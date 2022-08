Escuchá la entrevista exclusiva de GRUPOLAPROVINCIA.COM con el diputado provincial Lorenzo Natali.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lorenzo Natali

Días atrás, Patricia Bullrich visitó la ciudad de Bahía Blanca acompañada por varias figuras del espacio. ¿Considera que Patricia es una figura fuerte para disputar la candidatura presidencial en el marco de la interna que se va a dar en Juntos por el Cambio?

Esto es evidente. Tiene antecedentes muy buenos en lo que fue su gestión durante el gobierno de Macri, su figura no ha decaído en cuanto a imagen y posicionamiento dentro de la opinión y preferencia de los votantes.

Como lo ratifican algunas encuestas, es uno de los nombres más fuertes del espacio de Juntos con miras a las elecciones del 2023. No cabe ninguna duda.

¿Cómo fue la recepción de Patricia y de su equipo en la ciudad de Bahía Blanca?

MIRÁ TAMBIÉN Alonso llamó a estar en “alerta” por los incendios

Bien, teniendo en cuenta que es parte de nuestro espacio, que es una figura importante y representativa. Tuve por otro lado el halago de que ella haya querido tomar un café conmigo, que soy una figura nueva en la política, para conocerme, y esto no deja de ser un reconocimiento y un halago.

Así que acepté la propuesta, estuvimos charlando, y también tuvimos una cena con referentes de la política local. Fue muy productivo porque tiene que ver con el trabajo que puertas adentro tiene que hacer el espacio que integro.

¿Cuáles son las principales preocupaciones o inquietudes con las que llegó Patricia Bullrich con respecto a la situación de la sexta sección en particular?

Se basó más que nada en lo que tiene que ver con la preocupación de ella, como persona fuerte de la política con intenciones de protagonizar los cambios que se vienen, de que nuestro espacio, sea con ella o con el candidato que se designe, va a ser el que va a gobernar en el próximo período presidencial de los argentinos a partir de 2023.

"Patricia dijo que el cambio se viene: no se puede fallar y hay que prepararse para eso"

Dijo que nos tenemos que preparar para eso, que el cambio se viene, que este modelo naturalmente está deteriorando la Argentina y que hay que hacer todo lo contrario: aprovechar la experiencia de lo que no se hizo bien en el gobierno anterior, concretamente del gobierno de Macri, y trabajar fuerte como la Argentina nos necesita.

Es la última oportunidad que tenemos porque el balance del país no da para más, no se puede fallar y hay que prepararse para eso.

¿Considera que estos chispazos que se han dado en los últimos días entre Elisa Carrió y distintos dirigentes del espacio debilitan a la coalición opositora?

No sé si terminan debilitándola, pero que no le hacen bien no tengo ninguna duda. Escuchabas lo que decía de Patricia Bullrich y yo coincido con ella respecto de lo que se necesita para cambiar este país. Lo que menos necesitamos son disputas sino todo lo contrario. Se necesita unión.

Hay que hacerlo a conciencia, cediendo algunas prioridades personales o partidarias, teniendo en cuenta que es el país el que nos necesita unidos, fuertes y tirando todos para el mismo lado.

Aparte, la gente está cansada de todo este tipo de cuestiones internas y disputas de los políticos en distintos espacios del país, y lo que quiere es todo lo contrario. No sé si termina debilitando pero le hace mala imagen al espacio, razón por la cual me parece que fue muy inoportuna la irrupción de la titular de la Coalición Cívica en los últimos días