20230807 Maricel Etchecoin

–Usted ha manifestado ya públicamente que apoya a Diego Santilli en su carrera por la gobernación bonaerense. ¿Cómo avanza la campaña en el territorio de la provincia de Buenos Aires?

Sí, nosotros desde la CC estamos acompañando la candidatura a nivel nacional de Horacio Rodríguez Larreta y en la provincia de Buenos Aires la de Diego Santilli, entendiendo que es la propuesta que garantiza en la provincia de Buenos Aires poder ganarle a Axel Kicillof, como fue en el ’21, y además de ser dentro de nuestra propia interna Juntos por el Cambio (JxC) una fuerza que muestra la pluralidad de las voces. Ahí no solo está la CC; también gran parte del radicalismo, están las ideas liberales representadas en (José Luis) Espert, las ideas de Cinthia Hotton, también está el Peronismo Republicano con Miguel Ángel Pichetto. La verdad que hemos armado un grupo donde se puede ver esa diversidad de voces que permite tener un núcleo grande y consolidado para salir a representar a la mayor cantidad de bonaerenses posibles, entendiendo que la provincia de Buenos Aires puede llegar a ser el refugio de La Cámpora, en virtud de un escenario nacional sumamente adverso que lo estamos viendo en la economía en el día a día: la inflación, el valor del dólar, de los alimentos, la inseguridad en las calles.

–Hablábamos con el intendente de Pergamino, Javier Martínez, y él nos decía que Diego Santilli es el único candidato que le puede ganar a Axel Kicillof. ¿Usted entiende lo mismo?

Quedó demostrado en la anterior elección. Lo que Javier muy bien dice y conoce es que la realidad de la provincia de Buenos Aires hoy está en la competencia con Axel Kicillof y la verdad es lo que dicen, no solo los números, sino lo que uno ve en la calle, recorriendo, en la simpatía y la empatía que genera Diego Santilli, que es el candidato más competitivo que tiene JxC para volver a recuperar la provincia de Buenos Aires y, como te decía, que no sea un refugio de La Cámpora.

–En estas recorridas que usted está llevando adelante, no solamente en esta campaña, sino que viene llevando adelante desde hace varios años, ¿qué cambios urgentes considera que necesita la provincia? ¿Cuáles son estos reclamos persistentes de los vecinos?

En el top ten está, obviamente, la estabilidad económica: que la inflación deje de ser un problema, que empecemos a tener un camino donde se pueda empezar a resolver. Luego, la inseguridad. En la provincia de Buenos Aires hay lugares que son territorios de nadie, ¿no?, que están ligados a su suerte: un combate real contra el narcotráfico. Las escuelas abiertas. ¿Qué queremos decir con esto? Una mejor calidad educativa para nuestros chicos, pueden recuperar dos años de pandemia que aún hoy en la calidad educativa y en el aprendizaje lo estamos viendo. La infraestructura: nuestra provincia aún tiene muchas áreas postergadas, problemas que venimos acarreando y que el gobierno de Kicillof los profundizó con el mal manejo de la pandemia que tuvo.

–Por último, la llevo al ámbito de la interna en JxC. Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich harán hoy una foto de unidad en lo que será el cierre de campaña de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires. ¿Considera necesaria esta muestra de unificación del espacio en medio de este clima de tensión en los últimos días previos a las PASO?

Estos son dos modelos diferentes que ofrecemos a la ciudadanía, sobre lo que creemos que es la salida, sobre lo que creemos que es la construcción de la paz, de la fortaleza. Y obviamente que ese mismo domingo a la noche vamos a estar todos juntos trabajando, porque sabemos que el adversario no está dentro, sino que está afuera. Nosotros tenemos que poder garantizarles a los argentinos y a los bonaerenses que estamos pensando en ellos y no en los dirigentes. Así que te diría que las fotos o las muestras de unidad son a lo que nosotros estamos acostumbrados, aún con un fuerte debate interno. Así que me parece bien.