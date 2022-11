Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221102 Andrés De Leo

–Elisa Carrió analizó la interna opositora y aseguró que podría presentarse como candidata en 2023 si no le garantizan “una lista honesta”. ¿Qué consideración le merecen estos dichos de la líder de la Coalición Cívica?

Me parece que es ni más ni menos que la ratificación de una línea de pensamiento y de acción que tiene Lilita en la Coalición Cívica, sobre lo que debe representar y cuál es el rumbo que tiene que tener Juntos por el Cambio. Es, justamente, la de un ‍fuerte compromiso con la República, un fuerte compromiso con la transparencia y con la independencia judicial. Y está claro que nosotros concebimos a la política para un cambio estructural de lo que ha sido un apartamiento de los principios republicanos en la Argentina. No nos motiva el poder por el poder en sí mismo, sino que el poder sea una herramienta de transformación para la gente. Y en ese sentido, siempre hemos tenido una mirada crítica sobre algunos sectores o algunos dirigentes de JxC que entendemos que no deben tener una prevalencia importante dentro del armado de las listas.

–¿Como quiénes, por ejemplo?

Muchas de las disputas personales ya se conocen. Pero, en definitiva, a quien le quepa el sayo que se lo ponga. Nosotros ya tenemos en claro qué es lo que queremos y con quién queremos que este espacio político, JxC, liderado.

–¿Coincide con Carrió en que el adelantamiento de las candidaturas genera una aspereza o una doble lectura?

Bueno, es indudable que adelantar candidaturas ha significado esto. Es porque de alguna manera la necesidad de posicionarse lo viene haciendo. Pero a veces uno también ve que, frente a la audiencia de liderazgos excluyentes, estas situaciones terminan ocurriendo. No es sencillo instalar una candidatura desde el llano y con poco tiempo. Y cuando los espacios políticos no han ordenado sus internas y sus liderazgos, era bastante previsible que esto iba a ocurrir.

Distinto era cuando los espacios políticos tenían liderazgos definidos y nítidos. Hoy, evidentemente, esto no es así. Sobre todo en el PRO, que de alguna manera había hegemonizado gran parte del espacio político durante los cuatro años de gestión, tanto en Provincia como en Nación. Bueno, hoy ha cambiado. Esta es la realidad y hay que administrarla.

Nosotros tenemos un mensaje claro: que no se puede tener un doble discurso diciendo que defendemos las PASO, como hacen muchos dirigentes nacionales, provinciales y municipales, y después, a la hora de querer armar listas, están tratando de impedir que haya PASO, o de que haya candidatos que no participen en las elecciones. Esto me parece que también es una discusión importante que hay que dar de cara a la sociedad y terminar con este doble discurso de que se defiende la democracia, pero después no se la practica hacia adentro.

–Pese a todas estas asperezas que se están dando dentro de Juntos, ¿la unidad está garantizada para 2023?

Yo considero que sí. Me parece que todos somos conscientes de que, pasado el momento de las definiciones de candidaturas, tenemos que estar todos unidos. Creo que en 2021 aprendimos que teníamos capacidad como para disputar candidaturas a través de PASO y eso después no nos impidió ganar en la provincia de Buenos Aires y ganar en el país. Me parece que esa experiencia la tenemos que capitalizar. La diferencia es que probablemente en esas PASO, si bien hubo competencia, y una competencia en muchos casos, si se quiere, dura, una disputa aguerrida, no se anticipó tanto como ahora, que se ha ido a algunos límites que no le hacen bien al espacio en su conjunto