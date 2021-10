Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Juan Miguel Gómez Parodi, diputado del Frente de Todos.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Juan Miguel Gómez Parodi.

-En principio, diputado, me gustaría una breve reflexión sobre el acto homenaje por los once años del fallecimiento de Néstor Kirchner que se realizó ayer en Morón.

Fue una fiesta de la militancia, recordando a alguien que fue muy importante porque marcó un antes y después en nuestras vidas y en la historia política argentina. En un momento tan difícil, como el que hoy estamos viviendo, asumió la presidencia del país. Recordamos su paso por este mundo, su militancia y nos inspiramos en él para pensar lo que tenemos que hacer.

MIRÁ TAMBIÉN Urreli dijo que Macri es un hombre de palabra

Una de las consignas que se escucharon en el acto fue: “Primero se crece, después se paga” en relación a la discusión con el Fondo Monetario Internacional y, en ese punto, Néstor tuvo una posición muy clara que le permitió a la Argentina tener una senda de crecimiento durante ocho años en base a priorizar la necesidad del país por encima de las obligaciones de los organismos internacionales.

Click to enlarge A fallback.

-Rumbo a las elecciones, ¿cuáles son las principales prioridades del Frente de Todos a nivel provincial?

MIRÁ TAMBIÉN Besana dijo que Macri siempre trabajó comprometido con la defensa de la libertad y las instituciones

Una de las prioridades es ir a convocar a los vecinos que no fueron a votar, escuchando lo que nos dijeron las urnas. En estos dos años no pudimos cumplir muchas de las propuestas que teníamos e hicimos en 2019, en parte por la pandemia, pero también tenemos que mejorar la gestión de nuestro gobierno y garantizar la recuperación del trabajo, del poder adquisitivo y poner en marcha la locomotora industrial y productiva de nuestra provincia que fue destruida en los últimos cuatro años del gobierno de Mauricio Macri con el endeudamiento y la fuga de capitales.

-Por otro lado, ¿qué opinión le merece la movilización a Dolores de militantes y parte del arco político de Juntos por el Cambio en apoyo al ex presidente Mauricio Macri, que debió presentarse ante la Justicia por el presunto espionaje ilegal a familiares de víctimas del ARA San Juan?

Repudio esa movilización, no porque uno no pueda movilizarse cuando es citado por la Justicia, nosotros hemos acompañado a Cristina Fernández una gran cantidad de veces, pero en esta oportunidad los familiares de las víctimas habían pedido que no se hiciera esa marcha.

Hace unos días, en la Cámara de Diputados, repudié a Macri por haber faltado a las indagatorias anteriores por este tema. No se me ocurre una acción más reprochable que escuchar y espiar a familiares de 44 compatriotas que dieron sus vidas por la Patria. Me parece una actitud lamentable que, por suerte, ha sido muy poco acompañada por los argentinos y las argentinas