Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial del Frente de Todos, Juan José Pérez.

Juan José Pérez

Usted es de José C. Paz, un lugar donde Mario Ishii volvió a triunfar ampliamente en su lista con las pasadas elecciones. ¿A qué cree que se debe este fenómeno?

En José C. Paz hubo internas dentro del Frente de Todos, y la verdad que la suma de las listas hicieron muy buen número, pero la verdad que creo que la estrategia electoral fue la acertada, dándole participación a todos los espacios políticos que en José C. Paz quisieron presentar una lista. Creo que pasa por ahí el resultado.

En cuanto al resultado a nivel provincial del Frente de Todos, ¿esperaba estos números? ¿Se vio sorprendido por la elección que realizó Juntos?

No, mirá, la verdad que si uno analiza todos los oficialismos en el mundo han perdido después de la pandemia y la Argentina no es una isla.

Así que, el deterioro económico que trajo la pandemia, si a eso le sumamos los cuatro años del macrismo, la verdad que la vida de la gente se vio muy deteriorada en estos últimos años y creo que hay que atender, es un mensaje de todos los vecinos y las vecinas que hay que atender.

Tanto el Gobierno provincial, el Gobierno nacional y los Gobiernos municipales creo que han tomado nota de esto y esperemos poder revertir la situación mirando la elección de noviembre.

Sobre todo con un solo objetivo: que la gente pueda vivir un poco mejor.

¿En qué hay que profundizar el trabajo desde el oficialismo para que los números se vean revertidos en las urnas en noviembre?

Mirá, esto no se hace con una sola medida, esto hay que tratar de incentivar la producción, que la gente vuelva a conseguir trabajo, que las fuentes de trabajo se generen gracias a la inversión privada, a la inversión pública.

Todavía vivimos en una pandemia que ha deteriorado todas las condiciones económicas.

Es un proceso que no se da de un día para otro, todavía vivimos en una pandemia que ha deteriorado todas las condiciones económicas, no solamente de los países, las ciudades, de las empresas, sino de las familias mismas.

Así que creo que lo hay que hacer es seguir apostando a la producción, al trabajo genuino, creando fuentes de trabajo y esa es la única salida que tiene la Argentina.

Desde la oposición señalan que muchas de las medidas que ha tomado el Gobierno recientemente son electoralistas. ¿Qué le responde usted?

Decime algo que haya dicho la oposición que esté bien. Si vas para la derecha, se quejan. Si vas para el centro, se quejan. Si vas para la izquierda, se quejan.

Lo cierto es que cuando a la oposición le tocó gobernar destrozó la producción, la industria y deterioró la vida de los argentinos.

Yo diría que tengan un poco de piedad de los vecinos y dejen al Gobierno tomar las medidas que tengan que tomar para incentivar esto y que la gente pueda tener herramientas para poder pelearla todos los días.

En verdad te digo, no es momento de hacer declaraciones sino de actuar, de empezar a trabajar fuertemente después de esta pandemia en todo lo que te dije anteriormente. Y la oposición cumple su rol. Pero si se van a oponer a todo, la verdad que nos tiene acostumbrados a eso y no me sorprende nada.

¿Qué opina en los últimos cambios que hubo en el Gabinete de Axel Kicillof con la llegada de Insaurralde, Nardini y Álvarez Rodríguez?

Yo celebro los cambios que se hagan esperando una mejora en el funcionamiento no solamente de un Gabinete sino todo un Gobierno provincial.

Creo que tanto Leo como Martín son grandes gestionadores y van a hacer un gran trabajo donde les toque.

Espero que el Gobernador haya notado el mensaje de todos los bonaerenses, que creo que sí lo ha hecho por eso introdujo esos cambios, y seguramente con más intendentes en el Gabinete el Gobierno va a funcionar mejor.

¿Era necesaria quizás una mayor territorialidad?

Siempre es necesaria la territorialidad.¿Sabés por qué? Porque cuando uno no está cerca del territorio está alejado de la gente. Cuando uno está atendiendo los problemas del territorio, vos fijate que las intendencias son el primer mostrador de la administración pública.

Y la verdad que los intendentes son los que prestan el oído y los que están tratando de darle una mano al vecino día a día. Entonces, tener intendentes dentro del Gabinete suma y suma mucho