Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con Pablo Domenichini.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Pablo Domenichini

Me gustaría conocer la consideración que usted realiza con respecto a las primeras medidas que ha tomado Sergio Massa como flamante ministro de Economía de la Nación.

Mi mirada sobre la llegada de Massa es que en principio uno piensa en un ministro de Economía en función de resolver cuestiones técnicas, de abordar las políticas públicas relacionadas a la economía del país, y reportándole a un presidente que ordena lo político.

Y acá pareciera ser al revés, digo pareciera que convocan a Massa para poder ordenar una crisis política muy marcada, dada por la interna feroz entre el presidente y la vicepresidenta.

En ese sentido, si la llegada de Massa logra estabilizar un poco la cuestión política y que quienes tienen la responsabilidad de estar en el Gobierno nacional se dediquen a gestionar y no a mirar todo el tiempo su interna, bienvenido sea. Es algo que todos los argentinos necesitamos. Está claro que esa interna, esa discusión política, ha hecho que la gestión del Gobierno sea mala y que lo suframos todos los argentinos.

"Pareciera que el ministro de Economía viene a ordenar la política y que el presidente cada vez ordena menos cosas"

Hay un primer plano de la mirada de Sergio Massa que tiene que ver con esto, ordenar un poco la política. Es raro porque quien tendría que hacerlo es el presidente y acá pareciera al revés: que el ministro de Economía viene a ordenar la política y que el presidente cada vez ordena menos cosas.

El segundo plano tiene que ver justamente con resolver algunas políticas públicas que corrijan el curso en el cual estamos, que es un curso malo, un plano inclinado en el que cada vez estamos peor. Bueno, cuando conozcamos la inflación del mes de julio va a estar sin lugar a duda por encima de los 7 puntos y quizás llegando a 8, no va a ser mucho mejor la inflación de agosto. Así que, en ese sentido queremos ver cuáles son las medidas que Massa toma más allá de las que ha anunciado en estos primeros días, pero todavía no se conocen cuestiones muy de fondo, no se conoce quién es el viceministro, y cuál va a ser la línea que va a marcar.

Esperemos ver en concreto cómo solucionan un curso de la economía al cual le vienen errando desde que asumieron hasta el día de hoy.

Usted es dirigente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que más le preocupa al centenario partido de la delicada situación que hoy en día atraviesa el país?

Lo que más nos preocupa sin lugar a dudas es la pobreza, el estado de abandono en el que se encuentran muchísimos de los bonaerenses, las bonaerenses. Creo que hay que pensar en un país en clave de desarrollo, es decir, hay que pensar cómo abordar el problema de la pobreza desde una mirada a mediano y largo plazo.

"Lo que más nos preocupa es parar la decadencia en que la Argentina ha entrado en los últimos 20 años"

Poner definitivamente a la Argentina apostando a los sectores productivos, apostando a la educación como generadora de oportunidades y como herramienta para poder transformar aquellas realidades que no nos satisfacen. Es decir, aportar al desarrollo del capital humano, lo que hacen todos los países que están desarrollados, que tienen una calidad de vida a la que uno podría aspirar para toda su población.

Lo que más nos preocupa es parar la decadencia en que la Argentina ha entrado en los últimos 20 años, obviamente con períodos mejores y peores, pero abordar distinto a la igualdad en la Argentina en función de poder tener una sociedad que no tenga los niveles de pobreza, de indigencia que tenemos, que conllevan obviamente muchísimos otros problemas: inseguridad, déficit institucional.

Usted es vicepresidente de la Comisión de Educación de la Cámara baja, es rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown. Recientemente escribió una columna de opinión en un medio nacional muy importante, en donde aseguró que con oportunidades y educación es el único camino con el que se llega a un futuro. ¿Qué medidas urgentes debería tomar el Gobierno nacional en el plano educativo?

Lo expresaba en esa nota de opinión, absolutamente convencido que con educación, con oportunidades es el único camino que le podemos brindar a nuestros jóvenes para que piensen y construyan un futuro mejor para ellos y para su familia, para lo que aportan a la sociedad.

El Gobierno nacional tiene que tomar algunas medidas. La educación es una urgencia de largo plazo; o sea, es una urgencia hoy, pero hay que pensarla a largo plazo.

Nosotros venimos planteando que necesitamos una educación que sea inclusiva, sobre todo en la consecuencia de lo que fue la gestión de la pandemia, el año y medio de escuelas cerradas. Necesitamos ir a buscar a los chicos y las chicas que perdieron todo vínculo con los establecimientos educativos, necesitamos que vuelvan a las escuelas, necesitamos una educación inclusiva.

"La educación es una urgencia de largo plazo; o sea, es una urgencia hoy, pero hay que pensarla a largo plazo"

Esto significa que todos los chicos y las chicas estén en las aulas, y que en el marco de la educación superior, es decir, la no obligatoria, sigamos trabajando para tener como objetivo la universalización de la misma.

Necesitamos una educación que sea de calidad. Hay que repensar los esquemas de formación docentes, hay que generar un trabajo de innovación en el aula.

Necesitamos una educación que eduque y prepare a nuestros jóvenes para los desafíos del mundo actual y eso requiere incorporar tecnología, requiere educar por competencias y no por contenidos.

Bueno, me parece que hay tres ejes: inclusión, educación de calidad y educación que innove, que se prepare para los cambios que están sucediendo en el mundo y la dinámica con la cual hoy la generación del conocimiento nos plantea la necesidad de realizar contenidos y educarnos de forma permanente.