hay medidas muy claras que se pueden tomar desde lo municipal para ayudar a que la gente viva más tranquila. Por supuesto que, si después nos acompaña la Provincia, es mejor aun. Pero aunque no te acompañe la Provincia, igual en La Plata se pueden hacer cosas que ayuden a que la gente viva mejor en su vida diaria, en el tema de seguridad. Como los motochorros. Los motochorros hoy se han adueñado de las calles de la ciudad. Son los dueños. Te pueden robar a cualquier hora. Los robos de celulares por los motochorros son a cualquier hora del día. Y por lo tanto lo que hay que hacer es poner controles vehiculares rotativos en toda la ciudad. Es la manera de desalentar que los motochorros salgan.

Los motochorros salen a cualquier hora porque nadie los controla. Si vos empezás a poner controles en todo el territorio del municipio, rotativos, no siempre en el mismo lugar, porque si vos los ponés en un mismo lugar, los chorros ya saben que están por ahí y no pasan por ahí. Por ejemplo, el control de 7 y 90 en Villa Elvira ya todos saben que está ahí, por lo tanto nadie pasa por ahí. Esto es muy simple. Hay que ponerlos rotativos. Hoy en La Plata eso no pasa, y eso va a ayudar a desalentar la actuación de los motochorros.

Segundo punto, tenemos que hacer un anillo vial digital en la ciudad, que controle los ingresos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los robos violentos, las entraderas, los robos planificados, estadísticamente vienen de otros distritos, sobre todo del conurbano. No es un invento o una sensación; es la realidad, las estadísticas así lo marcan. Por lo tanto, hay que controlar los ingresos a la ciudad. ¿Por qué vienen a La Plata? Bueno, porque hoy entran y salen de la ciudad como si fuera el patio de su casa. Si nosotros ponemos tecnología en los ingresos a la ciudad, con lectoras de pantentes como hay en Buenos Aires, con cámaras detectoras de rostro, más algún control personal aleatorio, seguramente los que vienen del conurbano van a dejar de venir. Lo mismo hay que poner en las entradas de las seies estaciones de tren que tenemos, porque muchos chorros vienen por el tren, se bajan del tren, afanan, se suben al tren y se vuelven. Esas cosas son muy simples de hacer y van a ayudar también a que bajen los niveles de inseguridad.

El tercer punto es mejorar el sistema de videovigilancia, el sistema de monitoreo por cámaras. La ciudad, en relación al tamaño que tiene, tiene muy pocas cámaras. Hay que por lo menos triplicar la cantidad de cámaras. Seguramente no se va a poder hacer de un día para el otro, pero hay que, en un proceso, llegar al objetivo de triplicar las cámaras. Y mejorar, sobre todo, el monitoreo, la prevención. Las cámaras tienen que ser para prevenir, no para filmar al que ya te afanó para que después sirva de prueba por si lo agarra la Justicia. No: tiene que servir para prevenir el delito. ¿Cómo se previene? Con el monitoreo, con la videovigilancia. Para eso, el personal que lo hace tiene que estar bien capacitado, tiene que estar bien remunerado y tiene que estar incentivado. Cosas que hoy no pasan, y por lo tanto es muy difícil que conozcas a una persona que haya zafado en La Plata de un delito porque el sistema de monitoreo lo previno. Y esto pasa porque realmente no está funcionando bien en cuanto a las personas que lo hacen.

Es una tarea difícil de hacer. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Porque hay que estar concentrado en una pantallita de una computadora durante seis horas mirando sin distraerte, porque ‍vos te distrajiste diez minutos y el chorro ya entró a una casa y vos no lo detectaste. La atención es clave ahí. Y para eso necesitás personal que esté incentivado. En otros distritos, por ejemplo, se les ofrecen incentivos. Por cada cinco delitos que el personal previene, tienen un plus salarial. Esas cosas que se hacen en otros lados y acá no, y eso conspira contra la efectividad del monitoreo en La Plata.

Y lo cuarto que hay que hacer en la ciudad con respecto a este tema es que tenemos que ir camino a crear un 911 municipal, para que también el municipio reciba los reclamos, no solamente la Provincia, y poder de alguna manera distribuir las urgencias en, por un lado, la Policía provincial, pero por otro lado también la Guardia Urbana, que puede resolver un montón de problemas. Eso lo ha hecho Lanús y es un modelo muy bueno para aplicar también acá en la ciudad La Plata. Y lo vamos a hacer cuando sea intendente.