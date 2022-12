Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221222 Eduardo Valdés

–Tras la fallida sesión en Diputados, luego de que Juntos por el Cambio (JxC) decidiera no dar quórum, ¿qué análisis puede hacer de esta situación?

Hace un tiempo, noventa días más o menos, empezamos a ver una ofensiva mediática, política, de querer vaciar de contenido político tanto al gobierno como al Parlamento, con anuncios de un diciembre caliente, de un diciembre de convulsión social. Que iba a pasar esto, que iba a pasar lo otro. Vimos lo que ha pasado hace dos días (20 de diciembre, casualmente), cuando multitudes salieron a la calle a agradecer a la Selección argentina haber salido campeones del mundo, pero fundamentalmente vimos el humor social, vimos que la autoprotección desbordó todo, fuerzas de seguridad, todo, y sin embargo el estado de ánimo de la población fue extraordinario y lejos de aquel 20 de diciembre de 2001, los helicópteros sirvieron para acercar a los jugadores al amor que les estaba tributando el pueblo argentino, y no para producir ningún hecho de violencia ni estado de sitio.

Frente a esta realidad, creo que la oposición se ha quedado sin política. Las sesiones se pueden hacer solamente si hay acuerdo político para llegar al quórum de 129 diputados. Nosotros habíamos hecho un acuerdo político con el sector que se llama Evolución Radical, que preside el diputado nacional (Rodrigo) de Loredo, cuyo vicepresidente es Emiliano Yacobitti, diputado de la ciudad de Buenos Aires, un hombre serio, responsable. Íbamos a sancionar la creación de nueve universidades, íbamos a prorrogar la moratoria jubilatoria (que hay un sector del PRO que no quiere que eso suceda), íbamos a sancionar leyes vinculadas a la salud, que hacen a la ciudadanía entera. Fue tal la estigmatización mediática que sufrieron en las 48 horas previas a la sesión por haber hecho acuerdos con el Frente de Todos... Entonces decidieron no bajar al recinto y que no haya quórum.

¿Qué creemos nosotros? Que la política tiene que tomar la centralidad, como corresponde. No puede ser que los grupos mediáticos concentrados sean los que deciden el comportamiento de los dirigentes políticos. Por eso mismo, en el día de ayer, en esa sesión, yo propuse la creación de una bicameral sobre el tema Lago Escondido. Porque ahí está lo paraestatal, lo paragubernamental, que toma decisiones políticas, judiciales, para perjudicar a la población en general y al Frente de Todos en particular. Los hemos pescado con las manos en la masa, a los dueños del diario más importante, cuatro jueces y un miembro muy importante del poder político del PRO manifestándose de forma grosera, vergonzosa para las libertades individuales. Uno de ellos planteaba matar a un mapuche para cambiar el ángulo de la información, el otro planteaba llevar al número uno de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a una alcaidía para que lo violen los presos. Escuchar de boca de esos funcionarios estas palabras da asco, da vergüenza. No corresponde otra cosa que investigar a fondo. Porque no hubo una sola reunión de Lago Escondido. Ellos mismos, en esos diálogos que tienen, cuentan que hay otros que no están, a los cuales, si no se encuadran en la omertà que tiene ese grupo de Lago Escondido, los van a escrachar con las fotos de haber estado allí.

Creo que todo eso tuvo que ver y conspira contra la sesión del Parlamento. Porque el Parlamento es la democracia. Así de simple: el Parlamento es la democracia.

Intentaron matar a la vicepresidenta de la Nación. Han sacado fallos condenando a trece años a los dirigentes sociales más representativos de la Argentina. Han sacado un fallo donde ser ciudadano de la ciudad de Buenos Aires tiene 900 veces más posibilidades de desarrollo que el partido de La Matanza, que está al lado y tiene la misma población. Nacer en La Matanza es nacer estigmatizado. Éste no es el país que yo quiero. Nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. En la Argentina somos todos. No es la Argentina del señor Larreta. No es eso.

–Ayer, su compañero de banca, Leopoldo Moreau, señaló que la paralización del Congreso por parte de la oposición va de la mano con la paralización del Consejo de la Magistratura y que la oposición quiere suspender la democracia. ¿Coincide en estos términos con Moreau?

No sólo coincido en esos términos con Moreau, sino que creo que a partir de que Rosatti y Rosenkrantz han tomado la decisión de derogar una ley que nos rigió desde el año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, una ley que impedía que el presidente de la Corte pudiera presidir el Consejo de la Magistratura, porque eso se hizo por las barbaridades que había hecho el ex presidente de la Corte de la mayoría automática, Julio Nazareno. Tenía que ver con un avance del poder político, del ciudadano que vota cada dos años, para tener una mirada más vinculada a eso en la Justicia, para que pudiera juzgar a los jueces que cometen tropelías como estos de Lago Escondido. Pero no, decidieron tomarlo ellos.

Entonces, yo propongo que el presidente de la Nación saque un decreto de necesidad y urgencia proponiendo el proyecto de Consejo de la Magistratura que él envió a principios de año al Parlamento y que tiene media sanción en Senadores, y que no pudo ser tratado en Diputados precisamente por la ausencia de la oposición. Entonces, llegó el momento de que nosotros nos pongamos los pantalones largos, indultemos a Milagro Sala y hagamos un Consejo de la Magistratura que sirva para juzgar la inconducta de estos jueces