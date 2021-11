Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conLisandro Bormioli.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lisandro Bormioli

¿Qué expectativas ve para el domingo? ¿Ve fortalecido al Frente de Todos para ir rumbo a las urnas?

Yo lo que creo es que nosotros cuando fuimos a las PASO como espacio político estábamos confiados en que el resultado sea favorable. Esto no sucedió, y lo que sí creo es que hubo una gran reacción tanto del Presidente como del Gobernador en términos de lo que fueron los cambios de Gabinete y de políticas públicas que se pusieron en marcha o que se aceleraron.

Eso también permitió que haya una reacción positiva de parte de nuestro Gobierno provincial y nacional, con una incorporación en el caso de la provincia de Buenos Aires de intendentes que empezaron a cumplir funciones de ministros, que le han dado una perspectiva hacia toda la Provincia para encarar esta campaña hacia el domingo.

Click to enlarge A fallback.

La expectativa es totalmente distinta a las semanas después de las PASO donde parecía que era irremontable el resultado en la provincia de Buenos Aires.

Así que, creo que hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y ahora esperaremos el veredicto de la gente en las urnas. Hay más entusiasmo, hay una conciencia mucho más profunda de lo que significa que gane el macrismo, con lo cual la expectativa es totalmente distinta a las dos semanas después de las PASO donde parecía que era irremontable el resultado en la provincia de Buenos Aires.

Yo siempre fui en este sentido de una actitud optimista, de que trabajando en la Provincia y en cada uno de los municipios tenemos la posibilidad de remontar la cuesta hacia la general y creo que se va a dar así el domingo.

Recién mencionaba al ex presidente Mauricio Macri. ¿Qué opinión le merecen sus declaraciones recientes, en las cuales confirmó que usó el dinero del FMI para pagar a bancos para que no se fueran del país?

A confesión de partes, como dicen los abogados… está todo dicho. Lo que me parece a mí, creo que todos los que conocemos a Macri sabemos lo que significó sobre todo el gobierno macrista en términos de la administración del Estado y del manejo de un país, en términos de beneficiar a sus pocos amigos, la fuga de capitales, del empleo, del mercado interno.

Las palabras de Macri ponen en relieve y sintetizan lo que significaron esos cuatro años: ayudar a sus amigos, los banqueros.

Me parece que las palabras de Macri ponen en relieve y sintetizan lo que significaron esos cuatro años: ayudar a sus amigos, los banqueros. Lo demás no importaba: las PyMEs, la generación de trabajo, la industria nacional.

Yo llamo a que una parte de la sociedad tome estas declaraciones del ex presidente Macri y las ponga en valor el domingo, diciendo no, diciendo no se puede avalar que vuelva a ganar Macri.

Por eso me parece importante que los medios informen como han informado en algunos casos estas declaraciones para que aquel que tenía tal vez alguna duda o que pensaba que era un invento de alguien lo que venimos diciendo, bueno, ya lo tienen con el propio protagonista lo que hizo con la deuda del Fondo Monetario Internacional y a quien ayudó.

Así que espero que esto sirva para que aquellos que tengan alguna inquietud o alguna duda sobre todo a quien votar el domingo, que tengan en claro a quien no pueden votar el domingo, que es al macrismo, que es a Juntos por el Cambio, y ahí sí pedirles el voto de confianza en nuestro frente.

Obviamente que nos tocó gobernar en un marco muy difícil, nos toca gobernar porque la pandemia todavía no pasó, y a nuestro Gobierno le tocó afrontar esa situación tan difícil e inesperada. ¿Reconocemos que tuvimos errores? Por supuesto. ¿Reconocemos que nos faltan un montón de cosas? Por supuesto.

Muchas de las cosas que habíamos dicho para hacer en la campaña del 2019 no las pudimos hacer en el marco de la pandemia. Ahora, en el marco de ese reconocimiento también sabemos que nunca hicimos una medida en contra de nuestra gente. Nosotros no fuimos a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en detrimento del hambre y de los puestos de trabajo de los argentinos.

Tomemos esas declaraciones como un punto de inflexión y sepamos que el domingo tenemos que dar vuelta la página de lo que fue el macrismo en la historia Argentina.

Tomemos esas declaraciones como un punto de inflexión y sepamos que el domingo tenemos que dar vuelta la página de lo que fue el macrismo en la historia Argentina definitivamente, acompañándonos con el voto al Frente de Todos.

Y obviamente, exigiéndonos como frente que a partir de ahora ya, si dios quiere, con la pandemia yéndose, cumplamos las promesas y las plataformas de campaña de 2019. No tengan ninguna duda de que lo vamos a hacer.

¿Cuáles son los temas a tratar en el Congreso tras las elecciones?

Me parece que el tema más importante es el presupuesto. Ahí hay un debate que hay que dar y que obviamente va a venir ahora para después de las elecciones. Tenemos un presupuesto que apuesta al crecimiento, que apuesta al desarrollo industrial, al empleo, a la obra pública como siempre el peronismo lo ha entendido.

Esperemos que la oposición esté a la altura de las circunstancias, una oposición responsable como lo hemos sido nosotros cuando nos tocó ser oposición y que permitan el debate del presupuesto. Y obviamente que aporten ideas más que obstrucciones como han venido haciendo. Pero creo que es el debate más importante que se viene.

-