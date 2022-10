Escuchá la entrevista de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Florencia Retamoso.

Florencia Retamoso

-Usted viene acompañando a Patricia Bullrich en las diferentes recorridas que está haciendo por el Conurbano bonaerense y en la Provincia en general. ¿Cómo avanza la campaña de Patricia pensando en el 2023 y cómo es la recepción de los vecinos de la Provincia?

Patricia está recorriendo toda la nación argentina pero en particular algunas secciones electorales que abarcan lo que es el Conurbano y la provincia de Buenos Aires porque entendemos que es el territorio que hay que caminar profundamente.

Y sobre todo teniendo en cuenta que son los lugares más conflictivos donde es importante la presencia de Patricia Bullrich. A nosotros nos corresponde acompañarla en todo su recorrido.

El reclamo es más un grito ahogado donde le piden por favor a Patricia que se haga cargo de esta nación que están tan fragmentada y golpeada en cuanto a lo económico, en cuanto al desempleo y ni hablar de otros temas como la inseguridad, la educación.

Necesitamos una persona que se afirme en sus convicciones, que haga cambios profundos. Patricia se compromete a eso, pero además le pide voto de confianza a la gente para acompañarla en esos cambios que deben hacerse.

-En una de sus últimas intervenciones periodísticas Patricia Bullrich señaló que la anarquía en el país es total, haciendo referencia principalmente a lo que son las tomas de los colegios, por ejemplo en Capital Federal. Dijo que el Gobierno es parte del problema y que el Ejecutivo nacional está afuera de ley. ¿Coincide en estos términos con la titular del PRO?

Por varias cosas. Nos pasa también en la legislatura bonaerense. Los planteos del kirchnerismo son: “hay que erradicar los discursos de odio, hay que erradicar la división en términos de política”. Pero te encontrás con situaciones… lo que pasa en CABA pasa en toda la nación, La toma por fuera de ley o lo que está pasando con las tomas de los colegios.

Yo milité muchos años de mi vida en el movimiento estudiantil; cuando nosotros hacíamos un reclamo y se tomaba una universidad, una facultad, una escuela, tenía que ver con un reclamo que era para mejorar la calidad de la educación, mejorar los profesionales que se reciban de cada universidad, la división del cogobierno en la universidad, no por el sanguchito mejor o peor que pudiera venir, que en algunos colegios es un refuerzo, no es una persona que no come.

Entonces el reclamo no puede ser una toma de colegio porque el sanguchito tiene en mal o buen estado el jamón. Me parece que el reclamo tiene que ser comprometerse con la educación. Todo lo que es en contra de la ley el Gobierno lo fomenta. Cuando Patricia dice esa palabra hace referencia a todas las cosas de las que no se hace cargo este gobierno tanto nacional como provincial.

-Como miembro del PRO, no puedo dejar de preguntarle: ¿Qué consideraciones le merecen las últimas declaraciones de Facundo Manes en relación a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri? Dijo que hubo “populismo institucional".

Supongo que Manes está iniciando un camino para irse de Juntos por el Cambio y eso en general a aquellos que son offsiders de la política por ahí son los caminos que empiezan a iniciar para plantear su libertad de acción a la hora de ser o no ser candidatos.

No me preocupan los comentarios de Facundo Manes. Lo importante son las declaraciones que hizo la Unión Cívica Radical en general que no quiere romper Juntos por el Cambio y nosotros vamos a trabajar para que eso no ocurra.

Juntos por el Cambio no se va a partir por más que algunos offsiders de la política digan lo que digan