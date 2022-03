Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Adrián Urreli.

Según las últimas medidas que ha tomado el Gobierno para luchar contra esta denominada “guerra contra la inflación”, ¿qué consideraciones le merecen estas recientes medidas, como por ejemplo, la creación del fondo estabilizador del trigo o el aumento en dos puntos a los derechos de exportación para harina y para aceite de soja?

En primer lugar, me llamó la atención que hace un par de semanas comenzaran a hacer anuncios respecto a una guerra contra la inflación. Me parece que eso no es oportuno, porque dada la situación que estamos atravesando no hay tiempo que perder y uno debe resolver las cosas inmediatamente.

Por otra parte, me quedé con la sensación de que no había un plan. Lo que se anunciaron son medidas sueltas, muy coyunturales y en muchos casos anacrónicas, tratando de siempre de que los sectores productivos sean los que caigan con la carga impositiva.

A mí me preocupa mucho porque creo que en esta situación no vamos a alcanzar a resolver el tema de la inflación. Tampoco se abordó ni se hizo ningún tipo de reseña sobre una reducción del gasto.

Lo que tienen que hacer es parar con esta emisión indiscriminada, reducir gastos en la política, gastos innecesarios. De eso no se habló. Me parece que no hay un plan profundo para erradicar el problema de la inflación.

En este sentido y como diputado bonaerense, ¿cómo ve la realidad del sector agropecuario y ganadero en la Provincia?

Lo que nosotros vemos y hemos ratificado en cada reunión, y con gente muy allegada en el ámbito de la producción vinculada al campo, es que la están pasando mal. Cada vez los cargos y los impuestos son mayores, el diferencial del dólar por el cepo son más altos, pagan sus insumos y los gastos con un dólar que es el blue, y después cobran con un dólar oficial que ya tiene una brecha casi del 100%, y con retenciones.

Es un sector que está para motorizar o ser parte de la solución. Ante la posibilidad de salir a producir más y que esto genere más riqueza y más trabajo, el productor lo piensa muchísimas veces y en muchos casos no avanza porque sabe que tiene que ir a pérdida.

¿Cómo analiza el rol, en este contexto, del gobernador Axel Kicillof? Desde algunos sectores de Juntos han pedido que “deje de ser delegado el Gobierno y comience a actuar como Gobernador”.

El gobernador Kicillof trabaja más desde lo dogmático, desde lo ideológico, y yo creo que lo que tiene que hacer es ser más pragmático y transformarse en un bonaerense.

Me parece que esto de no conocer la Provincia del todo, no haberla recorrido oportunamente, lo hace quedarse en cuestiones dogmáticas y no dar respuestas concretas que necesitan los bonaerenses.

La Provincia tiene un altísimo porcentaje de toda su generación de riqueza que está vinculado indudablemente al campo, y no darle herramientas al campo para que crezca la Provincia, acompasándose con lo que dicen desde Nación, quiere decir que no estamos defendiendo los intereses de la Provincia.

De la misma manera, cuando la ex gobernadora María Eugenia Vidal solicitó y se presentó el proyecto por la coparticipación respecto de la Provincia para recuperar lo que era el fondo bonaerense, Kicillof votó en contra. Me parece que necesitamos un gobernador que asuma la responsabilidad de gobernar esta Provincia.