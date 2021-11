Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM conJulio Pereyra.

Julio Pereyra

¿Qué sensaciones lo invaden tras la obtención de un escaño en la Cámara de Diputados de la Nación?

Primero, una alegría porque esa candidatura fue respaldada por los intendentes de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, en principio. Después, por supuesto, con el respaldo de Máximo Kirchner, Sergio Massa, Alberto, Cristina.

Así que para mí es una alegría y quiero aportar lo mayor que pueda aportar para ayudar a que después de esta pandemia terrible que tuvimos empecemos a trabajar en el tema productivo y generar empleo.

¿Considera que estos son los temas fundamentales para llevar al Congreso?

Sí. El otro tema es el tema de la seguridad, no es un tema menor. Hemos visto el último tiempo cómo ha crecido. Eso también nos preocupa y también tiene que convertirse en política de Estado.

Tampoco pensar que el tema de seguridad lo resolvemos con más policías. Es un sistema integral de la Justicia, el Servicio Penitenciario, Patronato de Liberados, policías formados, articular también nación, provincia y municipio.

En otros países hay policías nacionales, policías provinciales y policías municipales, creo que tenemos que ir hacia ese camino.

¿Cómo analiza la conformación de la Cámara de Diputados tras las elecciones del domingo? ¿Y la llegada de libertarios de derecha y el crecimiento de la izquierda en la Cámara baja?

Bueno, una cosa es escuchar a los libertarios en campaña y otra cosa será escucharlos cuando hablen de políticas de Estado. Yo no puedo opinar de ellos, no los conozco, pero una parte de la sociedad los votó así que están representando a ese sector.

No califico a dirigentes, inclusive de la oposición, no pienso igual que ellos, por supuesto, pero respeto su posición.

En Florencio Varela fue una muy buena elección la que realizó el Frente de Todos. ¿Qué análisis hace de esta victoria a nivel local?

Primero un respaldo a la gestión municipal llevada adelante por Andrés Watson. Un trabajo de militantes y dirigentes de todos los sectores políticos del Frente de Todos que realmente se han comido la cancha, han salido a recorrer todo el territorio.

Hubo recorridas de casa por casa con el tema de la boleta y explicar las propuestas. Hicimos una muy buena elección pero previamente hubo un gran trabajo hecho por el conjunto del peronismo de Varela.

¿Notó que hubo un cambio en el humor social a nivel local entre lo que fueron las PASO y las generales?

Y sí porque la campaña de las PASO fue casi toda virtual, no fue presencial. Era muy poco lo que hicimos presencialmente. Entonces nos faltaba el cuerpo a cuerpo, hablar con los vecinos, recorrer los barrios. Para mí fue una satisfacción haber hecho el cierre, había muchos compañeros militantes y todos estaban muy contentos y muy enchufados en lo que hay que construir para el futuro.

La elección en sí misma es importante pero lo más importante es la gestión.

Nosotros tenemos que gestionar para resolver los problemas que la gente nos ha planteado tanto a nivel nacional como provincial o municipal. Así que estamos enfocados en eso ahora.

A nivel nacional, ¿cómo analiza a elección que realizó el Frente de Todos y cómo ve posicionado al espacio tras los comicios? ¿Lo ve fortalecido?

Comparando como fueron las PASO y el poco tiempo de las PASO al día de la elección, hicimos una buena elección. Todos hablaban de que iba a haber un crecimiento de la oposición, no fue así. La diferencia fue muy poca.

Estamos empatados en cantidad de diputados nacionales que entran de la provincia de Buenos Aires, 15 de Cambiemos y 15 del Frente de Todos.

Quiere decir que en ese caso yo me siento contento, pero me hubiera gustado más ganar, por supuesto. La verdad achicar la diferencia como se achicó no es un triunfo pero es casi un triunfo.

Hoy estuvimos con Capitanich en Casa de Gobierno cuando me junté con Manzur, y también una alegría que él en las PASO había perdido y sin embargo recuperó su provincia.

Ahora que menciona a Manzur, ¿considera que los cambios que hubo en el Gabinete tanto a nivel nacional como provincial fortalecieron al espacio?

Sí, totalmente. El trabajo que ha hecho Martín Insaurralde, como jefe de Gabinete, Leo Nardini, el trabajo de Manzur, el trabajo de intendentes o ex intendentes como Ferraresi, Juanchi Zabaleta, Katopodis, todos han trabajado fuertísimo. Y el Gobernador también.

El gobernador Axel Kicillof recorrió toda la provincia al igual que Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán. En poco tiempo recuperamos la calle.

