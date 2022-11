Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221116 Nicolás Russo

–Ayer se llevó adelante la reunión ordinaria de la comisión de Deportes, que es presidida por usted. Se aprobaron varios proyectos, entre ellos instituir el Día del Fútbol, en homenaje a Diego Maradona.

Sí, conmemorar el Día del Fútbol en el día de su nacimiento es muy importante por todo lo que representa Diego para todos los argentinos. No sólo eso: se aprobaron quince proyectos de declaración. Estamos trabajando bastante bien en la comisión. Hemos hablado con todos los miembros para, en los primeros del año que viene, ir a diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires a hacer la reunión de comisión. Porque es importante que nosotros vayamos al interior, que vean nuestra presencia y tocar temas importantes.

–¿Considera que falta mayor territorialidad por parte de los dirigentes hacia el interior bonaerense, en vez de centrarse tanto en el conurbano?

Creo que se la da una importancia a toda la provincia de Buenos Aires en general. Yo el 29 de noviembre voy a estar en Nueve de Julio, dando una charla, sobre gestión pero específicamente sobre la Ley Micaela en el deporte. Más que nada por la discriminación que sufre la mujer en los diferentes deportes. Yo vengo del fútbol, que a mi entender es el último nido machista, y creo que en el interior de la Provincia es importante dar este tipo de charlas, ¿no?

–Usted recorre permanentemente los clubes de barrio. ¿Cómo está la situación actual de estas entidades, que son importantísimas para la formación de los niños y los jóvenes?

Como bien decís, son muy importantes, y veo que desde algunos municipios no se les da el trato adecuado a la importancia que tienen. Son fundamentales para que los pibes no estén en la calle, para que no se metan en la delincuencia, no se metan en la droga. Los pibes y las pibas tienen que tener un ámbito importante y los clubes de barrio son ese ámbito para que puedan estar.

–¿Qué balance se puede hacer de este año legislativo en la comisión de Deportes, específicamente?

Es un año positivo. Sacamos varios proyectos que venían del año anterior y hemos aportado muchos de los nuevos que se han presentado. Sí sí, muy positivo.

–¿Quedan todavía en el tintero algunos temas que le hubiera gustado abordar?

Hay temas que quedaron en el tintero porque los estamos analizando y los asesores están trabajando en esos

temas, y los vamos a seguir en la próxima reunión