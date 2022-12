Your browser doesn’t support HTML5 audio

20221223 Sergio Siciliano

–Diputado, ¿qué lectura puede hacer de la medida de la Corte Suprema que benefició a la ciudad de Buenos Aires en el debate por la coparticipación?

Yo no soy abogado ni me dedico a la parte legal, pero lo que se puede entender de este fallo es que es un límite que, una vez más, una de las instituciones de la República, como es la Corte Suprema, le ha puesto al gobierno nacional. Independientemente de que en este caso se ha fallado en un pedido que había hecho la ciudad de Buenos Aires, creo que acá los beneficiados somos todos los argentinos, donde las instituciones de la República funcionan. El kirchnerismo, ante esta medida particular, como en otras, pretende llevarse puestas a las instituciones, a las jurisdicciones, y ha encontrado en la Corte un límite. Y me parece que eso es lo que los incomoda y los molesta. No tanto los miembros de la Corte, que ahora se pelean, que muchos han sido parte de gobiernos justicialistas. Esa parte será personal y tendrá discusiones que se darán en otro ámbito. En todo caso, si se debe hacer alguna denuncia, que se haga en el ámbito que corresponde. Pero, fuera de eso, la Corte es una institución de la República que debe ser respetada.

–¿Le parece que es necesario avanzar en una reforma de la Ley de Coparticipación Federal?

Yo creo que sí, que es necesario, absolutamente. Además, como representante de la provincia de Buenos Aires, creo que es un debate y una necesidad que tenemos que planter. Nunca lo he visto a Axel Kicillof reclamar esta reforma y Axel se ha visto beneficiado por los puntos de coparticipación que ha recuperado la gobernación de (María Eugenia) Vidal. Me parece que no puede depender de la buena o mala relación que tenga un gobierno provincial con la Nación el obtener fondos, sino que debe ser una discusión general entre todas las provincias.

–Lo llevo al ámbito legislativo provincial y le consulto: ¿cómo ha sido el trabajo de este 2022 en la Cámara baja de la Provincia?

Ha sido un trabajo de acompañamiento en las cosas que creíamos que debían ser acompañadas al oficialismo, que ha propuesto e impuesto la agenda. Ha habido poco espacio de debate. Se han puesto límites en aquellas cosas donde no lo considerábamos. Por eso no hemos participado de algunas sesiones donde se querían imponer algunos proyectos sin ningún tipo de consenso. Creo que funcionó dentro de la normalidad, con poca producción y pocas reuniones, pero dentro de todo, aquellas reuniones que se hicieron fueron con proyectos que eran representativos.

–¿Le hubiera gustado sesionar más, quizás?

Me hubiera gustado, más que sesionar, trabajar en las comisiones en aquellos temas para tratar de alcanzar consensos. Lamentablemente, la comisión de Educación, por ejemplo, se ha reunido una sola vez. Y la verdad es que ha habido muchos temas para tratar. Pero bueno, no fue posible.

–Por último, ¿qué desafíos le esperan a Juntos por el Cambio, pensando ya en el año electoral, en 2023, a nivel provincial?

El mayor desafío que tenemos es poder encarnar una agenda que esté cercana a las necesidades de los vecinos. Si nosotros logramos representar esa agenda y esas necesidades, vamos a tener una gran elección. Y si no, obviamente, los ciudadanos eligen otras opciones. Nosotros tenemos que representar de manera correcta esas necesidades