Recientemente el Gobierno decidió cerrar la comercialización de harina y aceite de soja. ¿Le sorprendió esta decisión en este contexto internacional tan particular?

No, no me sorprendió porque el Gobierno nacional carece definitivamente de cerebro. No tiene una sola idea nueva que pueda generar su notoria descerebración. Por eso es que lo único que hace es repetir recetas y modelos que llevan 70 años de fracaso.

En un país que necesita como el oxígeno lograr divisas genuinas y para eso se tiene que exportar lo que produce, cerrar la exportación es desopilante. Se insiste en ese método porque no tienen una sola idea de cómo creativamente estimular y ensanchar la economía para recaudar mucho más aun disminuyendo impuestos.

En este contexto, en las últimas horas, Gabriela Cerruti negó que haya subas de retenciones en maíz, en soja y en trigo. Desde el campo esto lo toman con cautela, ¿usted cómo lo analiza?

Con la misma cautela con que lo toma el campo, porque esta gente del Gobierno ha demostrado una y mil veces que no se comparece lo que dice con lo que hace. Y además, tiene vaivenes permanentes, zigzaguea como método de gobierno, serpentea en lugar de tener un norte claro y un rumbo preciso. No tienen otra idea para equilibrar mínimamente algunas cuentas que aumentar los impuestos.

Aumentarle las retenciones al aceite de soja es lo más contraindicado que puede haber, porque China lo primero que se preocupa por hacer es que quiere la soja y no el aceite, porque el aceite lo hacen ellos y la mano de obra y el valor agregado lo incorporan ellos. Y nosotros que somos competidores de los chinos en la agroindustria, es decir, en el añadido de valor a la soja haciendo aceite, ahora queremos subir la retención de la parte que le agregamos valor y equipararla con el producto primario, es decir, algo que el manual más elemental de la economía dice que hay que hacer lo contrario.

Recientemente se conoció el índice de precios al consumidor del mes de febrero que registró un alza respecto a enero. ¿Considera que a lo largo de los meses venideros esta suba se mantendrá?

En la medida de que ellos lo único que hacen desde el Gobierno es repetir fórmulas de Precios Cuidados, de control de las góndolas, de mandar inspectores, amenazar con aplicar la ley de abastecimiento, en lugar de bajar impuestos, por ejemplo el IVA a los alimentos, disminuirle las cargas impositivas al transporte de alimentos, en vez de dar señales de que va a desmontar gran parte del aparato burocrático inútil, parasitario y político que está sobrecargando las cuentas fiscales, en vez de eso, sigue haciendo lo mismo.

Entonces, la inflación desgraciada y alarmante hoy es la mayor de América Latina, en realidad la mayor de todas las Américas, desde el Ártico a la Antártida. Y superamos a Venezuela, es algo increíble. El bolívar que era menos que papel picado, hoy pasa a tener una recuperación de valor en relación al peso argentino que precisamente es el más devaluado de todas las Américas. Esto demuestra el fracaso redondo del Gobierno que además en forma infantil le dice al país que el viernes próximo va a adoptar medidas. Con cuatro días de anticipación, dice: “Yo que llevo 27 meses gobernando, el viernes voy a tomar medidas contra la inflación”, que venía de arrastre desde el primer día que llegó al gobierno.

¿Cómo? ¿No tuvo una idea desde el 10 de diciembre de 2019 sobre la inflación? ¿No sabía que había que aplicar un método rápido, veloz y eficaz para controlar la inflación y que el método ese lo enseña la economía política? Tiene que ajustar las cuentas, generar estímulos a la inversión, va reduciendo de esa manera cualquier carrera inflacionaria entre precios y salarios y además va fortaleciendo paralelamente la moneda. Si emite a lo loco como lo hizo entre las PASO y la elección general de noviembre no pueden tener otro resultado que el incremento de la inflación.