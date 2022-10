-Recientemente presentó un proyecto de ley a fin de extender por un plazo de gracia de 3 meses la caducidad de licencias de conducir a aquellas personas que tengan turnos pendientes. ¿Cómo surgió la iniciativa?

La iniciativa surgió a partir de constatar que hay muchos casos de personas que deben renovar su licencia de conducir porque esta próxima a vencer y el turno para la renovación excede la fecha del vencimiento, entonces se genera un vacío legal, una situación tanto de inseguridad vial como de inseguridad jurídica.

Los conductores quedan entonces en una situación de indefensión durante algunas semanas por estar sin licencia, no por descuido o voluntad, sino porque el turno para la renovación tiene demoras.

-¿Se puede decir que el proyecto viene a salvar un vacío legal en cuanto a la cobertura brindada por las aseguradoras cuando el registro está vencido?

Ese es precisamente el otro gran problema que busca solucionar este proyecto. Junto con el vacío del vencimiento de la licencia está el problema de la cobertura de las aseguradoras. Como lo expliqué en el proyecto es un tema recurrente en la Justicia la exclusión de cobertura que oponen las aseguradoras por tener el registro vencido.

La doctrina es contrapuesta en este punto, y por ello, esta propuesta para desde nuestra casa de leyes contribuir a salvar posibles cuestiones de conflicto. De esta manera, en caso de un accidente ocurrido durante este plazo de gracia entre el vencimiento formal y el turno para la renovación el usuario seguiría teniendo la cobertura por parte de la aseguradora.

-Como presidente de la Comisión de Transporte de la Cámara baja, ¿nota que son frecuentes las trabas burocráticas en los entes viales de la Provincia a la hora de hacer, como en este caso, un simple trámite?

No sé si trabas, pero sí hay demoras en trámites que habría que ver la forma de agilizarlos. Por supuesto que no en toda la Provincia es igual, pero sabemos de casos de municipios donde hay más de mil turnos para renovación de licencias y solo llegan unos pocos cientos de plásticos para realizar los carnet, entonces se genera un embudo por la falta de insumos. Hay que trabajar para que toda esa burocracia no se transforme en un problema para los usuarios