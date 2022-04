Escuchá la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM con Héctor "Tito" Stefani.

Héctor Tito Stefani

En un mercado inmobiliario cada vez más golpeado, desde Juntos han presentado un proyecto para derogar la Ley de Alquileres, con la esperanza de mejorar la situación de millones de inquilinos en la Argentina. ¿Cuáles son los objetivos principales que persigue esta iniciativa?

La Ley de Alquileres es una ley que ya desde el inicio se sabía que no iba a ser una buena ley porque es una de las pocas leyes que en un contrato entre dos partes perjudica a las dos partes por igual. Es muy difícil que una ley perjudique al locatario como al inquilino de manera igual, pero esta ley lo ha logrado.

Tenemos un grave problema no solamente con la falta de oferta en mi ciudad, en Ushuaia y en Río Grande la cosa es peor todavía. A esa poca oferta le sumamos que muchos de los que usan las propiedades son alquileres temporarios. Por un lado, hay mayor contracción de oferta porque el locador no quiere poner una propiedad en alquiler; por el otro, el inquilino tiene una actualización superior a la inflación por lo tanto su salario no tiene ese mismo crecimiento.

Y el desarrollador inmobiliario, que es el que hace nuevas viviendas para poner adentro del mercado, hoy no está invirtiendo en Argentina. Creemos que hay que derogarla ya, que hay que darle una solución ya.

Para plantear una nueva ley a las corridas y a las apuradas lo único que van a hacer es perjudicar más a alguna de las partes y lo que hay que hacer es volver a la ley anterior. Creo que los problemas más graves que tiene esta ley son la actualización anual y la actualización con el índice que supera la inflación, en muchos casos, y la duración del contrato de tres años para el locador. Creo que la solución pasa por derogar la ley en el menor plazo posible.

Si vos comparás los precios de los alquileres a nivel internacional, no están tan caros los alquileres en Argentina. El problema es que nuestra moneda no vale nada. Tenemos una inflación creciente y entonces cada vez la cosa se va a complicar más.

Uno de los puntos que proponen a partir de este proyecto de ley son beneficios fiscales en lugar de impuestos castigo. ¿Cómo es esto diputado?

Nosotros lo que tenemos que hacer es que haya más viviendas puestas en alquiler. Si la rentabilidad de la vivienda se calcula en el 2% de su valor y le queremos poner un impuesto a la vivienda ociosa del 5%, primero que los argentinos no soportan un impuesto más. Somos el país de América que más impuestos tiene. Nosotros lo que tenemos que darle son beneficios fiscales.

Hay algunos puntos de los monotributistas donde el alquiler pasa a considerarse como ganancia. Sube el monto de lo que estás facturando y te cobran más impuestos. Perdés plata. Tenemos que mirar lo que pasa alrededor nuestro. Hay países a los que les está yendo fantástico, por ejemplo Paraguay, simplemente porque disminuyeron la cantidad de impuestos que hay que pagar.

Nosotros tenemos que alentar al que tenga una vivienda para que la quiera alquilar y la ponga adentro del mercado. No contraer más la oferta. El impuesto lo único que hace es contraer mas la oferta y generar un problema más grave donde no lo hay.

Este impuesto a la vivienda vacía que proponen del oficialismo le parece que no puede ser viable.

No, es un disparate. La Argentina no soporta un impuesto más. Este país no tiene ninguna chance de arrancar si no hay una reforma tributaria impositiva. Y esa reforma tributaria impositiva tiene que ir a acomodar el desorden que tenemos en Argentina: los 174 impuestos nacionales, provinciales y municipales.

La Argentina tiene que ir hacia un gran pacto fiscal, donde los impuestos distorsivos que se generan en las provincias a través de los ingresos brutos se tengan que reducir, sobre todo para las actividades productivas. No podemos pensar que Argentina va a tener algún impuesto más