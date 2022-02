Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Malpeli.

Juan Malpeli

¿Qué análisis hace sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque del Frente de Todos y también la llegada de Germán Martínez a la titularidad?

En primer lugar, creo que las acciones personales muchas veces hay que respetarlas, sobre todo cuando son charladas, por lo que uno tiene entendido, tanto el ex presidente del bloque como el presidente de la Nación, Alberto Fernández, han charlado del tema, también con Sergio Massa el presidente de la cámara de Diputados, y en ese contexto creo que está bien hay que sacarle un poco de dramatismo a la cuestión.

Yo sé que es difícil porque a veces algunos medios aprovechan para decir que hay ruptura o enojo, pero creo que en definitiva hay que humanizar un poquito más la política y entender que en este caso, la persona, el militante político cómo es Máximo Kirchner no estaba del todo de acuerdo y no comparte la forma del acuerdo, sabiendo que es necesario, porque está en el bloque, se quedó y va a acompañar pero no comparte, y entendió que llevar adelante la negociación que se viene para buscar los votos para defender ese acuerdo le iba a costar o generar un malestar.

Creo que enhorabuena ha dado un paso al costado, para estar de acuerdo con su pensamiento y poder plantear desde el llano como diputado nacional las diferencias que tenga con respecto a eso.

No creo que sea mucho más dramático que todo lo que se plantea en los diferentes medios nacionales, sino que tiene que ver con esa cuestión.

Y después sobre el reemplazo, no tengo la oportunidad de conocerlo personalmente a Martínez, pero si lo han elegido me imagino que será una persona de consenso, de diálogo, de búsqueda de llevar adelante un bloque importante y grande como es el de Frente de Todos a nivel nacional, que apoya obviamente la política pública.

¿Considera que esta decisión de Máximo puede llegar a debilitar al frente o a fortalecer a la oposición?

No, creo que son decisiones personales, políticas obviamente, pero personales, que están lejos de tener intención de debilitar o no, pero también están lejos de que la oposición pueda o quiera aprovechar.

Si no estaríamos teniendo que atender todas las declaraciones de cada dirigente nacional de las fuerzas políticas, y agarrarse de eso para fortalecer una u otra posición, y yo creo que la política tiene que ver con algo mucho más importante, con la construcción de un esquema de país que no se puede agarrar de estas cosas, sinceramente no creo que debilita al Frente de Todos sino todo lo contrario, ya que las diferencias fortalecen el frente, siempre y cuando sean bien planteadas y charladas, como fue este caso y todos los casos hasta ahora.

No somos todos iguales ni mucho menos, no todos pensamos igual ni mucho menos, pero lo importante es plantearlo, poder discutirlo y saber dónde está el adversario, el otro proyecto político que no está en miras de un país como el que queremos nosotros.

¿Y usted qué opinión tiene sobre el principio de acuerdo que ha llevado a cabo el Gobierno nacional con el fondo monetario?

Creo que a ninguna persona de bien y con un proyecto de país como el que tenemos nosotros nos gusta la intromisión del FMI en la Argentina porque ya sabemos lo que significa eso, nos ha pasado, y sabemos lo aliviados y contentos que estuvimos cuando pudimos cerrar esa puerta.

Lamentablemente, ha sido abierta de nuevo por el responsable que ha estado en el poder, sin pasar por los lugares por los que tiene que pasar para discutirlo, para charlarlo como en este caso el Congreso de la Nación, y nos ha dejado una deuda histórica a los argentinos, que lamentablemente el país tiene que afrontar y se tiene que hacer cargo.

En ese contexto, me parece que el acuerdo con el que se llega al fondo ha sido lo mejor posible, veremos en el futuro y esperemos que este crecimiento que ya empezó se siga sosteniendo, fortaleciendo y profundizando, y que podamos cumplir lo que haya que cumplir sin tener que tocar nada de lo que el país necesita que se mantenga para su desarrollo económico productivo.

Pasando al ámbito de la legislatura bonaerense, ¿qué temas conformarán su agenda de trabajo?

Siendo parte de un bloque que responde al gobernador, vamos a acompañar sus políticas públicas, obviamente con las discusiones y los debates del caso, y después personalmente uno tiene algunos proyectos en danza con el equipo asesores legislativos con el que venimos trabajando, que tienen que ver con la productividad, el desarrollo, cómo mejorar algunas condiciones para el desarrollo de la provincia, la posibilidad de las pymes que han sido muy golpeada luego de cuatro años de macrismo y dos años de pandemia muy fuertes, y las pymes son las principales generadoras de empleo y del desarrollo de la economía de la provincia.

La idea es también trabajar, como vienen haciendo varios diputados y acoplarse al trabajo con el acompañamiento y apoyo al sector de las ONG, clubes, asociaciones civiles, entidades de bien público que hacen un trabajo enorme para la contención de toda nuestra población.

Y después cuestiones que tienen que ver con la ciudad de La Plata, por ejemplo ver qué hacemos con el hospital oncológico de Gonnet, trabajar en conjunto con el ministerio de Transporte de Nación y Provincia por el tema de la terminal de ómnibus de la región capital, trabajar en el aeropuerto, y apoyar fuertemente el Puerto de La Plata