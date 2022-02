Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Aldana Ahumada.

En las últimas horas se reunió con el intendente de Lanús, Néstor Grindetti con eje en el trabajo legislativo, ¿cuál es la agenda que trazarán este año en la cámara alta?

Desde el año pasado y durante el transcurso de la pandemia, hemos venido trabajando diferentes proyectos en relación a la salud mental y la pandemia psicológica, que tienen que ver con cuestiones de eso que no se ve, y también trabajamos mucho en lo educativo. Vemos que los chicos no están dentro de las escuelas, no han logrado en dos años la presencialidad absoluta.

También con los comercios tanto tiempo cerrados, hemos trabajado mucho con el enfoque en ayudar en términos económicos, para poder reactivar la economía y la producción en la provincia.

Empezamos a trabajar este año, después de un año de elecciones, en los temas que mayormente me preocupan, que tienen que ver con lo educativo, esperemos que los chicos puedan comenzar las clases en tiempo, y que tengan presencialidad absoluta.

También hemos presentado a fin del año pasado un proyecto que tiene que ver con incorporar la educación financiera en las escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, para empezar a inculcar diferentes términos que los chicos no tienen incorporados, en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Esto tiene que ver con que, cuando uno recorre y habla con diferente jóvenes y en diferentes barrios de la provincia, lo primero que ellos dicen es que cuando termine la escuela y se tengan que incorporar en una facultad o un terciario y en el mundo del trabajo, desconocen un montón de situaciones financieras que hacen a la vida cotidiana de cualquier ser humano, como el uso de tarjeta de crédito, el concepto de ahorro, de presupuesto, de ingresos y gastos, que es lo que uno maneja cotidianamente en la vida.

Ahí es donde nos damos cuenta la necesidad de los tiempos en que vivimos, de que tienen que tener sus contenidos ya incorporados desde la escuela, para eso presentamos este proyecto que lo vamos a empezar a trabajar este año en el Senado, junto con el de Empleo Joven, un proyecto que venimos trabajando en los últimos años y lo presentamos a fines del año pasado, que tiene que ver con esto de darle los conocimientos a los chicos que puedan terminar la escuela e insertarse en el mundo del trabajo.

Porque una de las cosas que nos dicen también, es que cuando egresan de la escuela les piden experiencia y un montón de requisitos para poder ingresar al mundo formal del trabajo, y no los tienen. El proyecto de Empleo Joven es lo que les permitiría poder insertarse en este mundo del trabajo con diferentes aristas, pero que es una puerta que se les abre para que ellos puedan ir adquiriendo experiencia en diferentes ámbitos.

¿Qué expectativas tiene de la actividad legislativa para este año con la nueva conformación de la cámara?

Creo que vamos a estar trabajando más arduamente, ya que en época de campaña el foco está puesto en una vorágine más activa desde lo territorial, y vamos a empezar a trabajar más los temas en profundidad.

En base a esto estuve firmando hoy a la mañana el proyecto de ‘senderos escolares seguros’, qué viene a sumar a lo que ya venimos trabajando, porque vemos que hay hechos delictivos en la provincia y sobre todo en el conurbano cada vez más seguido, y ya que va a volver la presencialidad, este proyecto hace que alumnos, docentes, no docentes, padres y abuelos, estén cuidados de manera preventiva en un rango de cuadras.

En este sentido, ¿cómo calificaría la gestión de Sergio Berni al frente del ministerio de Seguridad?

Uno puede tener una valoración personal, pero ve la realidad, yo soy de Merlo, y en la televisión todos los días vemos hechos delictivos, también caminando los barrios escuchamos a los vecinos y todos han tenido un hecho delictivo.

En otra época cuando uno era más chico, los delitos estaban en ciertos barrios y ciertos horarios, hoy es a toda hora, en todo momento y lugar, uno ya no sale tranquilo a la calle para hacer un mandado, para ir a la escuela o a trabajar.

Cuando uno habla con los vecinos, lo primero que ves son rejas, alarma vecinal, vecinos en red conectados por WhatsApp, cada vecino tiene un sistema de seguridad propio del barrio, que se va generando en función de aquellas políticas donde el Estado está ausente, entonces se cuidan entre ellos.

¿Qué opina sobre la movilización que se llevó a cabo ayer contra la Corte Suprema de Justicia de la nación convocada por varios sectores del oficialismo?

Para mí es un acto de irresponsabilidad total, sobre todo porque es una marcha que fue validada y convocada por el Gobierno contra un Poder del Estado, entonces hacer esto es peligroso, va en contra de la democracia y la división de poderes.

En estos momentos lo que la gente nos está pidiendo a todos los argentinos es que pueda bajar la inflación, que pueda haber una recuperación económica, que podamos estar más seguros y que tengamos un país en desarrollo, no quiere ver esto, ni marchas convocadas de esta manera contra otro Poder del Estado, que lo único que hace es perjudicar la democracia del país