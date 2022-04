Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Germán Di Cesare.

Germán Di Cesare

Este fin de semana se llevó a cabo el Congreso del Frente Renovador de la quinta sección electoral. ¿Qué balance pudieron hacer de la jornada en la que participaron, además de legisladores, intendentes y también consejeros?

Fue un lindo encuentro. Hacía mucho que no nos podíamos juntar en un encuentro multitudinario como el que hicimos el otro día por motivos de la pandemia. Así que ya, estando todos vacunados, nos posibilitó este encuentro que teníamos muchas ganas.

Lo más lindo de todo, para cualquiera que hace política, es tener el contacto personal con cada uno de los dirigentes, así que fue un lindo encuentro donde hubo diputados nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes y también consejeros escolares y concejales.

También se habló de las funciones que cumple cada uno del Frente Renovador, la buena tarea que vienen desarrollando los distintos ministros y funcionarios en cada una de las áreas que les ha tocado gestionar.

Por supuesto el importante rol que está cumpliendo Sergio Massa dentro de lo que es el Frente de Todos. Es importante la identidad del Frente Renovador dentro de esta coalición, que no la hemos perdido y que siempre hemos tenido como norte temas como el alivio fiscal, la seguridad, siempre muy preocupado y ocupado con lograr un gran lugar dentro de lo que es la industria del conocimiento, del capital humano que genera tanto recurso para nuestro país.

Y también el rol importante que tuvo a la hora de lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Una deuda que no contrajo este Gobierno, pero que de alguna manera tuvimos que salir a darle solución.

Fue una linda jornada, participó mucha gente y se pudo escuchar a todos los dirigentes y consejeros sobre cuál es la mirada que tienen respecto a su distrito. Se habló de seguir trabajando con la gente, que es lo más importante, y escucharla.

Uno de los ejes fue promover esta política de consenso que tanto caracteriza al massismo. ¿Cómo analiza este consenso que tanto ha logrado ejercer Sergio Massa en un Frente de Todos en donde las disputas de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández han ido en crecimiento?

La Argentina necesita del diálogo de los dirigentes. Tenemos que salir adelante. La gente espera que quienes cumplimos una función política y tenemos responsabilidades logremos acuerdos básicos, cinco o seis puntos de Estado, que sea quien sea a quien le toque gobernar, los cumpla.

Que haya puntos que podamos decidir entre todos que son los mejores para nuestro país, que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con el crecimiento, y que sea quien sea que esté los pueda cumplir. Esto nos da previsibilidad y fundamentalmente es la única forma en que el país puede salir adelante.

Me parece que es lo que la gente está esperando y lo que el país necesita en este momento. Sergio Massa siempre habló de que necesitamos ponernos de acuerdo en cuestiones esenciales de Estado que necesitan sí o sí del diálogo de los dirigentes.

Los últimos días se ha fogoneado mucho desde la oposición, también desde el liberalismo a partir de declaraciones de Javier Milei, la idea de que se puedan anticipar las elecciones. ¿Ve muy descabellada esta situación, en relación a estas internas que se dan en el Gobierno nacional?

Yo creo que, como en toda coalición, hay momentos en los que puede haber un grado de tensión mayor, como es el que se está viviendo tal vez en este momento, por un tema que ha sido muy importante que tuvimos que resolver. Recién hablaba del acuerdo del Fondo, hay matices en la mirada sobre el tema, pero la mayoría decidió que no quedaba otra que acordar porque el resultado del default hubiera sido terrible para nuestro país en todos los aspectos.

No quedaba otra alternativa. Sobre esto hay matices dentro de un espacio tan amplio como es el Frente de Todos, pero vamos a salir adelante. Estoy seguro que con diálogo vamos a salir adelante, no deja de ser una pequeña crisis, pero esto no tiene nada que ver con la gobernabilidad, así que no comparto en lo más mínimo las declaraciones de Milei