¿Cómo analiza la elección del Frente de Todos en territorio bonaerense?

Como una clara recuperación convalidada por el esfuerzo de la militancia, en primer lugar, la militancia coordinada por intendentes, por referentes sociales y demás, que claramente entendieron que se ponía mucho más en juego que las candidaturas, sino que se ponía en juego un modelo de país del cual nosotros estamos convencidos que es a través de la producción y el empleo como se sale de esta crisis.

En ese sentido, en un sentido positivo, y también creo que cada vez más estamos pudiendo transmitirle a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que el camino por donde hay que transitar es el que propone en Frente de Todos.

El crecimiento de la Argentina se va a ir notando cada vez más, eso es innegable, solamente para algunos medios monopólicos concentrados que niegan el crecimiento del PBI. Así que, en ese sentido totalmente satisfecho porque realmente estamos siendo capaces no solamente de comunicar si no de ir sacando a la Argentina del estancamiento que venía.

El oficialismo remontó los resultados de las PASO en el Conurbano. ¿Cree que estos cambios que hubo en el Gabinete de Axel Kicillof con la llegada de intendentes del Conurbano pudo haber inclinado la balanza a favor del Frente de Todos?

Estoy convencido que sí. El rol de los intendentes en una función ejecutiva, con experiencia, donde la inmediatez tiene mucho que ver, un intendente toma muchísimas decisiones todos los días y requiere de desburocratizar al Estado, tener mucha mayor eficiencia, que el Estado sea un acompañador de las iniciativas que se producen en la provincia.

Considero un hecho plausible la incorporación de intendentes a la gestión de Gobierno.

¿Cómo se imagina esta nueva composición del Congreso con la irrupción de los libertarios de derecha y también con el crecimiento que tuvo la izquierda?

La izquierda ha tenido un posicionamiento prudente a lo largo de los años. Personalmente hace seis años que soy diputado de la Nación y he compartido con distintos referentes de la izquierda, desde el punto de vista de su visión son coherentes.

Esta aparición nueva que tenemos hoy creo que va a ser atractivo para lo mediático, pero en contribución a lo que el país necesita para poder salir adelante lo tendría que calificar cero.

Desde el punto de vista de lo atractivo mediático, de que se vienen estos personajes que generar casi un esparcimiento para los ciudadanos, seguramente se va a seguir viendo, pero desde el punto de vista institucional no van a sumar nada.

¿Pero le preocupa la llegada de personajes como Javier Milei?

No, para nada. No me preocupa porque es la voluntad del pueblo, y uno la tiene que respetar. Lo que uno manifesta es qué es lo que va a haber. Ojalá me sorprendan actuando con coherencia y con respeto a la institucionalidad y con respeto a que en todo gobierno en que funcionan estos sistemas democráticos gobierna la mayoría. Ojalá podamos verlo.

¿Cuáles son los desafíos que tienen que encarar ahora el oficialismo tanto a nivel nacional como a nivel provincial?

Consolidar que la recuperación de la dignidad del pueblo argentino se hace con trabajo, y que hay que trabajar y allanar el camino para que las PyMEs -que son el 70 por ciento de la ocupación de la mano de obra en la Argentina- vuelvan a tener el respaldo necesario, las saquemos del agobio financiero que tienen.

Por supuesto que eso no puede ir con una antinomia con el sector agropecuario. El sector agropecuario tiene que ser uno de los motores fundamentales de nuestras exportaciones, lo que pasa es que a veces se hace más difícil porque la dirigencia del sector está muy martirizada, y eso creo que lo van a tener que resolver justamente en el sector agropecuario.

Creo que eso no contribuye en nada a los desafíos que tenemos como país en la crisis en la que estamos inmersos, en la que esté el mundo también pero Argentina doblemente por las consecuencias que todos conocemos. Se necesita de una dirigencia del sector que tenga claro que debe defender y representar al sector pero que tiene que entender que hay un gobierno y que este gobierno está legitimado y que en la democracia vivimos todos dentro del sistema democrático.

Habrá cosas que corregir de nuestro gobierno. Hoy hay un ministro que escucha al sector, que lo conoce, como es Julián Domínguez, y no puede ser que las posiciones de intereses partidarios de la dirigencia del sector complique una estrategia para el crecimiento de la Argentina